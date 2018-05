L'horoscope du 18 mai 2018

publié le 18/05/2018 à 06:46

Bélier

Vous aussi, c'est votre 3e décan qui reçoit Lune et Vénus, avec pour vous la possibilité d'un très agréable rendez-vous ou d'un contact prometteur. Mais un petit déplacement peut aussi être planifié puisqu'il y a encore un long week-end en perspective. 1er décan, une idée ou une cause à défendre vont un peu vous obnubiler à peu près jusqu'au 27 juin, date à laquelle Mars entreprendra une marche rétrograde ; le problème vous travaillera davantage de l'intérieur.

Taureau

Oublions les dissonances qui vous ou nous affectent, il y a une rencontre Lune/Vénus aujourd'hui qui sera rassurante : un proche vous réconfortera, ou vous aurez de bonnes nouvelles à propos d'un achat ou d'une vente, voire d'une affaire qui évolue bien. Cela concerne principalement le 3e décan, totalement épargné par les dissonances. Celles-ci sont encore fortes pour les natifs du 20 au 23 avril, faites profil bas au moins jusqu'en fin de semaine prochaine !

Gémeaux

Lune et Vénus se rencontrent chez vous, dans votre 3e décan, quelque chose ou quelqu'un vous fera plaisir et vous aurez du mal à ne pas sauter de joie. Il faut dire que votre signe est... très expressif et qu'on voit tout de suite si vous êtes content ou mécontent. Né en mai, les influx de Mars pourraient vous donner beaucoup de courage, peut-être face à une montagne de boulot ou alors face à une situation qui vous dépasse et que vous aimeriez pourtant maîtriser.

Cancer

Mercure vous fait signe aujourd'hui, si vous êtes né en juin vous aurez le sens de l'anticipation et saurez quoi faire d'une information qu'on vous aura donnée. Mais vous pouvez aussi avoir les nouvelles que vous attendiez/espériez d'un ami ou d'une personne rencontrée récemment. En outre, comme Uranus est à présent en bonne harmonie avec vous, toujours 1er décan, vous saurez utiliser tout ce que vous voyez, entendez et imaginez pour faire progresser vos affaires.

Lion

Lune et Vénus conjointes seront en phase avec votre 3e décan. L'un de vos espoirs, l'une de vos attentes pourrait se concrétiser dans les heures qui viennent. C'est un aspect rapide (en général, deux ou trois heures avec la Lune), mais il sera néanmoins porteur de chance et même parfois d'une bonne surprise. Hélas, ce n'est pas du tout la même ambiance pour ceux du début du signe (23 au 26 juillet) qui sont certainement dans une situation source de stress et parfois d'angoisses.

Vierge

Pour vous, Lune/Vénus sont au zénith et cela annonce ou confirme que vous avez atteint un but. Une configuration qui restera positive jusqu'à samedi. Si la Lune passe rapidement son chemin, Vénus reste dans votre secteur de carrière (MC, ou zénith) et ne vous veut que du bien ! Vous pourriez aussi obtenir un accord ou faire valider un travail qui vous a pris beaucoup de temps. Il ne devrait y avoir aucun obstacle, sauf si votre ascendant reçoit des dissonances.

Balance

Une très agréable configuration pour ceux nés après le 17 octobre, Lune et Vénus vous permettent de prendre la bonne distance par rapport aux événements. D'habitude vous prenez tout très au sérieux, mais là vous serez probablement entouré de personnes qui sauront vous rassurer en vous montrant le côté positif des choses. Par ailleurs, 1er décan, la Force est avec vous-même si vous n'en êtes pas conscient. Prenez des décisions, des initiatives, vous partez gagnant.

Scorpion

Restons positif, en tout cas si vous êtes du 3e décan. Vénus et Lune mettent l'argent au premier plan, celui que vous pouvez recevoir d'une vente ou d'une donation. Les questions concernant un héritage ou un partage de biens pourraient être sur la table pour certains d'entre vous... En ce qui concerne les natifs d'octobre, pas mal déstabilisés par la conjoncture, vous devez en prendre votre parti : le climat ne sera pas serein pendant plusieurs mois, avec des hauts et des bas bien sûr.

Sagittaire

La conjonction Lune/Vénus s'oppose à vous, 3e décan, et vous permet de jouer sur du velours, que vous cherchiez à séduire, ou à vous attirer des bonnes grâces. Vous serez éminemment sympathique et séduisant, c'est donc le bon moment pour faire une offensive de charme, les autres ne peuvent qu'être séduits et vous accorder ce que vous voulez ! Mais attention, l'aspect est rapide, avec quand même un résultat durable puisque Vénus reste face à vous jusqu'à samedi.

Capricorne

La conjoncture occupant votre secteur du travail, vous vous entendrez très bien avec l'un de vos collègues ou un fournisseur. Cela éclairera votre journée : vous avez bien besoin de gentillesse dans ce monde qui se montre si brutal ! Par ailleurs, 1er décan né autour du 27 décembre, un bon aspect (très rapide) de Mercure peut vous permettre de briller lors d'un événement ; votre intelligence, vos connaissances séduiront tous ceux que vous rencontrerez.

Verseau

Poissons

Vos proches sont au premier plan, peut-être parce que vous allez passer un long week-end chez l'un d'entre eux, ou qu'il ou elle viendra vous rendre visite. Cela concerne le 3e décan et jusqu'à samedi, date où Vénus entrera en Cancer et sera favorable aux natifs de février, qui ont vraiment des aspects très positifs en ce moment. Et c'est bien normal, après les années difficiles voici des années où tout sera plus facile et plus intéressant à vivre.