L'horoscope du 21 janvier 2018

publié le 21/01/2018 à 06:41

Bélier

Un bon dimanche, sous le signe de l'amitié pour ceux de mars qui pourraient être invités à la dernière minute ou organiser une activité qui change de l'ordinaire. En tout cas vous apprécierez la conjonction Soleil/Vénus, un des aspects les plus agréables qui soient, les rencontres imprévues étant aussi au programme. 2e décan né les 3, 4 avril, une discussion un peu désagréable vous plombera ce dimanche. 3e décan, si vous êtes fatigué, il n'y a vraiment pas de honte à faire la sieste !

Taureau

Si vous avez des sentiments pour quelqu'un qui semble très épris, avant tout engagement, tâchez de laisser passer une période de plusieurs semaines. Certes on sait que vous êtes quelqu'un de méfiant, que vous prenez votre temps, mais on pourrait tout faire pour être celui ou celle que vous attendez, ce qui est suspect. 1er décan ces jours-ci. 2e décan, né les 4-5 mai, à votre tour d'avoir un déplacement ou une démarche à faire. 3e décan, né avant le 17/5, un dimanche amical.

Gémeaux

Une journée qui pourrait être dépaysante pour le 1er décan, peut-être irez-vous à la rencontre de personnes qui habitent un endroit que vous allez découvrir et apprécier. A moins que vous n'organisiez un petit raout entre amis qui vous changera bien les idées. Cela dit, tout pourrait vous paraître un peu " différent " ou nouveau en ce moment. 2e décan, né vers le 4/6 n'hésitez pas à lancer une discussion à propos d'argent. 3e décan, un dimanche en famille ? C'est tellement banal que vous trouverez cela barbant.

Cancer

Si vous aimez courir les brocantes et autres Puces, c'est une journée propice aux bonnes affaires, surtout que vous avez un talent particulier pour la négociation. C'est souvent inscrit dans vos gènes et vous ne pouvez pas faire autrement que de discuter les prix. C'est finalement ce qui donne de la saveur à vos achats (1er décan, en ce moment). 2e décan né les 5, 6 juillet appelez un ami ou un proche et décidez de faire quelque chose à deux. 3e décan, un peu d'activité physique ne vous ferait pas de mal.

Lion

Avec le Verseau, le temps est venu de travailler en équipe, en tandem et de ne pas faire des projets tout seul dans votre coin mais d'impliquer ceux qui vous entourent. Dites-vous que l'union fait la force et que cela ne va pas durer des lustres, c'est juste une période où votre intérêt pour être efficace n'est pas de faire cavalier seul (1er décan). 2e décan né le 6 août, il est possible que vous ayez un travail à faire à la maison ou dans la maison. 3e décan, né le 20, un orage semble être un peu menaçant.

Vierge

Vous préoccuper du confort et de la santé de vos proches est une de vos activités favorites ; vous aurez tout loisir de l'exercer aujourd'hui et dans les prochains jours. 1er décan, pour l'instant. A moins que ça ne soit vous que l'on soigne, mais cela m'étonnerait, sauf peut-être né les 23, 24 août ; vous pourriez être patraque. 2e décan né le 6 septembre, acceptez les compliments et faites-en en retour, ça ne mange pas de pain et ça fait plaisir. 3e décan né après le19/9 réfléchissez avant de vous exprimer.

Balance

Jusqu'au 30 janvier et si vous êtes du 1er décan, tout vous fera plaisir et vous donnera une bonne image de vous. Que ce soit dans le boulot ou dans votre vie privée. Il est vrai que vous serez nombreux à recevoir des compliments sur votre créativité et vos divers talents. Mais vous ne serez pas en reste et vous saurez vous aussi complimenter. 2e décan né le 7/10, changez vos meubles de place et vous aurez l'impression d'avoir un nouveau décor. 3e décan, faites vos comptes avant de décider d'un achat.

Scorpion

Une réunion familiale pourrait être prévue pour ce dimanche, mais il n'est pas sûr que cela vous réjouisse. On a plutôt l'impression que cela vous pèse à l'avance. Vous détestez tout ce qui vous est imposé, et encore plus lorsqu'il s'agit de personnes que vous n'avez pas forcément envie de voir ; on peut le lire sur votre figure ! 2e décan né le 6/11, un rendez-vous ou un appel téléphonique pourrait vous faire plaisir. 3e décan, Jupiter est chez vous jusqu'à fin avril, chances et malchances vont se succéder.

Sagittaire

Rien ne vous fait plus plaisir en général que de faire de nouvelles connaissances et cela semble favorisé par les astres en ce moment. Mais il faut sortir de chez vous ! Pour que cela arrive il faut bouger, mais de ce côté-là pas de souci : le Sagittaire déteste rester enfermé et l'idée de passer toute une journée à l'intérieur le défrise (1er décan surtout). 2e décan né le 6/12, l'argent pourrait être un sujet de discorde car on vous brime côté dépenses. 3e décan, né le 18/12, toute action sournoise peut se retourner contre vous.

Capricorne

1er décan, né avant le 29, vous êtes généreux avec les autres et rarement avec vous-même. Allez, faites-vous un petit cadeau ces jours-ci, offrez-vous ce plaisir. On dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, alors ne faites pas mentir l'adage. En outre, il semble que vous l'avez mérité alors que les autres... ne sont pas très reconnaissants. 2e décan né autour du 4 janvier, un petit déplacement est toujours dans les tuyaux. 3e décan, Pluton arrive chez vous et d'importantes mutations s'annoncent.

Verseau

1er décan, vous êtes les stars de ce dimanche avec le Soleil et Vénus conjoints chez vous. Dire que vous allez passer une bonne journée est un euphémisme. L'amour, l'amour-propre, les sentiments qu'on vous porte ou que vous portez à vos proches, tout cela est exalté par une conjoncture qui est de bon augure pour la semaine à venir. 2e décan, Mercure un peu pessimiste vous fait voir les côtés sombres de la vie si vous êtes né autour du 2 février. 3e décan né le 15/2 : on se calme !

Poissons

La Lune est chez vous, en harmonie avec Mars, et je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire, de grands rangements, des travaux, mais rien ne traînera ! Surtout si vous êtes du 3e décan, c'est vous qui recevez les influx dynamiques de Mars et ce sera encore le cas jusqu'à vendredi prochain. Faites place nette ! 2e décan né le 4 mars, une amicale discussion peut vous donner des idées inédites. 1er décan, seriez-vous secrètement amoureux de quelqu'un qui ne vous regarde pas ?