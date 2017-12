L'horoscope du 22 décembre 2017

publié le 22/12/2017 à 06:33

Bélier

Vous avez plein d'idées, de perspectives en tête, mais elles ne sont pas toujours optimistes si vous êtes du 1er décan. Soyez prévoyant, vous disent les astres. Anticipez ce qui pourrait arriver avec la dissonance de Saturne : perte d'emploi ou changement de job qui ne vous plaira pas. Mais vous pouvez aussi atteindre un objectif. 2e décan, né le 3, 4 avril, une réponse positive vous donnera l'espoir de réussir un pari. 3e décan, né le 15/4 : un imprévu, une surprise ?

Taureau

Vous serez exaspéré 2e décan, parce que vous n'aurez pas la ou les nouvelles que vous attendez et vous vous sentirez coincé. Mais ça va bouger dès demain. En effet, Mercure (en charge des infos, des nouvelles) reprend une marche directe demain et ça devrait mieux circuler en ce qui vous concerne. 1er décan, l'opposition de Mars est toujours active et crée un rapport de forces dont vous sortirez gagnant (comme souvent). 3e décan, le ciel vous fiche la paix !

Gémeaux

Votre nature spontanée est accentuée, vous aurez envie d'être vous-même et de laisser votre fantaisie s'exprimer. Mais le 1er décan devra rester très réservé. Vous ne serez pas empêché d'être vous-même, mais obligé plutôt de réfléchir avant de faire une dépense par exemple, ou de prendre une décision quelconque. 2e décan, né le 4 juin, vous allez dès demain pouvoir dire ce que vous pensez sans la moindre retenue. 3e décan, né après le 16, une soirée à deux ?

Cancer

Tout ce que vous aurez à faire aujourd'hui, surtout 2e décan, c'est de prévoir, d'anticiper, de faire des listes, bref de ne rien oublier pour le réveillon. Le pire c'est que vous serez persuadé que ça va mal se passer parce que vous n'aurez pas fait ceci ou cela... Laissez tomber, ça se passera très bien (Lune en Poissons). 1er décan, l'opposition Soleil/Saturne est très gênante si vous êtes des 22, 23 juin vous ne savez pas quoi décider. 3e décan, oubliez vos inquiétudes ce week-end, si possible.

Lion

Les réunions, les pots de départ et toute invitation seront au menu pour le 2e décan, qui n'a pas à se préoccuper de Saturne et des problèmes de boulot. Quoique, si vous êtes né autour du 3 août, vous pourriez en avoir des échos et vous poser beaucoup de questions sur votre avenir professionnel. Mais celui qui va le plus s'en poser, c'est incontestablement le 1er décan, nous aurons plein d'occasions d'en reparler. 3e décan, vous n'avez pas à vous en faire pour votre avenir.

Vierge

La roue a bien tourné pour vous et vous êtes à présent un des signes les plus enviables du zodiaque, le 1er décan ayant tous les atouts pour réussir. Vous avez eu bien du mal pendant des années, vous avez mangé votre pain noir comme on dit et maintenant vous en êtes au pain blanc jusqu'à la fin de cette année. 2e décan, né le 6 septembre, vous commencerez à y voir plus clair à partir de demain, sans pour autant avoir des certitudes. 3e décan, Jupiter va vous " réparer ".

Balance

Vous affrontez une période pas facile, 1er décan, mais elle est riche en enseignements sur vous-même et sur votre capacité à lâcher prise. Saturne vous met à l'épreuve à ce sujet et plus vous vous accrocherez, plus cela créera de l'insatisfaction, quand ça ne sera pas de la souffrance. Mais vous vous en sortirez très bien ! 2e décan, né le 7/10, des invités attendus pour demain ? Ils pourraient séjourner chez vous. 3e décan, né après le 19/10, une jolie fin de semaine.

Scorpion

Vous jouerez les rebelles, ou tout du moins les contradicteurs, mais juste pour le plaisir de polémiquer, de pousser vos interlocuteurs dans leurs retranchements. C'est le 2e décan qui est concerné et qui retrouve une liberté de parole dont il a pu être privé depuis quelques jours. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. 1er décan, né après le 31/10, Mars est toujours sur votre Soleil et vous incite à rivaliser avec tout le monde. 3e décan, ne soyez pas trop possessif.

Sagittaire

Prenez tout de suite de bonnes habitudes 1er décan, celles qui vous sont soufflées par Saturne concernant vos dépenses. Mettez-vous des garde-fous. Si vous ne prenez pas vous-même les choses en mains, si vous laissez les dettes s'accumuler tout en continuant à dépenser, vous ne vous en sortirez pas. 2e décan, vous allez enfin avoir dès demain les nouvelles que vous attendez (né le 6/12). 3e décan, vous n'avez plus de freins pour empêcher le changement.

Capricorne

Il est possible que vous ayez pris votre journée ou que vous soyez en vacances. Mais vous ne vous la coulerez pas douce, il y aura des courses à faire. Mais vous serez motivé, 1er décan. Vous ferez vite et bien, car vous saurez ce que vous voulez. 2e décan, avec la Lune en Verseau et Mercure en Sagittaire, vous aurez du feeling aujourd'hui, surtout écoutez-le avec attention. 3e décan, né le 16/1, n'attendez rien des autres, ils ne seront pas attentifs avec vous.

Verseau

La Lune est chez vous et ce n'est pas la fantaisie qui marquera cette journée. Vous aurez des obligations, des horaires à respecter, bref rien d'enthousiasmant. Toutefois, il se peut que vous parveniez à vous évader de cette espèce de carcan dans lequel vous serez en utilisant votre imagination. Elle sera très active 2e décan. 1er décan, né les 28, 29 janvier, vous serez tenté de vous énerver contre un membre de la famille. 3e décan, né le 14, vous serez le seul à trouver cette journée formidable.

Poissons

Vous avez encore fait une promesse que vous n'avez pas envie de tenir mais vous l'avez faite pour faire plaisir, sans penser à vous et à votre disponibilité. Vous ne pouvez pas être disponible pour tout le monde, c'est une utopie que de le croire. Aujourd'hui, cela concerne surtout le 2e décan qui devrait retenir la leçon ! 1er décan, vous n'avez que des bons influx, la période est extrêmement constructive, profitez-en. 3e décan, Uranus s'en va bientôt, avez-vous changé votre attitude vis-à-vis de l'argent ?