L'horoscope du 21 décembre 2016

Signe par signe, écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du 21 décembre 2016.

Sagittaire

Prenez votre courage à deux mains et occupez-vous de votre argent. Le Capricorne vous demande de faire preuve de sérieux et de rigueur dans ce domaine. Surtout que vous avez peut-être un important achat en vue, une voiture ou une machine à laver, etc. Si vous avez des économies, pas de problème, mais parfois le Sagittaire vit comme un oiseau sur la branche et n'a pas le premier sou lorsqu'il faut sortir des sommes importantes. Seul le 1er décan a peut-être réalisé, grâce à Saturne, qu'il ne fallait pas négliger ces questions-là.

Capricorne

Bon anniversaire à tous. Une année qui sera axée sur d'importantes affaires, surtout pour le 2e décan, qui parfois devra remettre tous ses compteurs à zéro. Vous allez en effet affronter, comme au dernier trimestre 2016, la dissonance entre Jupiter et Pluton qui n'est pas toujours très facile à vivre. Elle crée des scandales, des révélations qui peuvent avoir un impact sur votre réputation ou sur votre carrière. Et on pourrait même accuser certains de se montrer trop autoritaires et de faire du harcèlement.

Verseau

Le Capricorne vous précède et représente votre part d'ombre, les faiblesses dont vous avez peut-être fait des forces et les souffrances que vous avez dû affronter. C'est le moment d'en parler, c'est ce que vous demande l'astre solaire, qui met tout en lumière, même ce qu'on aimerait voir rester dans l'ombre. Parmi ces faiblesses, celles que vous cachez, il y a des douleurs, des souffrances datant d'il y a longtemps et que vous aimeriez bien pouvoir oublier. Mais elles sont encore là, et vous avez du mal à pardonner à ceux qui en sont responsables.

Poissons

C'est plutôt une bonne période pour naviguer dans un nouveau milieu, associatif probablement, et qui vous en apprendra beaucoup sur la dure condition humaine. Certes, vous en connaissez déjà un morceau, beaucoup de Poissons n'ont pas toujours une vie facile, même s'ils ont un facteur chance dont ils ne sont pas souvent conscients. Par ailleurs, prenez des nouvelles de vos amis, vous avez trop tendance à attendre que ce soit eux qui vous appellent parce que vous craignez de les déranger.

Bélier

Cette année, le Capricorne fera tout pour vous aider à atteindre l'un de vos buts, à satisfaire l'une de vos ambitions. Mais certains se heurteront à des vents contraires. Et vous ne saurez pas très bien si vous devez insister ou si vous devez lâcher prise : la conjoncture dit que vous aurez des moments avec et des moments sans... Vous aurez tendance à patauger et c'est le 1er décan qui est concerné ces jours-ci, pas les autres. N'essayez pas d'aller trop vite, le Capricorne est un signe de Terre qui prend son temps et vous devez vous y adapter.

Taureau

Comme tous les ans, vous apprécierez cette période Capricorne qui vous ouvre des horizons, virtuels pour les uns et réels pour les autres, avec un voyage au menu. Les vacances sont là et si vous en avez les moyens, vous pourrez vous évader à la montagne, ou même au-delà des montagnes pour certains. Même si vous faites partie des Taureau casaniers et qui n'aiment rien d'autre que leur maison, vous aurez envie/besoin de vous évader, de voir autre chose, d'autres gens.

Gémeaux

Comme souvent avec le Capricorne, votre plus gros souci sera votre compte en banque et l'argent que vous avez pour faire vos cadeaux ou organiser une fête. Si les natifs de mai se portent mieux financièrement - et dans d'autres domaines - si le 2e décan est en passe d'aller beaucoup mieux et certains le sentent très concrètement, c'est au tour du 3e décan d'avoir à faire face à quelques difficultés dans ce domaine. Mais vous avez plus d'un tour dans votre sac et serez aidé, alors que les autres décans ne l'ont pas été.

Cancer

Pendant quelques jours vous ne penserez qu'aux autres et agirez en fonction de ceux que vous aimez. Il en est ainsi tous les ans à cette période, vous vous oubliez. Le 1er décan est le plus favorisé dans la mesure où les aspects solaires sont très positifs cette année car ils sont soutenus par Mars. Vous aurez donc la volonté farouche de vous occuper de vos proches et vous investirez à fond dans tout ce que vous ferez pour eux. En outre, il n'est pas exclu que toute la famille parte en voyage d'ici peu. Mais quelle organisation cela vous demandera !

Lion

Le chaud de votre signe s'oppose au froid du Capricorne et vous serez encore plus exigeant et rigoureux que d'habitude. Autant au travail qu'à la maison, hélas. Cela se justifie au boulot si vous avez une équipe à diriger, ou si vous avez d'importantes responsabilités... Mais faire régner un ordre militaire à la maison n'est pas très conseillé si vous voulez que tout le monde soit détendu pendant cette période des fêtes. Vous-même ne le serez pas si vous imposez ainsi votre loi, et vous ne profiterez pas des bons moments.

Vierge

Le Capricorne vous adore, c'est d'ailleurs un signe avec lequel vous vous entendez très bien. Les événements seront valorisants et l'ambiance festive vous plaira. Vous serez entouré de personnes qui vous montreront qu'elles vous aiment, qu'il s'agisse de vos enfants, de votre partenaire ou de vos amis. La conjoncture s'adresse cependant aux natifs d'août ces jours-ci, lesquels sont un peu embêtés par une opposition de Mars. Il y a peut-être une décision un peu contrariante à prendre, ou quelqu'un de mauvais poil chez vous.

Balance

C'est très logiquement la famille qui est en vedette pendant la période Capricorne, avec tout ce qu'elle peut vous apporter et tout ce que vous, vous lui apportez ! En général, c'est un peu déséquilibré étant donné que vous avez la fâcheuse habitude de faire passer les autres avant vous. Avec Jupiter dans votre signe cette année, essayez de créer cet équilibre après lequel toute Balance court. Mais le Capricorne représente aussi votre passé, et il y aura en vous une pointe de nostalgie ; vous penserez peut-être aux fêtes de votre enfance...

Scorpion

Le Soleil en Capricorne et Mars sont en bon aspect avec vous, natif d'octobre. Ces astres de Feu vous invitent à agir pour le bien des autres et pour le vôtre aussi ! Vous vous démultiplierez pour essayer de faire plaisir à tout le monde (1er décan, jusqu'au 1er janvier) et les prochains jours seront un vrai casse-tête pour trouver des cadeaux de dernière minute, tout en conservant votre concentration au travail. Mais votre énergie vous sera fidèle, tout se passera bien !