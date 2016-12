L'horoscope du 23 décembre 2016

Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du 23 décembre. 2016.

Bélier

La conjoncture pourrait vous faire un petit cadeau, celui de rendre l'un de vos projets possible. Mais il y a du chemin à faire entre l'idée et sa réalisation. En effet, Mars qui est votre planète, celle qui vous pousse à agir, est en Poissons (votre signe d'ombre) jusqu'au 28 janvier et c'est seulement après cette date que vous pourrez faire avancer les choses. En outre, si Mars peut décupler votre énergie, elle risque aussi de la faire partir dans tous les sens et de vous fatiguer plus rapidement.

Taureau

Une discorde très passagère et souvent sans grande importance vous prendra la tête plus qu'elle ne devrait. Essayez de la relativiser, vous vous sentirez mieux. Vous le savez, tout ce qui ressemble à un désaccord, à un conflit, vous met très mal et cela peut même se manifester physiquement. Aussi, ne vous étonnez pas si vous avez mal quelque part (souvent, le Taureau est sensible de la gorge et peut avoir des extinctions de voix : il est " sans voix " face au conflit).

Gémeaux

Vous aurez de très bonnes idées ce week-end pour mettre du piment dans votre couple, ou attirer quelqu'un en utilisant une méthode de séduction improbable. Cela s'adresse au 3e décan, qui va disposer du bon aspect (en formation) entre Vénus et Uranus, du moins si vous êtes né avant le 17 juin. Il se peut aussi que vous receviez une prime que vous n'attendiez pas et qu'elle tombe au bon moment. Mais on peut dire que pour le Gémeaux, toute somme tombe toujours au bon moment.

Cancer

La conjoncture aura le don de vous agacer fortement 3e, décan. Votre partenaire ou un parent ne fera que vous contrarier et à votre avis il/elle le fera sciemment. Mais peut-être aussi que vous serez trop sensible, que vous vous sentirez trop vulnérable et que vous ferez un peu de parano ? Toutefois, il est vrai que certains natifs ont des problèmes avec quelqu'un qui exerce sur eux une forte contrainte et que c'est à juste titre qu'ils accusent cette personne de vouloir les faire sortir de leurs gonds.

Lion

Une bonne conjoncture pour ceux qui sont nés après le 12 août. On vous soutient et on peut vous aider à prendre une importante décision qui sera un soulagement. Vous avez grand besoin d'air, d'espace et de liberté et si vous prenez la décision à laquelle vous pensez, vous serez en accord avec vos besoins les plus profonds. Votre orgueil, représenté par Saturne, ne trouvera rien à y redire, même s'il est difficile pour lui de devoir reconnaître qu'il est nécessaire de lâcher prise. Ne le prenez pas pour un échec.

Vierge

Né en août, vous semblez être dans l'incertitude la plus totale et il ne vous est pas conseillé de demander l'avis des uns et des autres. Faites votre choix vous-même. D'autant plus qu'il apparaît que ce n'est pas un choix d'une importance capitale car c'est Mars, planète rapide, qui s'oppose à vous et elle va rapidement aller vers d'autres Vierge. Cela peut même concerner quelque chose de très banal, comme un achat, un cadeau à faire à un proche par exemple.

Balance

Né après le 13 octobre, une bonne conjoncture peut vous apporter un début de solution au problème relationnel qui vous occupe. Juste une idée pour le moment. En effet, vous allez recevoir toute l'année l'opposition d'Uranus, qui a pour but de vous faire changer de mode relationnel. Il faut absolument que vous soyez moins dépendant/e de l'autre ou des autres en général, et que vous découvriez (Uranus = découvertes) que vous pouvez fonctionner par vous-même.

Scorpion

Un joli petit aspect va éclairer les natifs d'octobre qui passeront certainement une des soirées les plus agréables de la semaine. Leur libido devrait faire des siennes ! Et si vous cherchez à conquérir quelqu'un, votre fort magnétisme fera tout le travail, vous n'aurez qu'à afficher un sourire un peu mystérieux (comme vous savez si bien le faire) et l'affaire sera dans le sac, comme dirait l'autre. 3e décan, n'attachez pas trop d'importance au comportement bizarre d'un proche.

Sagittaire

Né après le 11 décembre, tout projet mis en place actuellement pourrait connaître un beau destin parce que vous le développerez en lui donnant des bases solides. Mais il nécessite du temps - ce que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises - et il ne faut surtout pas que vous brûliez les étapes sous peine de passer à côté de votre objectif. Toute l'année 2017 devrait vous permettre de peaufiner votre idée ; au premier trimestre et surtout à partir du mois d'août.

Capricorne

Bonne nouvelle, Vénus se lie d'amitié avec Uranus et vous en aurez des échos, 3e décan, parce que vous vivrez mieux les contraintes qui vous sont imposées. Nous parlons souvent de la dissonance d'Uranus, qui vous oblige à accepter un ou des changements qui ne vous enchantent pas et que vous passez votre temps à refuser, puis à accepter, puis à refuser... L'avenir vous fait peur, mais avec cette harmonie de Vénus vous ne verrez que le côté positif des choses.

Verseau

D'une manière ou d'une autre, vous serez enchanté de l'harmonie Vénus/Uranus qui s'installe jusqu'à mardi. Quelque chose de spécial et d'excitant au programme ? Il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un, par internet peut-être, et que vous ayez rendez-vous... A moins que ça ne soit totalement le fruit du hasard, vous tombez l'un sur l'autre lors d'une circonstance tout à fait fortuite... En couple, les affinités qui vous lient seront de nouveau au premier plan (surtout 3e décan).

Poissons

Vénus sera chez vous le 3 janvier, d'ici là soyez sage et ne croyez pas trop aux fantaisies de votre imagination ; faites un tri entre ce qui est réel et ne l'est pas. Vous le savez, vous avez tendance à partir dans des histoires que vous vous inventez, parce qu'un détail vous fait croire que cela pourrait être possible... Ou tout simplement parce que vous croyez au pouvoir de l'amour et que la force du vôtre peut entraîner l'autre à vous aimer aussi. Mais on ne peut forcer personne...