L'horoscope du 21 juillet 2017

publié le 21/07/2017 à 07:11

Bélier

Vos proches, la maison ou un lieu familier sont en vedette ce week-end, peut-être parce que vous partez en vacances au même endroit que les autres années. Vous n'y resterez peut-être pas toutes les vacances, parce qu'en bon Bélier vous aimer bouger et crapahuter, sauf si vous êtes dans un endroit où vous allez pouvoir pratiquer votre sport favori, ou retrouver des amis que vous ne voyez que rarement. En tout cas, apparemment, aucune contrariété au programme.



Taureau

Né en avril, Mars vous titille depuis quelques jours et peut vous rendre très impatient, irritable même. Mais il se peut que ce soit parce que vous avez mal quelque part. Ce serait une bonne idée de ne pas attendre que cela passe tout seul, comme à votre habitude. Si vous le pouvez, allez consulter immédiatement, ainsi vous serez rapidement soulagé. Toutefois, les natifs du 20 au 24 avril pourraient être à un tournant et avoir une décision importante à prendre.

Gémeaux

De nouveau très gênés par Saturne, ceux du 3e décan se protégeront des autres de manière un peu excessive. Mais la peur de souffrir en sera logiquement responsable. Vous penserez qu'en vous repliant sur vous-même, vous serez moins atteint par cette ambiance morose et parfois triste que la dissonance de Vénus et de Saturne peut provoquer ces jours-ci, surtout si vous êtes né autour des 12, 13, 14 juin. Vous avez jusqu'en octobre pour comprendre exactement ce que Saturne vous demande.

Cancer

Avec la Lune dans votre signe, vos humeurs pourraient bien mener la danse et gêner vos relations avec les autres. Si vous ne voulez pas d'histoire, gardez le contrôle. Et décidez, une bonne fois pour toutes que vous êtes votre propre chef et que vous n'avez pas à vous laisser dominer par ces hauts et ces bas ; c'est vous qui êtes en charge de votre bien-être, pas vos humeurs. Bon, il est vrai que la nouvelle Lune de dimanche sera un peu remuante...

Lion

Né en juillet, je vous rappelle que Mars est chez vous depuis hier et que vous aurez le goût du risque sous cette conjoncture. Soit, mais ne prenez que des risques calculés. Évitez de trop vous mettre en danger à travers des jeux où vous risquez de ne pas gagner. Les aspects négatifs de Mars peuvent également vous conduire à vous faire mal (brûlures, coupures, etc.), aussi gare aux gestes maladroits. Et ne vous montrez pas trop susceptible et irritable avec vos proches.

Vierge

La fraternité et la solidarité seront en vedette aujourd'hui, vous n'imaginerez pas faire autrement que de proposer vos services, ou d'accepter l'aide de quelqu'un. Ce sera votre état d'esprit en tout cas et fort heureusement les faits correspondront (ce n'est pas toujours le cas !). C'est-à-dire qu'avec Mars dans votre XII° secteur depuis hier, votre énergie sera bien dirigée lorsque vous vous occuperez des autres, lorsque vous les soignerez ou serez très attentif à leurs problèmes.

Balance

Pour retrouver votre sérénité et ne plus subir le harcèlement de vos proches, sachez rester ferme : incitez-les à assumer leurs responsabilités et à se prendre en charge. Comme je vous le disais hier, ce n'est pas à vous de tout porter sur vos épaules pour leur faciliter la vie ; votre intention est bonne, mais elle ne peut que se retourner contre vous car ils prennent l'habitude et vous êtes coincé. Vous avez encore quelques mois, 3e décan, pour changer la donne. Après, le ciel ne vous y aidera plus.

Scorpion

Vous serez d'une humeur de rêve, peut-être parce que vous partez en vacances. 1er décan, évitez de rivaliser avec les autres conducteurs si vous êtes sur la route. Non seulement vous ferez peur à vos passagers, mais cela risque d'être dangereux. D'autant plus qu'il y a une conjonction (rencontre) ces jours-ci entre deux planètes de Feu, le Soleil et Mars et que cet esprit de compétition sera parfois exagéré : il peut vous inciter à aller trop vite et trop loin.

Sagittaire

Une bonne période s'annonce, les planètes sont bien alignées, mais ceux du 3e décan vont affronter une opposition Vénus/Saturne qui peut les inciter à se fermer. C'est probablement le cas depuis plusieurs mois car Saturne occupe ce 3e décan et vous rend plus dur que vous ne l'êtes habituellement. Là, c'est côté coeur que vous pourriez vous montrer insensible, à moins que vous ne soyez en train de vous détacher de quelqu'un et que cela vous désole.

Capricorne

Vous êtes très solide en apparence, on peut même penser que rien ne vous atteint jamais, ce qui est totalement faux. Comme aujourd'hui, vous cachez vos émotions. Vous les contrôlez, vous les rejetez et c'est la vie qui vous a probablement appris à les mettre de côté... Mais vous en avez comme tout le monde et c'est souvent votre humour qui vous permet de les mettre à distance. Mais ne vous verrouillez pas complètement, ce n'est pas bon pour votre santé !

Verseau

Né en janvier, en-dehors des problèmes relationnels cités hier, Mars peut également vous voir très hésitant face à un choix, vous qui vous décidez toujours très vite. Cela dit, ce n'est pas un choix d'une importance capitale, à une autre période vous n'y auriez pas porté autant d'attention... Selon la position de Vénus, il pourrait s'agir d'un objet ou d'un vêtement de marque dont le prix est élevé et c'est précisément la cause de votre hésitation. Certains gagnent moins bien leur vie...

Poissons

Une chose est sûre, les natifs de février seront contents d'eux et bien dans leur peau. En revanche, le 3e décan pourrait de nouveau se trouver face à un renoncement. C'est un peu la routine depuis quelques mois ! Mais n'est-ce pas un renoncement qui vous apporterait la paix de l'esprit et qui vous permettrait de passer à autre chose ? Vous serez encore sensible à ce problème pendant quelques semaines, puis les choses évolueront dans le bon sens mais très progressivement.