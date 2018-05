L'horoscope du 19 mai 2018

publié le 19/05/2018 à 06:43

Bélier

Vénus en Cancer éclaire le domaine familial et gère également un éventuel patrimoine. Certains pourraient être obligés de vendre quelque chose. Néanmoins, il ne faut pas voir que Vénus en Cancer, il faut voir aussi qu'elle va vers une opposition à Saturne et que vous pourriez être très hésitant si vous avez une décision de ce type à prendre. Ce n'est probablement pas nouveau, mais c'est l'idée de vous " séparer " de ce bien (ou d'autre chose) qui est difficile à accepter pour vous.

Taureau

Vénus en Cancer est tendre, romantique et très protectrice. Tout comme vous l'êtes également dans votre manière d'aimer qui est parfois un peu étouffante. C'est peut-être une des raisons qui font que l'autre s'éloigne de vous : il/elle se sent infantilisé par votre côté ultra-protecteur et finit par prendre du recul. Mais vous, vous pensez bien faire et vous n'imaginez pas un instant qu'on pourrait vous reprocher de vouloir le bien de celui/celle que vous aimez.

Gémeaux

Vénus occupe à présent votre secteur des biens, des acquisitions, qui gère aussi vos rentrées d'argent. Il pourrait y en avoir, Vénus en Cancer étant généreuse. Mais attention à cette générosité, qui pourrait se retourner contre vous si jamais vous vous mettez à dépenser de manière inconsidérée : on sait que beaucoup de Gémeaux sont dépensiers (par moments, pas tout le temps) et qu'ils s'attirent ainsi des ennuis répétitifs. Alors si l'argent rentre, tâchez d'en garder un peu !

Cancer

1er décan, Vénus s'installe chez vous mais elle sera rapidement, hélas, opposée à Saturne. Certains se sentiront isolés, mal aimés, ou à l'extrême : abandonnés. Cela dit, vous recevez Saturne depuis plusieurs mois et vous connaissez déjà l'ambiance qu'elle produit, voire les événements qui vont avec, le sentiment de rejet pouvant être important sous cette conjoncture. Toutefois, cela se fait par phases et Vénus est aussi en harmonie avec Uranus : quelque chose de bien se prépare.

Lion

Vénus vous invite, jusqu'au 6 août, à être dans le don de soi. Il faudra donner de l'amour et vous montrer généreux de votre temps avec quelqu'un qui va mal. A moins que ça ne soit vous qui alliez mal et que vous ayez besoin que votre chéri/e vous soutienne et vous protège. Les natifs de juillet vivent, on le sait, des moments un peu difficiles et ça ne sera pas du luxe. Cela dit, l'aspect ne durera que deux ou trois jours pour chacun, à commencer par le 1er décan (jusqu'au 27).

Vierge

Décidément, vous êtes gâté en ce moment, après Saturne, Uranus et Mercure, c'est Vénus qui se montre positive et crée un climat où l'espoir domine. Quelque chose ou quelqu'un vous fait espérer le retour d'un proche, ou croire au rétablissement d'une situation plus calme. Mais Vénus est sympathique aussi sur le plan personnel car vous serez bien entouré sur le plan amical et qu'il y aura beaucoup d'entraide et de solidarité autour de vous.

Balance

1er décan, Vénus circule au zénith de votre ciel mais elle s'oppose à Saturne et cela vous demande de mettre de très fermes limites à votre conjoint ou à un proche. Mais comme d'habitude vous hésitez car vous n'aimez pas être le méchant ou la méchante... Or, il se trouve que c'est absolument indispensable et vous vous sentirez mal dans votre peau si vous n'êtes pas totalement déterminé à poser ces indispensables limites. 1er décan jusqu'au 27 mai.

Scorpion

Vous aurez un goût de liberté, une plus grande confiance en l'autre, l'envie de vivre l'amour sans conflits et, avec Saturne, de le faire durer plus de trois ans. C'est une des possibilités offertes par cette conjoncture, mais comme l'aspect est rapide il n'y aura probablement pas d'événement mais plutôt une réflexion de votre part, qui vous amènera à conclure que vous pouvez stabiliser votre relation ; à condition que vous soyez moins possessif et jaloux.

Sagittaire

Vénus en Cancer, signe d'Eau, va vous inciter à exprimer vos émotions, mais vous freinerez fortement car cela vous donnera l'impression d'être fragile. Vous vous sentirez comme un enfant qui a besoin d'affection, voire qui est en demande, et ce n'est vraiment pas votre tasse de thé. Cela dit, il se peut que ce soit votre conjoint qui soit en demande vis-à-vis de vous et vous serez parfois mal à l'aise parce que vous ne pourrez pas répondre à sa demande sur l'instant.

Capricorne

Face à votre Soleil, Vénus va également se trouver face à Saturne et réveiller en vous ces vieilles angoisses d'abandon qui ne vous quittent jamais vraiment. C'est inscrit en vous, vous êtes né ainsi, et si vous pouvez aménager les choses de manière à en souffrir le moins possible, il n'empêche que la crainte de l'abandon est toujours de retour quand vous sentez que vous allez, éventuellement, perdre quelque chose ou quelqu'un. 1er décan et début du 2e vous êtes les plus concernés.

Verseau

Vénus occupant un secteur lié au service, ce sont les services que vous allez rendre ou ceux qu'on va vous rendre, qui seront une source de plaisir. Je ne dis pas que vous allez sauter de joie au plafond, parce que c'est assez banal malgré tout, mais vous en tirerez une certaine satisfaction. Très vite oubliée cependant pour ceux du tout début du signe qui vivent peut-être des moments très déstabilisants et qui auraient besoin d'un plus puissant remontant !

Poissons

Une très bonne conjoncture pour votre signe, les astres étant décidément bien disposés, surtout 1er décan. Vous vous trouverez beau ou belle en ce miroir. Et mine de rien, cela éclairera votre journée et même la prochaine si vous êtes du début du signe (19, 20, 21 février) : votre charme fonctionnera à plein régime. Puis, Vénus s'opposera à Saturne mais vous le vivrez bien, c'est un aspect qui vous consolidera davantage ; c'est ce que Saturne fait depuis l'année dernière !