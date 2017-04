L'horoscope du 19 avril 2017

publié le 19/04/2017 à 06:25

Bélier

Si vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui, votre volonté de vous libérer d'une contrainte pénible se fait de plus en plus forte. Vous y mettez toutes vos forces, et elles sont nombreuses. Vous combattez contre quelqu'un ou quelque chose, mais il y a des paramètres sur lesquels vous n'avez aucun contrôle et c'est là le problème. Le prochain retour de Mercure dans votre décan (le 3e donc) et sa station sur Uranus pourrait apporter une solution inattendue au problème.

Taureau

Vos désirs, vos volontés risquent d'être contrariés aujourd'hui et demain, vous n'aurez pas envie d'en parler mais vous enragerez intérieurement, surtout né en avril. Mais ceux de la toute fin du signe ne seront peut-être pas épargnés (nés après le 18 mai) Mars terminant sa course dans votre signe en " passant " par conjonction sur votre Soleil. Mais les choses iront bien mieux dans le courant de la journée de demain, avec l'entrée du Soleil dans votre signe.

Gémeaux

Prévoyez une bonne journée, vous vous sentirez libre de vous exprimer à votre guise, ou de faire l'école buissonnière. A moins que vous ne soyez encore en vacances et que cela n'accentue ce sentiment de liberté qui marquera votre journée. Toutefois, vous ne serez pas tous aussi à l'aise les uns que les autres ; l'arrivée de Mars dans votre signe vendredi commence à se faire sentir et peut vous mettre les nerfs à vif si vous êtes né autour des 21, 22 mai.

Cancer

Votre tendance à la méfiance sera un peu exagérée aujourd'hui, surtout né en juin. Vous aurez la désagréable impression qu'on cherche à vous manipuler. Mais ça ne sera pas toujours la réalité, cela peut venir d'une crainte intérieure basée sur des suppositions sans réel fondement ou sur des images créées de toute pièce par votre imagination. En revanche, né autour du 5 juillet, votre intuition et votre ressenti ne vous tromperont pas et vous serez dans la plus totale confiance.

Lion

Accords et surtout désaccords sont au menu, surtout si vous êtes de juillet. Vous chercherez à avoir raison à tout prix mais vous aurez affaire à une forte résistance. Votre interlocuteur sera tout aussi sûr de lui que vous et la discussion s'éternisera, sans que vous arriviez à trouver un terrain d'entente. Reprenez-la plutôt en fin de semaine, vendredi par exemple, quand la Lune quittera le Verseau et que tout le monde sera un peu moins rigide et exigeant ; vous en particulier !

Vierge

Vous aurez des soucis avec un collègue mal luné, ou avec un objet utile à votre travail et qui vous lâchera en cours de route. Du coup, vous aurez les nerfs en pelote. Evidemment, vous ne le montrerez pas, vous le garderez pour vous, et il est très possible que vous terminiez la journée avec un énorme mal de crâne. C'est ce qui se passe quand on refoule trop ses sentiments et ses émotions : c'est le corps qui parle à votre place et vous oblige à vous plaindre.

Balance

Je vous imagine tout pimpant devant votre glace, satisfait de votre image et prêt à partir à la conquête du monde. Ou d'une personne que vous avez repérée. En tout cas, vous plairez ; peut-être que vous expérimenterez une nouvelle technique pour séduire ? Vous en serez content, surtout si vous êtes né en septembre. Dans certains cas, c'est votre rôle de parent qui sera au premier plan, peut-être parce que vous aurez à faire travailler l'un de vos enfants qui manque un peu trop de discipline à votre goût ; surtout s'il s'agit d'un adolescent...

Scorpion

Une fois encore, vous vous imposerez des contraintes, qui ne seront pas toutes inutiles car elles vous disciplineront. Mais vous en ferez quand même un peu trop ! On pourrait d'ailleurs penser que vous vous punissez de quelque chose, en particulier si vous êtes né au début du signe et après le 20 novembre. Né en début de signe, il est possible aussi que vous vous sentiez trop émotif et sensible, et que vous cherchiez à empêcher votre monde émotionnel de déborder ; d'où les contraintes.

Sagittaire

Vous serez très iconoclaste aujourd'hui, le passé vous paraîtra sans grand intérêt et seul l'avenir, proche ou même lointain, vous semblera digne de votre attention. Vous rejetterez la ou les traditions que vous avez peut-être héritées de votre famille, pour vous créer les vôtres, celles qui conviennent à la personne que vous êtes devenue. Le troisième décan est certainement le plus en phase avec cette conjoncture et les bons aspects d'Uranus l'aident dans sa quête de sa vraie identité.

Capricorne

Il y a une dimension chez vous qui est rarement évoquée : vous pouvez être très possessif, jaloux, et évidemment vous le cachez soigneusement à l'autre. Ce n'est pas que vous avez honte de ce que vous ressentez, mais vous pensez que cela ne se fait pas d'étaler de tels sentiments. Toutefois, il faut savoir que cela peut vous ronger intérieurement et que moins vous en parlez, plus cela peut vous faire du mal. Car, en général, ce n'est pas le fruit de votre imagination.

Verseau

Une petite polémique sera au programme du jour pour ceux de janvier. Vous ne lâcherez prise sur rien et cela ne peut que créer une situation d'impasse. Soyez plus souple, adaptez-vous à l'autre, qu'il ou elle ait l'impression que vous l'écoutez et le/la comprenez. Ce n'est pas pour autant que vous semblerez faible, au contraire. Né après le 16 février, vous aussi vous êtes invité à garder votre calme face à une situation que vous pensez être urgente mais vous mettre la rate au court-bouillon ne servira à rien.

Poissons

On connaît votre problème avec les limites : ou vous n'en avez pas assez, ou par réaction vous vous en imposez trop et vous n'avez plus de marge de manœuvre. Trouvez, si possible, un juste milieu de manière à ne pas être à l'étroit dans votre vie quotidienne et surtout dans votre travail. Né autour du 4 mars, le manque de limites pourrait être accentué par la présence de Neptune sur votre Soleil, mais il est difficile de savoir dans quel domaine cela se situe : c'est différent pour chacun.