L'horoscope du 17 mai 2018

publié le 17/05/2018 à 06:56

Bélier

Uranus investit votre secteur d'argent, qui représente aussi vos besoins, votre confort personnel. Et évidemment il va y avoir du changement dans ces domaines. Peut-être allez-vous gagner plus, mais de manière irrégulière et ça ne sera pas toujours suffisant... Il faut tenir compte de la dissonance de Saturne qui, pour l'instant, ne vous permet pas de vous développer. Mais elle vous lâchera en fin d'année et après vous serez en roue libre.

Taureau

Le dernier passage d'Uranus en Taureau va de 1934 à 1942. Elle fait plus que pimenter votre vie, elle peut la bouleverser ! Pour l'instant c'est le 1er décan qui est concerné et à qui il est demandé d'accepter une ou des expériences nouvelles qui vont à l'encontre de leurs valeurs peut-être, ou de leurs habitudes. Il peut aussi, comme nous l'avons déjà évoqué, y avoir un changement imprévu dans votre travail, dans vos attributions, à moins qu'une sorte de tyran ne vous impose des contraintes.

Gémeaux

Uranus en Taureau n'aura pas une forte influence sur vous, sauf ascendant Taureau, mais quelque chose va changer dans vos méthodes de travail. Cela se fera au quotidien, peut-être devrez-vous apprendre à vous servir d'un nouvel outil, d'une machine ou d'un appareil particulier (1er décan pour l'instant), ou modifier vos horaires de manière significative. Sinon, il se peut aussi que vous vous inquiétiez pour la santé de l'un de vos proches, ou pour celle de la planète.

Cancer

La roue tourne en votre faveur, Uranus est à présent en bon aspect avec vous, natif de juin et même si Saturne vous freine, Uranus va vous proposer du neuf. Les deux planètes étant en bon aspect entre elles, il se peut que vous puissiez " recycler " quelque chose, tout en effectuant un changement... Vous pourriez, par exemple, reprendre une activité que vous aviez abandonnée il y a plusieurs années. Votre environnement amical pourrait lui aussi être en plein changement.

Lion

Uranus sera bien aspectée en fin d'année, vous irez alors vers une formidable progression professionnelle. Mais pour l'instant, c'est plutôt le contraire. En tout cas si vous êtes du tout début du signe puisque Mars et Uranus sont fâchées et que cela peut donner lieu à des situations très instables. Il peut même y avoir, en ce moment, une situation critique pour vous ou pour tout le monde. Mais vous pouvez aussi être impacté par une restructuration dans l'entreprise.

Vierge

Là, vous mangez votre pain blanc, Uranus et Saturne sont en harmonie avec vous et un équilibre est en train de s'établir entre passé, présent et futur, 1er décan. Vous réglez les comptes du passé (s'il y en a) et profitez du présent pour consolider votre position. Mais il y a aussi un ou des projets qui pourraient vous propulser en avant. Donc tout baigne, à part Mars en Verseau qui vous crée parfois des sueurs froides ; mais c'est peut-être à cause de la situation générale du pays ou du monde !

Balance

Uranus en Taureau annonce une évolution notable de votre situation financière, grâce à des opérations ponctuelles qui vous vaudront quelques bénéfices. Cela peut correspondre, pour certains, à du travail temporaire ou à une activité où vous êtes rémunéré si vous faites des ventes, par exemple. Cela dit, ceux qui ont de l'argent placé pourraient à juste titre s'inquiéter de la situation car un krach boursier, récent ou à venir peut avoir une influence sur leurs économies.

Scorpion

Nous en avons déjà parlé, Uranus entame une opposition avec vous qui va vous montrer toutes les erreurs que vous pouvez faire dans le domaine relationnel. Et surtout dans celui du couple : il apparaît que vous devriez changer d'attitude, être moins possessif et jaloux si vous voulez que votre union dure. Ce n'est pas l'autre que vous devez essayer de changer, mais vous-même qui devez adopter des comportements différents. Ce qui ne va pas être facile !

Sagittaire

Uranus en Taureau investit un secteur qui gère à la fois le travail et la forme. Vous pourriez avoir un nouveau boulot, mais aussi démarrer un nouveau sport, par exemple. Mais il y a bien d'autres possibilités pour interpréter cette conjoncture qui, pour votre signe, n'est ni mauvaise ni bonne. Pour l'instant et jusqu'en 2020, 2021, c'est le 1er décan qui est concerné et qui peut aussi avoir à accepter des changements dans ses conditions et sa qualité de vie au quotidien.

Capricorne

Uranus fiche la paix au 3e décan et se met au service du 1er décan, qui a compris, comme le disait St Thomas d'Aquin, qu'il est plus beau d'éclairer que de briller. Vous allez être une source de lumière pour ceux qui vous aiment, vous les surprendrez par les changements qui se sont opérés en vous et qui vous permettent aujourd'hui d'exprimer vos sentiments et vos émotions, ce que vous ne faisiez pas auparavant : vous gardiez tout pour vous !

Verseau

Uranus est en aspect dynamique, cela peut autant vous plaire que vous déplaire dans la mesure où les bases sur lesquelles vous êtes construit vont bouger. Progressivement, votre cadre de vie va changer, peut-être parce que vous déménagerez ou parce que quelqu'un emménagera avec vous. C'est en tout cas un changement fondamental qui a déjà commencé pour le 1er décan depuis la fin mars ; reste à savoir si vous le désirez ou non !

Poissons

Vous aussi, vous allez passer par une période passionnante, où vous vous ouvrirez à tout ce qui est nouveau, tout en gardant solidement les pieds sur terre. Des zones de votre cerveau, c'est-à-dire votre potentiel, vont se (re)mettre à fonctionner et vous allez vous intéresser à tellement de choses que vous ne saurez plus où donner de la tête ! En outre, votre environnement pourrait changer d'ici 2020, certains se faisant de nouveaux amis parmi les voisins, ou ayant dans l'idée de déménager.