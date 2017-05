L'horoscope du 17 mai 2017

publié le 17/05/2017 à 06:43

Taureau

En ce qui vous concerne, cette journée ne sera pas des plus satisfaisantes. Par la faute des autres, tout ira de travers, rien ne se passera comme vous l'aviez prévu. Si c'est votre anniversaire, les cadeaux qu'on vous fera ne seront pas à la hauteur de ce que vous espériez, mais savez-vous vous-même ce que vous attendiez ? Peut-être que votre insatisfaction vient d'ailleurs... Ceux qui fêtent leur anniversaire reçoivent un léger aspect de Saturne qui touche leur productivité, leurs finances...

Bélier

2e et 3e décan, vos projets et espoirs sont en bonne voie et recevront un coup de pouce aujourd'hui. Né autour du 16 avril, vous avez fait un grand ménage semble-t-il. Dans vos amis et relations pour les uns, ou justement dans vos projets pour les autres. Et, Saturne aidant, vous avez été plus que raisonnable dans votre manière de faire. Vous n'avez pas " jeté " les gens ou rejeté les situations violemment, vous avez fait preuve de sagesse, comme vous le conseillait Saturne (sur le papier). Mais, selon votre thème, cela a pu se passer autrement.

Gémeaux

Bonne journée pour ceux qui sont nés en mai et les premiers jours de juin. Vous vous sentirez comme libéré d'un poids. En revanche, né vers les 9, 10, il faut vous calmer ! Mars est dans le coin et vous rend impatient, irritable et parfois très maladroit : vous pourriez faire une bourde, un faux-mouvement et vous blesser... Et je ne parle pas de ce que vous pourriez dire sous l'effet de la colère et que vous ne penserez probablement pas. Prenez du recul.

Cancer

N'oubliez pas que la tempérance et le juste milieu existent car vous serez tout d'une pièce aujourd'hui, exigeant avec les autres et les imaginant ligués contre vous. Donc pas de parano ni d'intransigeance et la journée se passera bien. Certes vous ne serez pas très en confiance avec ceux que vous croiserez et vous aurez tendance à vous méfier de tout, mais c'est surtout pour la première partie du signe (né avant le 8 juillet), mais cela ne durera que quelques heures.

Lion

Ne faites pas comme si vous étiez tout seul, ne prenez pas de décision sans consulter vos proches ou vos collègues et vous éloignerez ainsi tout risque d'erreur. Vous n'êtes pas infaillible, il y a des moments où il faut reconnaître que vous avez besoin des autres et ce mercredi est justement un de ces moments. Mais vous pouvez aussi être invité quelque part, ou avoir lancé des invitations. Peut-être pour une petite fiesta destinée à l'un de vos enfants qui fête son anniversaire ?

Vierge

Le seul domaine où vous serez réellement à l'aise sera celui du travail, que vous travailliez pour vous ou pour les autres. Mais la concentration peut vous manquer, en particulier si vous êtes du 2e décan né après le 8 septembre. Une dissonance de Mars risque de vous donner un sentiment d'urgence et cela vous incitera à vouloir tout faire en même temps, histoire de ne rien laisser traîner. Mais vous aurez intérêt à hiérarchiser vos tâches... Et gare aussi aux embrouilles avec un supérieur ou un collègue.

Balance

Un souffle d'air frais, une ambiance différente des autres jours, cela suffira à vous donner le sourire et l'envie de séduire tout le monde, surtout né autour du 5/10. Mais vous aussi vous pouvez être très séduit et pas forcément par quelqu'un ! Quelque chose d'artistique peut vous faire vibrer : une exposition, un concert, un film... En tout cas, vous passerez une bonne journée, et pas seulement si vous êtes du 5 octobre. Vous aurez tous un moment agréable, flatteur, valorisant aujourd'hui.

Scorpion

C'est le moment de tourner une page ou tout simplement de mettre un point final à une situation. Mais vous n'aimez pas lâcher prise et vous lutterez contre vous-même. Vous voudrez et vous ne voudrez pas, vous ferez ce qu'il faut puis vous annulerez ce que vous avez fait. Bref, vous passerez d'une attitude à une autre, sans parfois être conscient du fait que vous n'êtes pas rationnel. Seuls les natifs des 6, 7 novembre n'en auront rien à faire, ils seront ailleurs...

Sagittaire

Né avant le 9 décembre, vous participerez à tout et ne chercherez qu'à plaire, à vous rendre indispensable. Mais né entre le 9 et le 12, un conflit risque de vous perturber. C'est toujours l'opposition de Mars qui est en cause, mais elle s'en va progressivement et s'attaquera au 3e décan à partir de samedi. Nous en reparlerons car elle sera alors en dissonance avec Saturne et ce n'est pas une sinécure. En revanche, né vers les 6, 7, vous avez toute les chances de votre côté pour vos projets.

Capricorne

Une question d'héritage ou de donation risque de vous hérisser le poil, mais ce n'est probablement pas nouveau. Il va falloir que vous cédiez un peu de terrain. En tout cas si vous voulez que ça s'arrange et que les choses puissent aller plus vite. Cela fait des mois que cela dure et vous en avez ras-le-bol, on vous comprend, surtout si vous êtes né autour des 4, 5 janvier. Mais il se peut aussi que vous ayez eu un mémoire à écrire ou que vous ayez eu quelque chose à mémoriser.

Verseau

La Lune est chez vous, vous rendant plus sensible au stress et autres angoisses. Vous pourrez les chasser en dépensant cette énergie dans le sport par exemple. Ou en étant dans l'action, peu importe cette action : le but est de " sortir " tout ce qui peut vous rendre anxieux, de ne surtout pas le garder pour vous. Si vous ne pouvez pas vous " dépenser ", parlez avec vos proches, même si cela n'a aucun rapport avec ce qui vous préoccupe, cela peut avoir un effet positif.

Poissons

Il se peut qu'on vous empêche de vous exprimer en vous coupant sans cesse la parole, par exemple. Ne vous laissez pas faire, parlez plus fort que les autres ! Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas dire ce que vous avez à dire, et cela dépend autant de l'attitude des autres que de la vôtre. Si vous restez silencieux, vos interlocuteurs n'en resteront pas là et continueront jusqu'à ce que vous jetiez l'éponge. C'est vraiment ce que vous voulez ?