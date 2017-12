L'horoscope du 24 décembre 2017

publié le 24/12/2017 à 06:51

Bélier

Vous laisserez sagement aux autres le soin de s'occuper des détails matériels pour vous concentrer sur votre vie intérieure et ses aléas, notamment 1er décan. On en parlait hier, Saturne est au zénith de votre thème : où vous atteignez un objectif longtemps poursuivi, avec un vide à gérer, ou vous vous trouvez en échec. 2e décan, né après le 3 avril, prévoyez un voyage ou un petit déplacement pour vous rendre chez un proche. 3e décan, vous ferez tout pour que cette journée soit... banale.

Taureau

2e décan, Mars forme une opposition avec vous, avec qui allez-vous être en froid ces prochains jours ? Vous n'en montrerez rien, mais vous en voudrez à quelqu'un. Peut-être justement à un proche qui vous fera défaut pour le repas de Noël ? A moins que votre conjoint ne soit pas dans ses bons jours et qu'il/elle ne soit très critique. 1er décan, vous avez tout bon à partir d'aujourd'hui, plus d'obstacles sur votre route et Vénus vous sera favorable demain. 3e décan, apparemment, rien de remarquable sur votre décan, mais il faut voir le reste du thème...

Gémeaux

Vous serez au four et au moulin mais peut-être parce que vous organiserez les réjouissances et que vous ne serez pas très aidé par ceux qui vous entourent. 1er décan il se pourrait même que vous soyez fâché avec quelqu'un et qu'il ou elle ne soit pas le/la bienvenue pour fêter Noël, que vous le fêtiez ce soir ou demain. 2e décan, vous avez repris contact avec un proche ou l'un de vos enfants avec qui il y avait eu un malentendu. 3e décan, né après le 17/6, vous serez content des cadeaux donnés ou... reçus.

Cancer

Vous êtes gâté 2e décan, une harmonie Lune/Jupiter marque la journée et la soirée, vous passerez d'excellents moments qui vous feront de bons souvenirs. De plus, Mars entame un aspect positif avec vous, favorable à vos activités de toute nature, celles qui vous distraient comme celles qui vous font travailler. Du gâteau ! 1er décan, vous êtes moins gâté à cause de Saturne, d'autant plus que Vénus y est conjointe. Ça peut être douloureux... 3e décan, rien pour vous ennuyer jusqu'à mercredi.

Lion

La fête ne sera peut-être pas à la hauteur de vos espérances, aussi n'en attendez rien d'extraordinaire, comme ça vous êtes sûr de ne pas être trop désappointé. Il est vrai qu'avec un flair décuplé, vous " sentirez " des choses chez les autres qui peuvent créer de la confusion en vous, surtout si vous êtes du 2e décan. 3e décan, les derniers (22, 23 août) seront les premiers grâce à un jolie Vénus ; une bonne soirée, très gourmande surtout. 1er décan, vous vous débarrassez de Mars, vous serez plus serein.

Vierge

Vous vous occuperez beaucoup plus des autres que de vous-même, avec la crainte de mal faire les choses, de ne pas être à la hauteur, bref de déplaire 2e décan. Mais ce sera plus une peur irrationnelle qu'une réalité et vous grossirez tout ce qui ne va pas, ou plutôt tout ce que vous pensez qui ne va pas. Prenez du recul. 1er décan, vous perdez les influx de Mars mais gagnerez ceux de Vénus dès demain. 3e décan, maintenant que Saturne est partie la machine se remet peu à peu en route (né les 21, 22 septembre).

Balance

Vous aurez peut-être un travail à faire, ou des valises si vous partez demain ou lundi, mais cela ne vous empêchera pas de profiter de ce réveillon de Noël. Même si vous êtes du 1er décan et que quelque chose vous tracasse à l'arrière-plan, votre situation financière par exemple, ou celle d'un proche que vous voudriez pouvoir aider. 2e décan, vos relations avec l'entourage seront excellentes surtout si vous n'écoutez leurs remarques que d'une oreille. 3e décan, la soirée sera amusante (né après le 21/10).

Scorpion

Vous êtes un peu rancunier, avouez-le ! Aussi certains natifs ne passeront pas une soirée idéale parce qu'ils auront une dent contre une personne présente. Ou contre quelqu'un qui ne sera pas là, mais c'est justement parce qu'il/elle ne sera pas là que vous lui en voudrez. En principe cela ne concerne que ceux du 2e décan, Mars vient d'arriver chez vous. 1er décan, tout va toujours comme sur des roulettes et encore plus avec l'arrivée de Vénus en Capricorne. 3e décan, pas de problème, sauf ceux que vous imaginerez.

Sagittaire

2e décan, vous serez un peu moins ingambe que d'habitude, la fatigue probablement. Peut-être aussi que vous ne dormez pas bien en ce moment. Mars dans votre XII° secteur ne vous transmet pas beaucoup d'énergie et cela peut être en lien avec des troubles du sommeil. Avec Mars c'est intense, mais ça ne dure pas ! 1er décan, vous aussi vous ne serez pas très en forme, mais ça ne vous empêchera pas de réveillonner agréablement. 3e décan, Vénus vous charme jusqu'à demain.

Capricorne

Un bon réveillon s'annonce, il semble que vous bougerez, que vous irez festoyer chez un proche mais vous n'aurez pas tous l'esprit à faire la fête, surtout 1er décan. Saturne est chez vous, mais comme c'est votre planète il est difficile de savoir si elle joue un rôle constructif pour votre carrière ou si c'est le contraire ; votre thème en dira plus. 2e décan, très bonne ambiance pour une soirée qui risque de vous voir très occupé, sur tous les fronts, mais content. 3e décan, même ambiance bonne enfant.

Verseau

Vous serez gâté semble-t-il, vous aurez plein de monde autour de vous, plein de cadeaux et le plaisir sera au rendez-vous. Mais le 2e décan sera un peu chafouin. En effet, Mars se trouve au zénith de votre ciel et il peut y avoir un conflit, une rivalité, de la jalousie dans l'air, ce qui n'est pas vraiment l'esprit de Noël. Mais vous n'y pourrez rien. 1er décan Mars s'en va, bon débarras, et de bons influx lunaires vous donneront l'impression qu'on vous adore ! 3e décan, Vénus vous quitte demain, mais vous profitez encore de ses tendres rayons.

Poissons

La Lune est chez vous aussi serez-vous un peu comme une éponge et absorberez les émotions de ceux qui vous entourent. Qu'elles soient positives ou négatives ! Vous serez donc un peu déstabilisé mais ça ne durera pas et l'harmonie entre Lune et Jupiter annonce tout de même une soirée très festive, 2e décan surtout. 1er décan, aucun problème à l'horizon jusqu'à l'arrivée de Mars en Sagittaire fin janvier. 3e décan, vous allez au-devant d'une période qui va bien vous changer les idées.