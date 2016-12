L'horoscope du 22 décembre 2016

REPLAY - Écoutez ou réécoutez L'horoscope du jour de Christine Haas du 22 déembre. 2016.

Sagittaire

Vous avez un important projet en tête si vous êtes né après le 10 décembre. Et ça va marcher, mais il y a un temps de préparation qui sera plus long que prévu. Et vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique, sinon vous risquez de ne pas avoir des bases assez solides pour édifier votre projet. Attention, c'est la présence de Saturne dans votre décan qui donne le ton à présent et tout ce que vous ferez en voulant aller trop vite ne pourra que se casser la figure.

Capricorne

Une rencontre Lune/Jupiter sera sympa, mais seulement si vous êtes né après le 10 janvier. Un sentiment de devoir accompli ou d'objectif atteint vous réjouira. Il se peut aussi qu'on vous confie davantage de responsabilités, ce qui veut dire plus de travail évidemment et moins de temps à consacrer à la famille. Mais c'est l'histoire de votre vie, pour tous les décans, depuis que Jupiter occupe la Balance. Par ailleurs, né en décembre, vous continuez à être boosté intellectuellement par Mars.

Verseau

Joli coup ! Vous menez 40/30 et service à suivre ! Vous démarrez la journée en gagnant, surtout si vous êtes du 3e décan, toutes les audaces vous sont permises. Et vous vous en autorisez depuis quelque temps déjà, dans le but d'avoir une meilleure vie, un meilleur travail, ou de meilleures rentrées d'argent. Votre but, conscient ou non, est vraiment de grimper des échelons et d'obtenir la position qui vous revient, même si vous voyez un peu trop grand !

Poissons

Si vous avez quelque chose à demander, un rendez-vous à solliciter, patientez jusqu'à demain la conjoncture vous sera beaucoup plus favorable, 1er décan surtout. Vous avez l'atout " Mars " en main, qui vous donne tous les courages et demain la Lune sera en harmonie avec Mars : vous-même serez donc totalement en phase avec ce que vous désirez faire. Aujourd'hui, sans vous en rendre compte, vous serez ambivalent et n'obtiendrez pas les réponses que vous voulez.

Bélier

On le sait, les gens ne remarquent pas ce qu'on fait pour eux, mais ce qu'on ne fait pas ne leur échappe pas. C'est un constat déjà fait et que vous allez encore faire. Ce sera pour aujourd'hui, vous serez déçu mais il ne faudra pas en vouloir aux autres, le monde est ainsi fait puisque nous le remarquons tous à un moment ou à un autre. La raison ? Peut-être que nous n'aimons pas nous sentir redevables dans la mesure où cela crée un lien dont nous ne voulons pas ?

Taureau

Si vous êtes du 3e décan, vous bénéficiez de jolies dispositions planétaires dans votre secteur financier. Cela peut signifier qu'une vente est en train de se faire. Elle est dans les tuyaux en tout cas et vous avez bon espoir de voir l'argent arriver sur votre compte. A moins que vous ne fassiez une très bonne affaire ou que vos placements ne vous rapportent. Né en avril, vous êtes toujours stimulé par une idée, par un projet ou par l'anticipation d'un événement qui vous excite.

Gémeaux

Pour vous aussi, tout baigne si vous êtes du 3e décan. Toutefois, Saturne a entamé son opposition avec vous et ce qui vous est promis prendra du temps à se réaliser. Mais ce n'est pas une mauvaise chose dans la mesure où vous êtes parfois trop rapide à vous décider, vous ne réfléchissez pas assez aux conséquences mais elles vous apparaissent rapidement et vous êtes bien embêté. Aussi, le rôle de Saturne ne devrait pas être négatif, puisqu'elle vous force à prendre du recul.

Cancer

Le ciel ne vous veut aucun mal, au contraire, et en particulier si vous êtes né en juin. Vous êtes sur le point de prendre une bonne décision, probablement demain. Il y aura une harmonie entre Lune et Mars, et les deux planètes étant bien disposées à votre égard (né autour des 23, 24, 25 juin) vous serez en phase, autant avec le ciel qu'avec la terre. Du coup, tout se passera exactement comme vous le désirez et vos volontés seront respectées à la lettre.

Lion

Vous êtes privilégié, à la fois par le ciel et surtout par des comportements réalistes et qui démontrent à quel point vous avez une vision juste des événements. Que ce soit à propos de votre environnement immédiat ou plus lointain, votre jugement semble marqué au coin du bon sens, surtout si vous parvenez à modérer votre tendance naturelle à voir un peu trop grand ou trop haut. 1er décan, une rivalité ou la jalousie risque de vous pourrir la vie provisoirement (né avant le 29 juillet).

Vierge

Vous disposez d'un bon sens naturel, à utiliser ces temps-ci dans le domaine de l'argent si vous êtes en train de faire un investissement. Il y a un loup, 1er décan. Vous allez rapidement le débusquer et reprendre votre affaire en main. Mais on peut vous opposer quelque chose, un obstacle, que vous trouverez insurmontable. Il me semble que vous aurez tort de trop vous en faire, car les choses vont vite se modifier, surtout si vous êtes né en début de signe, avant le 29 août.

Balance

Vous avez tous les atouts en main, 3e décan, pour régler enfin une situation relationnelle qui vous a pourri la vie depuis des mois, voire depuis des années. Né autour des 13 et 14 octobre, en particulier, les tensions que vous avez ressenties et que vous ressentez peut-être encore, sont en train de se terminer et surtout vous disposez d'un bon aspect de Saturne qui vous donne la patience requise. Vous êtes profondément déterminé à ce que les choses changent et cela va se faire.

Scorpion

Vénus est chargée de vous protéger alors qu'en ce moment elle vous expose, si vous êtes du 2e décan. Vous vous sentez très vulnérable sur le plan sentimental, notamment si vous êtes né autour des 8, 9, 10 novembre. Mais vous y accordez trop d'importance ! Vous êtes centré sur ce que vous ressentez et ne raisonnez pas de manière objective. Prenez du recul et très vite vous vous apercevrez que vous avez amplifié quelque chose de totalement insignifiant.