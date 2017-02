L'horoscope du 23 février 2017

publié le 23/02/2017 à 06:18

Bélier

C'est un véritable pataquès pour le 3e décan, mais du chaos peut émerger un être nouveau, ou tout du moins une vision différente de votre existence. Plus objective, plus créative aussi. Toutefois, les aspects qui vous perturbent en ce moment ne sont pas terminés ; ça va se calmer la semaine prochaine, mais Uranus sera toute l'année conjointe à votre Soleil natal (en Bélier donc), surtout si vous êtes né après le 13 avril.

Taureau

A votre tour, 3e décan, de recevoir des influx de Mars qui risquent de vous démotiver un peu. Mais il se peut aussi que vous soyez légèrement patraque. Un petit rhume de saison prend souvent des proportions chez vous, car vous êtes fragile de la gorge et cela risque de dégénérer en laryngite. De plus, Mars n'est pas très bien aspectée en ce moment et si ce n'est pas vous qui avez un petit souci de santé, c'est une personne avec qui vous travaillez.

Gémeaux

Né après le 12 juin, une proposition pourrait aboutir très rapidement, tout est en place, mais quelque chose vous gêne et vous fait ralentir le mouvement. Nous en avons déjà parlé d'ailleurs, il s'agit de l'opposition de Saturne : elle n'empêche rien a priori, sauf dans de rares cas où la planète est très forte dans votre thème de naissance, mais elle vous fait réfléchir plus que de raison à ce qui pourrait être négatif et cacher ainsi le positif.

Cancer

Une situation perturbante s'est installée pour le 3e décan, ce sera plus calme la semaine prochaine, promis. 2e décan, un choix peut vous prendre la tête. En effet, Vénus s'est installée au début de votre décan et vous y êtes plus sensible que d'autres si vous êtes né vers les 3, 4, 5 juillet. Elle domine votre ciel depuis le Bélier et vous place face à un choix difficile. Mais cela peut venir d'une proposition flatteuse par rapport à votre parcours professionnel...

Lion

Né entre le 1er et le 8/8, Vénus s'installe dans votre zone de confort, mais elle n'est pas à son top et la situation générale du pays pourrait vous déplaire. Et parfois, c'est une situation liée à un pays étranger qui pourrait vous faire beaucoup réfléchir (prévisions écrites le 15 décembre 16). Mais il se peut aussi, dans le registre amoureux, que vous ayez entamé une relation à distance, ou encore que vous viviez une petite aventure pendant des vacances, avec prolongement à la clé.

Vierge

Un 3e décan mal en point, surtout si vous êtes né après le 18 septembre. Vous êtes freiné parce que la situation vous incite à trop réfléchir et à trop douter. Vous le savez, quand on pense trop on a du mal à agir, car on doute de son action. Et c'est ce qui se passe en ce moment : vous doutez de vous, et de beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Saturne pousse à une forme de dévalorisation de soi qui est souvent déjà dans l'ADN de la Vierge...

Balance

Je m'adresse à ceux du 3e décan : ne cherchez pas à l'extérieur, auprès des autres, une solution qu'évidemment, vous ne pouvez trouver qu'en vous. Toute décision prise sur les conseils des uns ou des autres ne sera pas votre décision à vous et ce qui se passe en ce moment nécessite que vous soyez le maître de vos choix. Je sais, je comprends à quel point cela doit être perturbant pour vous qui détestez avoir à choisir...

Scorpion

Rien ne semble vous entraver en ce moment, et surtout vous avez une sorte de passion pour votre travail 2e décan, incompréhensible pour vos proches. C'est peut-être nouveau ? Ce serait une bonne raison pour vous investir à fond, la routine n'étant pas encore là... À moins que vous n'ayez déjà un travail, mais qu'il s'y passe des choses passionnantes comme des conflits ! Vous y êtes souvent comme un poisson dans l'eau, gérer les crises c'est votre domaine.

Sagittaire

Comme d'autres, vous êtes sensible à la station de Vénus si vous êtes de début décembre. Et ce n'est que justice par rapport à un passé récent. Et que vous n'avez probablement pas oublié, car il a été difficile à vivre (en 2016). Vous voilà remis sur pied, vous aimez de nouveau la vie et avez même peut-être rencontré quelqu'un qui vous la fait aimer encore davantage. Mais ceux du 3e décan ne sont vraiment pas à plaindre non plus, un projet avance.

Capricorne

Comme d'autres, vous êtes sensible à la station de Vénus si vous êtes de début décembre. Et ce n'est que justice par rapport à un passé récent. Et que vous n'avez probablement pas oublié, car il a été difficile à vivre (en 2016). Vous voilà remis sur pied, vous aimez de nouveau la vie et avez même peut-être rencontré quelqu'un qui vous la fait aimer encore davantage. Mais ceux du 3e décan ne sont vraiment pas à plaindre non plus, un projet avance.

Verseau

Né après le 12 février, on vous aura rarement vu aussi réaliste. Mercure et Saturne sont en phase avec vous et vous font voir la réalité sans fioritures. Mais vous avez d'autres avantages en ce moment, celui-là est actif jusqu'à samedi, mais Saturne et Uranus (équilibre, projets réalisables, création de nouveautés) le seront beaucoup plus longtemps, toujours pour le 3e décan, incontestablement le plus favorisé. Profitez des aubaines !

Poissons

Un des aspects du jour vous concerne si vous êtes né début mars. Il parle d'argent et peut-être pas d'une dépense, mais d'une rentrée conséquente. Du moins, c'est quelque chose qui semble être possible, à laquelle vous pensez, mais il est difficile de savoir quand Neptune est en cause si c'est une réalité concrète ou si c'est quelque chose qui pourrait éventuellement arriver. Mais il n'est pas impossible, pour certains, qu'il s'agisse d'une dépense.