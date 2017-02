L'horoscope du 22 février 2017

publié le 22/02/2017 à 06:34

Poissons

Souvent, vos projets n'aboutissent pas, non pas parce que vous n'avez pas de chance mais parce que vous n'allez pas au bout de vos entreprises. A un moment ou à un autre vous lâchez prise, les autres sentent que vous n'êtes plus motivé, et ça part en eau de boudin. Pourquoi ? Parce que soudain, vous trouvez votre projet idiot, infaisable, trop ambitieux, bref vous vous critiquez sévèrement au lieu de persévérer. Ce que vous devriez faire aujourd'hui.

Bélier

Il y a dans votre situation actuelle, un mélange de fatalité, 3e décan, et de responsabilité de votre part. Acceptez ce à quoi vous résistez et ça ira mieux. Bien sûr, je suis consciente que certaines situations sont très difficiles à accepter, le chômage ou pire, la maladie par exemple, mais alors il faut lui donner du sens. La maladie dit quelque chose, votre corps vous parle, c'est Radio Londres, il faut comprendre ce qu'elle vous dit de vous.

Taureau

Vous êtes un des rares signes à ne pas être touché par les tensions de la conjoncture et si vous l'êtes c'est par ricochet, ou par empathie avec autrui. A la date où j'écris (14 décembre) je ne peux pas savoir ce que la conjoncture produit comme événement ; il n'y en a peut-être pas, c'est éventuellement juste une ambiance. Mais la conjonction Mars/Uranus en formation est violente et il serait étonnant que cela ne se manifeste pas quelque part.

Gémeaux

Comme l'a dit T. Bernard : il faut avoir de l'argent de côté pour en avoir devant soi. Une maxime que vous devez adopter pour le restant de vos jours. Parce que du côté des économies, ce n'est pas ça (à quelques exceptions, bien sûr : ascendant en signe de Terre par exemple : Taureau, Vierge, Capricorne). Pour vous, l'argent est source de plaisir, ou plutôt la dépense en elle-même, en tout cas si vous êtes un pur Gémeaux. Et qui n'a pas envie de se faire plaisir ?

Cancer

Ce n'est pas la meilleure journée de la semaine pour le 3e décan, bombardé de particules étoilées pas toujours très positives. Hélas, vous subissez... Et c'est ce qui vous contrarie le plus car dans la vie vous êtes plutôt du genre actif. Même quand vous êtes femme au foyer, vous vous activez toute la journée... Donc les dissonances actuelles ont créé depuis des mois (années ?) une situation qui fait que vous ne savez pas où vous allez ni ce que vous pouvez faire !

Lion

Libéré de toute contrainte, le 3e décan apprécie la vie à présent, surtout né entre le 12 et le 15 août. Mais ce n'est pas le moment de trop vous lâcher. Heureusement, Saturne est en bon aspect avec votre Soleil et peut vous retenir de trop en faire et surtout de trop faire parler de vous dans des termes que vous espérez flatteurs et qui ne le seront pas forcément. Surveillez vos paroles, surtout aujourd'hui.

Vierge

Vous êtes partagé entre votre amour du travail, omniprésent, votre amour pour vos enfants et le temps que vous leur devez. Un vrai casse-tête. Si vous n'avez pas d'enfant, vous avez des proches, une vie personnelle, non ? Mais il arrive parfois que le travail bouffe tout l'espace et votre vie à vous passe à la trappe. Il est temps de rétablir un équilibre, même si vous ne voyez pas l'intérêt à le faire. C'est une question de bien-être personnel à long terme.

Balance

C'est mieux qu'hier pour ceux de septembre, mais alors pour le 2e décan et le 3e, c'est encore très compliqué et la situation peut même être inextricable. Il faut savoir que l'aspect d'Uranus qui crée le trouble dans votre relation ou dans une relation associative n'est pas terminé et il est accentué ces temps-ci par la présence de Jupiter dans votre 3e décan. Mais Jupiter va retourner dans le 2e fin mars. La planète amplifie tout, le bon comme le moins bon.

Scorpion

Ceux du 1er décan ont la cote en ce moment, soit auprès de quelqu'un en particulier, soit d'une manière générale pour leur créativité, leur intelligence. Vos atouts, quels qu'ils soient, sont mis en valeur par le Soleil en Poissons, qui occupe (dans ce signe), votre 5ème secteur, celui des dons, des talents, mais aussi de l'image que vous avez de vous, des sentiments que vous ressentez et de ceux que vous suscitez chez les autres.

Sagittaire

Vous aurez, sans vous offenser, une sorte d'avidité qui peut concerner l'argent, la nourriture ou autre chose. Mais vous n'en serez pas très conscient. Ce sera, selon les astres, un comportement quasi automatique alors essayez de saisir au vol ce qui motive votre attitude. Une pensée fugace, une sensation, quelque chose qui vous échapperait si vous n'étiez pas attentif à tout ce qui vous passe par la tête et dans votre ressenti. Surtout aujourd'hui.

Capricorne

Refuser d'aimer par peur de souffrir, c'est comme refuser de vivre par peur de mourir. Tenez-vous le pour dit, et ouvrez-vous davantage à l'aventure. Celle-ci n'est pas votre tasse de thé, je parle des aventures sentimentales, justement parce que les expériences vécues vous ont servi de leçon et si elles n'ont pas été bonnes vous reculez et ne vous jetez dans le bain que lorsque vous êtes totalement en confiance. C'est-à-dire pratiquement jamais.

Verseau

Vous aurez l'impression que tout va de travers mais ça ne sera qu'une impression basée sur des détails sans importance. Le ciel est très clément ! Vous n'avez, en gros, que des bons aspects sur votre signe, ce qui ne signifie pas que votre thème au complet est bien disposé. Il y a beaucoup d'autres éléments dont l'astrologue doit tenir compte, dont l'ascendant, très important pour le relationnel. Mais dans ce domaine, vous vous y connaissez !