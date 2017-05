L'horoscope du 9 mai 2017

publié le 09/05/2017 à 06:30

Taureau

Vous pourriez vous faire avoir, la dissonance Mars/Neptune est active toute la semaine. Mais attention, cela peut n'être qu'une impression, une peur, un fantasme. Et si jamais c'est du domaine du possible, il faudra vous méfier de toute transaction financière, bien surveiller votre portefeuille, votre sac, et faire attention si vous prenez de l'argent au distributeur. Mais il est clair aussi qu'il faut vous méfier de votre tendance naturelle à la parano dès qu'il s'agit de ce qui vous appartient.

Bélier

Mercure terminera sa conjonction avec Uranus en fin de semaine et les natifs du 3e décan vont pouvoir respirer. Les contraintes vont s'évacuer progressivement. Pour l'instant vous êtes toujours à la merci d'un changement de dernière minute ou d'une information qui vous mettra la tête à l'envers, surtout né autour des 15 et 16 avril ; Uranus avance et laisse le début du 3e décan tranquille, mais elle reviendra terminer son travail en fin d'année si vous êtes né après le 13.

Gémeaux

C'est dans le travail que ça se passe aujourd'hui, il pourrait y avoir une situation un peu glauque, quelque chose qui jette la confusion et vous déstabilise, 2e décan. Un effet d'annonce peut-être, à moins que des bruits de couloir ne vous atteignent et qu'une rumeur ne vous pousse à croire en certaines prévisions. Il ne s'agit pas de faire l'autruche et d'être dans le déni, mais il n'est pas non plus question de croire en tout ce que vous entendrez. Essayez de faire le tri...

Cancer

Le climat est encore orageux, mais quelque chose vous mettra du baume au coeur aujourd'hui. Vous vous sentirez peut-être flatté par des regards admiratifs... Il est possible en effet que vous montriez à tous que quand vous le voulez bien, vous pouvez faire assaut de charme, de séduction et appâter les autres par votre gentillesse. Chez vous, Cancer, c'est comme en Normandie, on peut avoir les quatre saisons dans la même journée (par saisons, j'entends humeurs).

Lion

Comme beaucoup d'autres, même si tout baigne, vous serez d'humeur méfiante et vous douterez de tout et de tous. Notamment si on vous a fait certaines promesses. Je ne sais pas s'il s'agit des promesses électorales du candidat élu, mais en tout cas vous demanderez à voir ! Et ce n'est pas la dissonance Mars/Neptune, active toute la semaine, qui va vous rassurer quant à votre avenir ou celui du pays. Ce sont surtout ceux du 2e décan qui seront un peu déstabilisés.

Vierge

Vous avez un rendez-vous de prévu, vous devez entamer une discussion et tenter de convaincre quelqu'un ? Attendez-vous à un imprévu de dernière minute. Et si vous êtes du 2e décan, vous n'aurez aucune précision, rien qui pourrait vous rassurer sur la possibilité de reporter ce rendez-vous ou cette discussion. Vous aurez l'impression, vraie la plupart du temps, que l'autre fuit la confrontation. Mais vous finirez bien par le ou la coincer à un moment ou à un autre : surtout ne renoncez pas !

Balance

Né en septembre et début octobre, vous êtes à l'abri des dissonances grâce à Vénus et surtout grâce à une rencontre ou à une proposition qui peut vous enchanter. A moins que l'aspect n'ait un impact sur votre couple et que celui-ci ne connaisse un renouveau. L'autre pourrait faire des efforts pour que vous vous sentiez mieux. Mais, à l'inverse, et selon votre thème, il se peut aussi que vous soyez en désaccord avec votre conjoint ou ami. Très passagèrement, Vénus est rapide.

Scorpions

Mars est valorisée jusqu'à jeudi, il est conseillé de vous méfier de toute petite querelle qui pourrait devenir grande et dépasser les bornes. A vous de jouer les modérateurs, ce qui n'est pas du tout dans vos habitudes. Mais pour une fois, vous serez obligé de mettre un garde-fou, de ne pas laisser les choses envenimer. Je vous rappelle que nous sommes en période Taureau et que c'est un temps de l'année où la conciliation, et l'équilibre des forces sont au premier plan. De même que les concessions.

Sagittaire

De nouveau, je me dois de vous dire d'être attentif à toute malversation ou malhonnêteté dont vous pourriez être victime 2e décan. Ne donnez pas votre confiance, même si vous avez affaire à quelqu'un que vous connaissez ou qui vous a été recommandé. Ne signez aucun papier, n'acceptez aucun accord, attendez la semaine prochaine. Quelle que soit la situation, vous pouvez toujours demander le temps de la réflexion, ne vous laissez surtout pas mettre la pression.

Capricorne

Je sais bien que vous n'aimez pas trop faire des projets, sauf si vous avez des planètes en Verseau. Mais aujourd'hui, une perspective pourrait s'offrir à vous. Ne la négligez pas sous prétexte que l'avenir ne réserve jamais rien de bon. Vous n'êtes pas sous pression (sauf natif du 3e décan mais il ne s'agit pas de vous), vous avez donc tout le temps de réfléchir à cette éventuelle opportunité. Né les premiers jours du signe, Saturne est conjointe à votre Soleil et peut satisfaire l'une de vos ambitions.

Verseau

2e décan, ne vous laissez surtout pas abuser par les apparences ! Hélas, pour certains de ce 2e décan c'est déjà fait et ils sont bien obligés d'ouvrir les yeux. Les conséquences ne seront pas dramatiques pour eux personnellement, en tout cas pas pour le moment, mais cela pourrait en avoir d'ici quelques mois. En revanche, né autour des 2 et 3 février, cette semaine devrait être très dynamique et il se pourrait que vous accomplissiez une sorte d'exploit dont on pourrait parler.

Poissons

2e décan, né autour du 4 mars, réfléchissez bien avant d'agir ou de prendre une décision cette semaine, vous risquez d'être totalement à côté de la plaque. Ou d'être victime d'influences négatives. Quoi qu'il en soit, songez bien aux conséquences de vos actes, et pas seulement à court terme, à long terme aussi ! Et si vous avez des soucis avec l'administration fiscale, ou autre, prenez-les au sérieux et allez discuter avec eux. Ne disparaissez pas des radars, on vous retrouvera toujours.