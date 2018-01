L'horoscope du 20 janvier 2018

publié le 20/01/2018 à 06:24

Bélier

En général, vous appréciez la période Verseau parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous le voulez et les projets se concrétisent plus rapidement. De l'idée à sa réalisation il n'y a qu'un pas que vous franchissez allègrement en période Verseau. Mais il faut dire que vous bénéficiez d'aides actives. 2e décan, un déplacement pourrait s'avérer obligatoire ce week-end, vous ne serez pas libre de votre temps. 3e décan, quelque chose vous angoisse ? Cherchez en vous et non à l'extérieur.

Taureau

Le Verseau représente l'autorité, les supérieurs, les parents et tout ce qui peut exercer une contrainte sur vous et que vous refusez avec énergie. On vous presse, ou vous impose des délais et c'est tout ce que vous détestez. Prenez-en votre parti, cela ne va durer que quelques jours pour chacun, 1er décan jusqu'au 30. 2e décan, un petit déplacement pourrait être au programme du week-end, ou une visite quelque part. 3e décan, né après le 16, vous n'êtes pas tranquille.

Gémeaux

Avec le Soleil en Verseau, à vous les délicieuses choses de la vie, les résultats qui vous valorisent et tout signe vous indiquant que vous êtes chanceux, 1er décan jusqu'au 30 vous aurez des chances à saisir au quotidien et ce sont des détails insignifiants qui auront du sens pour vous, un sens positif. 2e décan, Jupiter n'est plus en relation avec vous, les soucis quotidiens s'estompent mais ils reviendront ! 3e décan, le rush dans le boulot se calmera la semaine prochaine.

Cancer

Jamais le Verseau ne vous laisse indifférent parce qu'il vous donne l'impression de venir d'un autre monde, un monde spécial auquel vous n'avez pas accès. La période où il règne est dédiée à votre productivité, à l'argent que vous produisez ou que vos placements produisent. Mais il peut aussi être question d'une vente. 2e décan, on pourrait vous faire une offre ou vous inviter à une soirée très mondaine. 3e décan, si vous avez une décision à prendre, c'est vraiment le bon moment.

Lion

Face à vous, le Verseau vous nargue tant il est indépendant et dégagé de toute ces conventions qui ont encore trop d'importance pour vous, le Lion. Vous gagneriez à avoir moins de certitude, à douter davantage de toutes ces idées qui sont ancrées en vous depuis la nuit des temps et qui vous plombent. 1er décan, une rencontre est possible, amoureuse ou amicale. 2e décan, on parle d'argent ? N'imposez pas votre point de vue. 3e décan, toujours mal embouché (né après le 18/8) ou alors en plein déménagement.

Vierge

Vous allez vous mettre la pression vous-même, tant vous voudrez bien faire et ne pas risquer la moindre critique de vos supérieurs ou de vos proches. Selon vous, les critiques qu'on vous fait ne sont jamais constructives et pourtant, vous auriez intérêt à les écouter, surtout en ce qui concerne vos relations, 2e décan. 1er décan, beaucoup de boulot jusqu'au 30, vos loisirs seront aux oubliettes. 3e décan, vous aurez mille idées à la minute si vous êtes né après le 18 septembre.

Balance

Le 1er décan est encore plus valorisé grâce à la rencontre du Soleil et de Vénus. Soit vos affaires marchent du feu de Dieu, soit vos amours s'épanouissent. D'une manière comme d'une autre, vous vous sentirez apprécié et n'aurez pas d'efforts à faire pour qu'on vous aime ; vous dégagerez quelque chose qui plaira. 2e décan, vous risquez de tourner en rond dans une discussion un peu inutile (né les 4, 5). 3e décan, une contrariété due à l'argent si vous êtes né après le 19/10.

Scorpion

La conjoncture Verseau est idéale pour ceux qui veulent tourner une page et repartir sur de nouveaux projets, ceux qui sont en relation avec le social. Vous aurez besoin, pendant la période Verseau, de vous préoccuper du bien-être des autres et même de militer pour ceux qui sont les plus défavorisés, 1er décan jusqu'au 30. 2e décan, Jupiter vous quitte pour le moment ; elle reviendra et tiendra ses promesses à partir de mai. 3e décan, à vous les joies ou les déconvenues jupitériennes.

Sagittaire

1er décan, Vénus et le Soleil conjoints en Verseau parlent de réunir certains de vos proches, des personnes que vous serez surpris de retrouver avec plaisir. Cela peut se faire en une fois, lors d'un événement ou alors vous pouvez avoir la surprise de les rencontrer au coin de la rue ou dans le cadre de votre travail. 2e décan, ne croyez pas au baratin de certains vendeurs qui pourraient vous vendre la Tour Eiffel. Activez votre esprit critique. 3e décan, vous êtes un peu affaibli, né après le 17/12.

Capricorne

Au tour du Soleil maître du zodiaque d'entrer en Verseau. Les questions financières, souvent fluctuantes, seront en vedette jusqu'au 18 février. Souvent, votre situation est faite de hauts et de bas, dont vous êtes en partie responsable. Toutefois, il se peut que vous ayez un important achat à effectuer pendant la période. 2e décan, Mercure vous incite à rendre visite à des proches : il se peut même que vous fassiez quelques kilomètres. Mais vous pouvez aussi les recevoir chez vous. 3e décan, né les 15-16, une question est à régler au plus vite.

Verseau

Bon anniversaire ! Cette année, c'est tout ou rien ! Vous pouvez voir votre carrière décoller, comme vous pouvez avoir de sérieux griefs contre votre hiérarchie. Le côté positif devrait dominer avec Jupiter et Neptune en bon aspect, et cela devrait vous permettre de bien remonter la pente sur le plan financier, géré par Neptune. 2e décan, essayez de ne pas être naïf et de ne pas croire tout ce qu'on vous dit : cela vous arrive parfois ! 3e décan, né les 14-15 février, investissez-vous à fond !

Poissons

Le Verseau entame son règne et il faut libérer ce qui sommeille en vous, un potentiel que vous utilisez rarement, votre capacité à agir en toute liberté. En général, vous essayez plutôt de vous conformer, de ne pas dépasser du rang, mais vous avez la possibilité de le faire si vous le voulez. En douceur, bien sûr. 2e décan, les échanges d'idées concernant un projet que vous voulez mettre en place, des vacances à venir par exemple, sont d'actualité. 3e décan, mettez en accord paroles et actions.