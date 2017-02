L'horoscope du 21 février 2017

publié le 21/02/2017 à 06:30

Bélier

La crise se dessine pour la fin du 2e décan, vous vous battez bec et ongles et ça devrait porter ses fruits. Né en mars, vous serez mécontent de tout ! Vous aurez trop de responsabilités, ou prendrez trop les choses à coeur aujourd'hui et la perfection n'étant pas de ce monde, vous ne serez pas satisfait. Quant au 3e décan, comme nous l'avons vu hier, il peut y avoir un événement totalement imprévu, un revers, un retournement de situation.

Taureau

Votre bonne humeur et votre joie de vivre feront tout aujourd'hui et plus vous les communiquerez, plus vous verrez les autres se rapprocher de vous. Vous n'aurez pas toujours de raison valable d'être content, les planètes ne sont pas très bien alignées, mais peut-être que vous aurez juste décidé d'être positif. Ou que vous serez en vacances et que vous déciderez de mettre tous les problèmes dans un placard et de profiter de la vie.

Gémeaux

On parlait d'aide, de soutien, de fraternité hier, et c'est dans le domaine de l'argent qu'on vous soutiendra aujourd'hui, ou que la vie vous fera un cadeau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous en avez besoin, que vous soyez du 2e ou du 3e décan ! A priori, c'est le 2e décan qui est victime de lui-même en ce moment, alors que ceux du 3e décan payent les conséquences de dépenses qu'ils n'auraient peut-être pas du faire dans le passé.

Cancer

S'il vous plaît, regardez les autres et toute situation tels qu'ils sont et non tels qu'ils devraient être. C'est là l'origine de beaucoup de vos déceptions. Vous avez la chance d'avoir un imaginaire puissant et une formidable capacité à rêver, mais il ne faut pas qu'elle se retourne contre vous parce que vous voyez les autres et le monde à travers vos propres filtres et non à travers celui (moins réjouissant) de la réalité. C'est valable pour les trois décans...

Lion

L'ensemble de la conjoncture est toujours bien disposé, mais un détail vous indisposera aujourd'hui, une petite douleur quelque part peut-être. Et comme la Lune est en Capricorne, cela risque de vous isoler un peu des autres, ou de vous rendre trop exigeant à leur endroit par moments. En outre, vous ne leur pardonnerez pas la moindre faute, comme d'avoir des vues ou des idées sans grande envergure. Vous trouverez certains un peu " petits ".

Vierge

Né en août, les influx solaires vous rendent plus aimables et vous voient plus ouvert. D'ailleurs, vous serez probablement invité à une petite fête. Eventuellement pendant le week-end car Mercure s'installera elle aussi en Poissons et ce sont encore ceux du mois d'août qui seront concernés par des propositions, invitations, ou franches discussions. La nouvelle Lune de dimanche sera d'ailleurs très sympathique (né fin février).

Balance

Non, décidément, ça ne sera pas votre journée, d'ailleurs vous le sentirez dès le réveil et vous mettrez en mode protection. Surtout né avant le 5 octobre. Vous resterez replié sur vous-même, ou alors déciderez de prendre votre journée et de rester tranquillement chez vous. Certains natifs des 4, 5, 6 octobre pourraient être très sollicités en ce moment, mais celui ou celle qui les poursuivra de ses assiduités aujourd'hui ne leur plaira pas du tout.

Scorpion

Parmi ceux avec qui vous avez des difficultés à communiquer en ce moment, vous aurez malgré tout un ou une alliée, à qui vous pourrez vous confier. On le sait, vous n'êtes pas facilement en confiance avec les autres et même votre entourage n'est pas toujours dans vos petits papiers. Mais avoir de la complicité avec quelqu'un est essentiel au bien-être et à l'équilibre de chacun : dites à cette personne ce que vous avez sur le coeur.

Sagittaire

Les autres auront l'impression, fausse la plupart du temps, que vous n'avez aucune sensibilité. Mais pourquoi vouloir la cacher aussi soigneusement ? Il est vrai que certains ont été blessés récemment et que c'est une bonne raison de ne pas trop s'exposer... Toutefois, vous êtes de ceux qui oublient rapidement et il est rare que vous restiez coincé dans un problème. Cela dit, né autour des 3, 4, 5 décembre, rien n'est vraiment résolu.

Capricorne

La Lune fait une pause chez vous, mais ses dissonances avec les planètes en Bélier ne vous mettront pas de bonne humeur. Vous serez même grognon et vous sentirez débordé par tout ce que vous avez à faire. 2e décan, né les 1e, 2, 3 janvier, quelqu'un pourrait s'installer chez vous pour quelque temps et vous apporter de l'aide. Vous avez juste un cap à passer, ne négligez surtout pas les renforts que l'on pourrait vous proposer.

Verseau

Vous serez distrait et ne raterez aucune bourde ou aucun lapsus. Et vous aurez beau vous surveiller, ça ne changera rien. Gare au faux-pas aussi. Mais ce ne sont pas des pensées négatives qui vous distrairont, bien au contraire ! Beaucoup de choses progressent en ce moment, surtout 2e et 3e décan. Le 3e décan étant, en plus, soutenu par Saturne : si vous avez mis en projet en route, il va s'étaler dans le temps et durer.

Poissons

Vous pourriez bien avoir des nouvelles d'un ou une amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Mais les natifs de début mars pourraient en être perturbés. En effet, né autour du 1er mars, la dissonance Lune/Vénus vous verra hésitant sur ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne, ou de toute autre relation que vous croiserez aujourd'hui et surtout ce soir. Il s'agira, pour vous également, de quelqu'un de votre passé que vous n'aurez peut-être pas envie de revoir.