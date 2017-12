L'horoscope du 23 décembre 2017

publié le 23/12/2017 à 06:46

Bélier

1er décan, la conjonction Soleil Saturne est toujours active et vous donne l'impression d'être dans un film au ralenti. Vous qui aimez tant la vitesse ! Ce n'est pas avec Saturne que les choses vont avancer rapidement, au contraire. C'est la planète du temps et il ne vous pardonnera pas si vous l'ignorez. 2e décan, Mercure redevient directe et si vous attendiez un papier officiel ou un appel à propos d'un job, c'est pour très bientôt. 3e décan, un peu remué encore.

Taureau

Les départs en vacances sont d'actualité, mais le 1er décan ne sera pas très cool : vous mettrez vos proches sur les nerfs en prenant votre temps pour tout ! Vous n'êtes jamais pressé et plus les autres le sont, plus vous ralentissez pour bien leur montrer qu'il n'y a pas urgence. Et si vous faisiez un petit effort pour vous mettre à leur niveau ? 2e décan, une histoire d'argent qui vous ennuyait va s'arranger dans les prochains jours. 3e décan, vous êtes un peu oublié par les astres !

Gémeaux

Tout ce qui se passera entre aujourd'hui et demain sera comme une contrainte pour vous, vous aurez des obligations en pagaille et ça vous ennuiera. Vous trouverez que tout est compliqué, alors que c'est peut-être vous qui ne serez pas dans la simplicité ! 1er décan, né le 30 mai, gare à la casse (objets surtout). 2e décan, né le 4 juin, ça y est, Mercure reprend une marche directe et vos affaires reprennent de l'élan. 3e décan né après le 18/6, une invitation pour Noël ?

Cancer

En dépit de cette malheureuse opposition de Saturne, vous devriez passer un bon week-end 1er décan, juste parce que vous pourrez prendre de la distance. En tout cas, même si vous ne partez pas, vous saurez mettre les problèmes dans un coin de votre tête et ne pas trop y penser. Ainsi vous passerez un bon réveillon. 2e décan, vous êtes toujours gâté par Jupiter si vous êtes né après le 7 juillet : amours, enfants... 3e décan, pour vous aussi le week-end sera bon.

Lion

Vous n'avez pas trop la niaque en période Capricorne, et Mars vous met d'une humeur de dogue, 1er décan. Essayez d'avoir un peu plus l'esprit de Noël. Adoucissez-vous et n'accusez pas vos proches de tous les maux, ce que vous aurez tendance à faire dès que quelque chose ira de travers. 2e décan, Mercure redevient directe, vous aurez donc des nouvelles d'un enfant ou de l'une de vos créations. 3e décan, né après le 20 août, Vénus vous fait baigner dans une douce euphorie.

Vierge

Il semble qu'un chef d'orchestre virtuel crée une harmonie spécialement pour vous. Tous ses instruments, les planètes, jouent la mélodie du bonheur, enfin presque. 1er décan vous avez en effet de nombreuses planètes de votre côté et certaines sont importantes. Vous aurez donc une grande forme ce week-end. Puis ce sera au tour du 2e décan à partir de lundi de profiter des influx dynamiques et offensifs de Mars. Enfin, 3e décan, vous n'avez plus aucune raison de vous en faire.

Balance

La Lune en Poissons vous parle, 1er décan, elle vous dit d'oublier ce qui vous tracasse le temps du week-end, que vous puissiez profiter un peu de la fête. Vous n'avez peut-être pas la tête à ça, mais il faudra faire un effort pour ceux que vous aimez et qui n'ont peut-être pas les mêmes préoccupations que vous. 2e décan, Mercure reprend sa marche directe et si vous êtes du 7octobre, pour vous aussi tout va marcher droit. Les enfants surtout. 3e décan, c'est la trêve, respectez-la.

Scorpion

Les astres vous ont à la bonne, natif d'octobre, aucune anicroche au tableau, que vous partiez en vacances ou non, vous serez content de ce qui vous attend. Une jolie fête de Noël pour la plupart d'entre vous, une fête avec vos enfants ou vos parents, où vous pourrez faire la preuve de votre générosité et de votre gentillesse. 2e décan, Jupiter est toujours chez vous (né après le 8/11) et elle semble être généreuse. Mais avec elle on ne sait jamais... 3e décan, ne pensez qu'à profiter !

Sagittaire

Vous n'avez pas les meilleures cartes du jeu, mais vous ferez comme si et passerez un bon week-end, dans un endroit où vous avez l'habitude d'aller chaque année. Partir vous tient à coeur, vous aimez vous évader loin, mais ce n'est pas toujours possible compte tenu de vos finances qui ont pu être malmenées récemment et encore maintenant. 2e décan, chez vous, Mercure reprend une marche directe et ce qui semblait oublié revient à la surface. 3e décan, né après le 19/12, tout baigne !

Capricorne

Mercure reprend une marche directe aujourd'hui, 2e décan. Vous devriez avoir des nouvelles d'un courrier ou d'un papier qui s'était mystérieusement égaré. Certes, vous n'y pensiez peut-être plus, mais vous serez content au final. S'il le faut, vous pourrez aussi joindre quelqu'un qui ne répondait pas... (né après le 4 janvier en particulier). 1er décan, vous aurez un bon feeling ce soir, une personne très amicale vous plaira. 3e décan, né autour du 18, n'attendez rien des autres.

Verseau

Un sympathique week-end en perspective, vous ferez très fort sur les cadeaux de dernière minute et vous en ferez peut-être un à vous-même, 1er décan ? C'est votre spécialité, comme vous n'êtes que très rarement satisfait de ce qu'on vous offre, vous préférez vous gâter vous-même, ce qui est une bonne chose. 2e décan, Mercure reprend sa marche directe et vous aurez enfin des nouvelles d'un ami qui n'en donnait pas... 3e décan, une promotion, une progression en vue ?

Poissons

La Lune sera chez vous ce soir et son harmonie avec Mars vous promet une soirée un peu épicée sur le plan sensuel, notamment pour le 1er décan. Vos émotions seront décuplées par la conjoncture, surtout si vous êtes né fin février. Il se pourrait même que ce soit un peu trop pour vous, mais vous pouvez gérer ! 2e décan, né après le 4 mars, dès lundi vous aurez des nouvelles d'un rendez-vous que vous attendez. 3e décan, un week-end loin de la famille si vous êtes né après le 18 mars.