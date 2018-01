L'horoscope du 23 janvier 2018

publié le 23/01/2018 à 06:12

Bélier

Né autour du 10 avril et 3e décan en général, vous serez sensible à l'aspect du jour qui parle de révélations parfois un peu scandaleuses. Ne réagissez pas sur l'instant. Si ce qui est dit peut créer une crise, personnelle ou professionnelle, surtout prenez du recul et demandez immédiatement conseil à quelqu'un susceptible de vous conseiller. Pour les autres Bélier, cette conjonction Mercure/Pluton aura juste pour effet de vous pousser à jouer les grandes gueules comme on dit. Modérez-vous !

Taureau

Mercure et Pluton seront une aide efficace pour traquer les menteurs et surtout les manipulateurs. Mais veillez à ne pas être vous-même dans la manipulation. Souvent, le Taureau joue sur les sentiments, voire sur la culpabilité de l'autre, pour obtenir ce qu'il désire. A la rigueur vous pouvez utiliser cette disposition dans le travail, mais dans la vie privée cela se retournera forcément contre vous un jour ou l'autre... Les natifs du 3e décan sont les plus concernés, surtout nés autour du 11 mai.

Gémeaux

S'il y a quelque chose qui est dévoilé en ce qui vous concerne, ce sera en rapport avec l'état de votre compte en banque ! 3e décan, il va falloir trouver une solution et une solution à long terme. Les dépenses que vous avez faites dépassent largement votre budget, mais il s'agissait peut-être de dépenses de fonctionnement. Pas de plaisir. Mais vous pouvez aussi avoir fait de mauvais placements... 2e décan, ce n'est pas mieux, certains sont vraiment sur la tangente, l'argent ne rentre pas ou s'évapore !

Cancer

Mercure et Pluton s'opposent à vous et une énième prise de conscience vous dit que vous devriez faire un choix essentiel concernant l'une de vos relations, peut-être votre relation de couple. Le 3e décan semble être le plus concerné mais comme Jupiter est en bon aspect, il se peut que vous tiriez un ou des avantages de cette relation, auxquels vous ne voulez pas ou ne pouvez pas renoncer. En particulier si vous êtes né autour des 12, 13 juillet : vous êtes en pleine incertitude, la situation est compliquée.

Lion

Mercure et Pluton se trouvant dans votre secteur du travail, il se peut que vous soyez dans une sorte d'impasse avec un collègue ou avec l'un de vos prestataires. Cette personne s'oppose à vous, ou alors vous n'avez pas été payé pour un travail effectué. Cela concerne le 3e décan et en particulier ceux nés autour des 12, 13 août. Cela dit il se peut, dans certains cas, que vous ayez un problème pour vous déplacer : une douleur osseuse dans une jambe ou dans le dos, par exemple.

Vierge

Vous êtes parmi ceux qui bénéficient de la conjoncture du jour. Il se pourrait qu'on encense votre travail, parce que vous vous êtes montré créatif, 3e décan. Vous avez trouvé une idée, ou une façon de faire, qui plaisent beaucoup à vos clients ou aux personnes avec qui vous travaillez. Cela dit, vous pourriez aussi apprendre une nouvelle que vous aviez pressentie, concernant une personne proche. Mais cela n'a pas l'air d'être une mauvaise nouvelle (né autour des 12, 13, 14 septembre).

Balance

3e décan, et surtout né vers les 13, 14 octobre, Mercure et Pluton risquent de vous voir obligé d'affronter une vérité que vous vous étiez soigneusement cachée. Vous ne vouliez pas " voir ", et la conjoncture vous oblige non seulement à voir mais aussi à creuser, à approfondir, comme s'il fallait arracher le problème à sa racine pour qu'il ne se représente plus. Car il s'agit de quelque chose de répétitif et dont vous avez du mal à venir à bout. Mais vous n'êtes pas très loin du but à présent.

Scorpion

Vous êtes un des bénéficiaires de la conjoncture, 3e décan. Votre habileté à créer et à régler les crises est mise en avant ces jours-ci et vous ferez bien le job. En particulier si vous êtes né autour des 12, 13, 14 novembre. On pourrait aussi vous avouer quelque chose que vous soupçonniez depuis un moment, votre instinct dans ce domaine étant rarement pris en défaut. Autre Scorpion, une journée studieuse s'annonce, mais il n'est pas sûr que vous ayez votre forme habituelle.

Sagittaire

Vous aurez tendance à être un peu trop cynique aujourd'hui, notamment 3e décan. Mais être cynique ne signifie pas obligatoirement que vous êtes réaliste. Cependant, il y a un domaine où il faudrait que vous soyez effectivement réaliste, c'est celui de l'argent et la manière dont vous l'utilisez. Vous ne voyez pas que vous vous mettez vous-même dans des situations parfois inextricables, probablement parce que vous pensez que vous dominez ces questions d'argent, alors que ce sont peut-être elles qui vous dominent.

Capricorne

Mercure est de passage chez vous et rencontre Pluton, ce qui devrait vous permettre d'analyser brillamment une situation qui semble être des plus compliquées. Un amas de fils enchevêtrés et que vous allez patiemment remettre en ordre. Né autour des 10, 11, 12 janvier, vous êtes le plus en phase avec cette conjoncture, qui peut aussi être révélatrice d'un secret de famille (par exemple) ou de toute autre information qui avait été dissimulée et qui doit à présent " sortir " de l'ombre.

Verseau

Mercure entre en conjonction avec Pluton, il va y avoir une révélation, un secret ou un complot dévoilé, mais vous en serez plus le spectateur qu'un des acteurs. Cette conjonction a lieu en Capricorne et Jupiter est en relation avec elle, ce qui pourrait signifier que " l'affaire " risque d'avoir un certain retentissement. Au plan personnel, le début du 3e décan (né autour des 8, 9 février) pourrait avoir une vérité à dire, que ce soit au travail ou dans la vie privée ; ce sera comme un devoir de " faire la lumière ".

Poissons

La conjoncture vous dit de rester le plus lucide possible, de ne pas vous fier aux belles paroles, très convaincantes, de ceux qui veulent vous tirer les vers du nez. Ou qui veulent vous faire signer quelque chose tout en vous promettant monts et merveilles. Plus les promesses auront l'air sérieuses, plus il faudra rester vigilant. Vous avez tout votre temps et vous avez le droit de demander conseil. C'est ce qu'il faut que vous disiez si on essaye de faire pression sur vous : " je veux un autre avis " !