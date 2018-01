L'horoscope du 19 janvier 2018

publié le 19/01/2018 à 06:14

Bélier

Pour vous aussi, Uranus est dominante aujourd'hui et si vous êtes né après le 14 avril, dites-vous que tout ce qui est nouveau peut vous être bénéfique. Un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau traitement si vous êtes malade. Avec Uranus, c'est la nouveauté et le changement qui gagnent, pas ce qui est lié au passé. 2e décan, un rendez-vous avec un supérieur ou la visite de/chez un parent est au programme si vous êtes des 31 mars, 1er avril, vécu comme une obligation. 1er décan, vos relations vous seront très utiles jusqu'au 26 janvier.

Taureau

Uranus ayant repris du service, il se peut que vous viviez en ce moment les prémices des changements qui interviendront d'ici le mois de mai, 1er décan. Cela dit, le mot changement n'est peut-être pas approprié pour tous les membres du décan. Il peut aussi s'agir de nouvelles contraintes que vous n'apprécierez pas. 2e décan, Mercure et Neptune boostent votre intuition, surtout ne la rejetez pas parce qu'elle n'est pas rationnelle. Né vers le 3 mai, écoutez-la. 3e décan, n'imposez rien, suggérez !

Gémeaux

Vous devriez être audacieux en ce moment, 3e décan, d'ailleurs beaucoup d'entre vous ou un choix à faire qui peut impacter leur avenir ; mais ils tergiversent. Ils changent d'avis très souvent, selon que ce sont les avantages ou les inconvénients qui prédominent. 2e décan, né autour du 1er juin, une négociation pourrait s'avérer difficile, face à quelqu'un de manipulateur. 1er décan, pour vous tout va bien grâce à Vénus et à l'arrivée du Soleil en Verseau demain. Vous vous sentirez davantage considéré.

Cancer

Né après le 17 juillet, vous disposez d'une aide à la décision très efficace. Vous avez un choix à faire, ne négligez surtout pas cet appui qu'on pourrait vous proposer. On vous invitera à considérer la situation avec objectivité : avez-vous assez de poids pour imposer votre vision des choses, n'êtes-vous pas David contre Goliath ? 1er décan, né le 23-24 juin, une affaire pourrait vous rapporter, à moins qu'au contraire vous ne soyez dans le rouge. 2e décan, soyez conciliant dans toute discussion.

Lion

La dissonance Lune/Mars du jour est pour votre 3e décan, mal embouché aujourd'hui et qui sera tenté de rendre les autres responsables de tout problème. Or, vous y avez certainement un part, même minime, et si vous le reconnaissez, cela vous aidera à avancer et non à rester l'esprit fixé sur ce qui vous préoccupe. 2e décan, né les 2, 3 août, canalisez votre esprit critique, trop fort en ce moment. 1er décan, vous avez probablement un choix à faire, mais pas désagréable !

Vierge

Depuis des mois, 3e décan, Uranus vous demande de changer votre manière d'être avec l'argent. Avez-vous fait ce qu'il fallait ? Vous avez encore jusqu'en mai pour effectuer ce changement, qui peut être minime aux yeux des autres mais très important pour vous, dans la mesure où vous êtes toujours un peu près de vos sous. 2e décan, né les 3, 4 septembre, vous pourriez entendre des compliments flatteurs - ou les faire ! 1er décan, vous réfléchissez au moyen de gagner plus.

Balance

Si c'est du tout cuit pour le 1er décan, surtout né en septembre, ce n'est pas facile-facile pour le 3e décan, toujours aux prises avec un partenaire difficile à gérer. En fait, vous songez à reprendre votre liberté mais en même temps l'idée d'être seul vous fait horreur. Vous avez encore jusqu'au mois de mai pour vous décider. 2e décan, né le 4/10, vous aurez quelque chose du passé à évoquer ou une discussion avec un parent à supporter. 1er décan, vous attirez l'attention sur vous.

Scorpion

Dans votre 3e décan, Mars se dispute avec la Lune et vous en serez à vous disputer avec vous-même, ou avec un membre de votre famille. Ça risque de chauffer, mais à mon avis cela restera intérieur, même si votre nature vous porte vers le conflit. Sauf, évidemment, si votre interlocuteur appuie là où ça fait mal, sur votre jalousie par exemple. 2e décan né le 3/11, c'est le bon moment pour vous exprimer, parler de vos idées ou vous confier à un proche. 1er décan, le passé se manifeste (né le 25/10).

Sagittaire

Apprêtez-vous à recevoir Mars chez vous, 1er décan, c'est pour la semaine prochaine mais vous devez déjà sentir en vous d'incontrôlables impulsions. Besoin d'agir à tout prix, de bouger à tout moment, et d'exister plus fort que d'habitude, c'est-à-dire d'en faire plus pour qu'on remarque obligatoirement votre présence. 2e décan, né le 3/12, on parle d'argent et d'un éventuel achat aujourd'hui. Mais pas au-dessus de vos moyens svp ! 3e décan, vous ne prendrez pas de gants avec les autres.

Capricorne

3e décan, le transit d'Uranus est interminable mais vous ne vivrez plus longtemps ces hauts et ces bas liés à une décision difficile à prendre. Vous avez jusqu'en mai pour vous rendre à l'évidence ou au contraire pour vous dire que ce que vous projetiez était une mauvaise idée et que vous allez passer à autre chose. 1er décan, surveillez vos dépenses, nous en reparlerons demain avec l'entrée du Soleil en Verseau qui mettra l'accent sur votre argent. 2e décan, Mercure est chez vous, prenez rendez-vous, contactez quelqu'un, faites une démarche.

Verseau

Votre 3e décan reçoit une dissonance de Mars, accentuée aujourd'hui. Il va peut-être falloir appuyer sur l'accélérateur pour terminer un travail dans les temps. En tout cas, quelle que soit votre situation, vous devrez vous mobiliser utiliser toutes vos ressources, celles qui sont liées à vos expériences, celles que vous avez accumulées au fil du temps. 2e décan, méfiez-vous d'éventuelles erreurs de lecture, de possibles lapsus ou erreurs de jugement. 1er décan, tout baigne grâce à Vénus.

Poissons

2e décan Mercure est en harmonie avec vous et avec Neptune. Vous allez avoir des intuitions qu'il faudra écouter, surtout si vous avez un projet en préparation. Si vous sentez que vous n'allez pas dans la bonne direction ou qu'un membre de votre équipe n'est pas très clair, faites ce que vous disent vos petites voix intérieures. 1e décan, vous pourriez vous poser des questions sur votre conjoint ou sur un ami. 3e décan, un petit coup d'accélérateur serait nécessaire si vous voulez avancer.