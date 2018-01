L'horoscope du 22 janvier 2018

publié le 22/01/2018 à 06:14

Bélier

Pour vous aussi une belle semaine en perspective, surtout pour vos projets de toute nature. Puis, à partir de vendredi, votre énergie sera inépuisable, 1er décan. En effet, Mars - votre planète - entrera en Sagittaire et décuplera votre audace, votre courage face à toute situation dangereuse. Mais n'allez pas au-delà de certaines limites. 2e décan, vendredi vous en aurez terminé avec les convocations et autres entretiens avec la direction. 3e décan, une question d'héritage, de don, de remboursement vous tracassera pendant quelque temps.

Taureau

Il semble que vous aurez de bons résultats cette semaine et que si vous cherchez un emploi, vous ayez une chance de trouver ; c'est le moment de remuer ciel et terre, surtout si vous êtes du 1er décan. Vous aimeriez bien que cela vienne sans que vous ayez à solliciter quiconque, mais vous savez bien que ça ne marche pas ainsi. 2e décan, né après le 6 mai, vos démarches seront faciles et productives jusqu'à vendredi. 3e décan, Mars ne s'opposera plus à vous après vendredi, ouf !

Gémeaux

La semaine sera gratifiante pour le 1er décan. Vous aurez plein de petites chances à saisir ici et là, elles seront le signe que vous avez pris le bon chemin. Vous allez cependant devoir gérer l'opposition de Mars à partir de cette semaine, mais cela peut être simplement une décision à prendre le plus vite possible. 2e décan, la déstabilisante dissonance de Neptune sera active vendredi, si vous êtes né les 3, 4 juin, mais elle se termine bientôt. 3e décan, né après le 15, vous songez à lâcher un projet.

Cancer

3e décan, Jupiter entame une harmonie avec vous jusqu'en avril. Une occasion de vous développer, de vous faire connaître ou de faire connaître vos créations. Il se peut aussi que vous attendiez un enfant, ou que l'un de vos enfants ramasse succès sur succès. Cela dit, l'aspect est plus ou moins actif selon votre thème natal. 2e décan né après le 7/7, si on vous demande votre signature, réfléchissez bien avant de vous exécuter ; posez mille questions ! 3e décan, né après le 20, la machine se remet en route.

Lion

Né en juillet, on pourrait vous faire une proposition qui sort du cadre de vos activités habituelles. Ne la balayez pas trop vite, elle peut se révéler intéressante. Il peut s'agir de travailler pour une boîte liée aux nouvelles technologies, mais dans une branche que vous ne connaissez pas bien. C'est justement l'occasion d'apprendre.... 2e décan, né après le 8/8, vous considérerez que vous n'êtes pas bien secondé, en tout cas jusqu'à jeudi. 3e décan, vous vous débarrasserez de Mars vendredi, tout sera plus facile.

Vierge

Est-ce vous qui avez envie de changer votre routine ou est-ce qu'on vous impose des changements dans vos horaires ou vos méthodes de travail, 1er décan ? En tout cas, ne vous raidissez pas, ne réagissez pas contre, attendez de voir ce que ça peut donner. La nouveauté n'est jamais toute bonne ou toute mauvaise. 2e décan, né après le 8/9, une rapide occasion d'accrocher un gros client ? Ce sera l'affaire d'un rendez-vous... 3e décan, Jupiter s'installe en bon aspect et vous ouvre de nouvelles voies pour vous développer.

Balance

Une semaine comme vous les aimez, vous vous sentirez vous-même jusqu'au bout des ongles et aurez des preuves tangibles de votre pouvoir de séduction. Et quand même, quand on est Balance, séduire, plaire, se faire aimer est très important, sauf exceptions. En tout cas, 1er décan, vous serez au top jusqu'à vendredi. 2e décan, né après le 9/10, vous aurez un échange empreint de nostalgie avec l'un de vos proches (mardi ?). 3e décan, né après le 20/10, une histoire d'argent à régler rapidement.

Scorpion

3e décan, Jupiter s'installe et peut vous offrir quelques jolies occasions de vous faire mousser et de plus, Mars vous quitte vendredi. Que demande le peuple ? Cela dit, nous l'avons déjà évoqué, Jupiter peut vous donner beaucoup mais elle peut aussi vous créer pas mal de tracasseries du côté juridique et légal. Attention ! 2e décan, né après le 8/11 ouvrez le dialogue, soyez communicatif, vous en aurez des bénéfices. 1er décan, une visite chez des parents ou la famille qui vous rend visite ?

Sagittaire

Mars investit votre signe cette semaine, son dernier passage date de août 2016. La planète ne forme aucune dissonance, vous déborderez juste d'énergie. Vous en aurez même trop et ne tiendrez pas en place, il faudra que vous bougiez, que vous partiez quelque part, ou alors que vous vous défouliez dans le sport, la compétition (1er décan). 2e décan, né après le 7/12, un achat à faire alors que vous n'êtes pas très en fond ? 3e décan, vous aussi une question d'argent vous fera réfléchir après jeudi.

Capricorne

Né après le 10 janvier, c'est le moment de lancer un projet ou d'intégrer une association, voire un réseau social, tout ce qui pourrait vous relier aux autres. Vous êtes souvent trop solitaire et pour progresser dans la vie et se développer, on a besoin des autres. Pas seulement des livres ou de la culture en général. 2e décan, né après le 6/1, essayez de ne pas avoir d'idées préconçues lors d'une discussion (mardi). 1er décan, attention aux microbes à partir de vendredi, et même avant.

Verseau

Bon anniversaire 1er décan ! Franchement, votre semaine devrait être top, la rencontre Soleil/Vénus vous assurant des moments tendres ou un petit coup de coeur. Vous pourriez faire une rencontre arrangée par un malicieux hasard ou par des amis bien intentionnés. La personne vous plaira, mais pour combien de temps ? 2e décan, vous recevrez Vénus à partir de vendredi, un doux week-end en perspective, donc. 3e décan, Mars cessera de vous contrarier en entrant vendredi en Sagittaire.

Poissons

Le 3e décan a la cote cette semaine et jusqu'en avril ! Une harmonie Mercure/Jupiter s'installe, aussi est-il possible qu'un représentant de la Loi vous donne raison. Ou que vous obteniez un important document, ou encore que vous évoquiez un futur voyage... Que des bonnes choses en perspective. 2e décan, né après le 6 mars, Mercure facilitera vos échanges jusqu'à jeudi, puis s'intéressera au 3e décan. 1er décan, ne prenez pas les problèmes des autres sur vos épaules, vous avez assez avec les vôtres.