L'horoscope du 20 juillet 2017

publié le 20/07/2017 à 07:02

Bélier

Vous aurez une pêche d'enfer avec Mars en Lion et tout ce que vous entreprendrez a des chances de réussir ; vous ne pourrez qu'être fier de vous et de vos initiatives. 1er décan, cela durera jusqu'au 5 août et il y aura bien d'autres bons plans liés à cet aspect. Votre libido sera au top, par exemple, et votre besoin de conquête se fera plus pressant. Et plus on vous résistera, plus cela vous amusera de chercher à faire craquer l'autre. A priori, vous y parviendrez !



Taureau

Y aurait-il un déménagement au programme des prochains jours pour le 1er décan ? A moins que vous ne fassiez quelques travaux d'embellissement dans votre maison. Rien de très important, avec Mars ce ne sont jamais de grands travaux, mais cela vous plaira de vous y atteler vous-même, sans faire appel à une entreprise, et vous développerez une énergie qui épatera votre entourage. Sauf si vous l'enrôlez dans vos travaux et l'empêchez de profiter des vacances !

Gémeaux

Il risque d'y avoir plusieurs petits déplacements, des sauts de puce pour rendre visite à des proches chez qui vous vous poserez chaque fois pendant quelques jours. Mais ce n'est pas gravé dans le marbre, il y a plusieurs interprétations possibles à la présence de Mars en Lion. Attention, par exemple, à ne pas parler trop vite : vous aurez comme d'habitude besoin de vous exprimer et serez persuadé que les informations que vous détenez intéresseront vos interlocuteurs. Gare aux accrochages.

Cancer

De tous les signes, vous serez le plus pugnace, le plus coriace, et autant cela vous servira si vous travaillez, autant en famille ce sera diversement apprécié. En effet, il faudra se lever de bonne heure pour vous faire changer d'avis, même si de toute évidence vous êtes dans l'erreur. Vous aurez votre façon de voir les choses, votre manière d'agir ou de réagir, et personne ne vous en détournera. Par ailleurs, il faudra régler un problème d'argent et éviter les dépenses impulsives : 1er décan jusqu'au 5 août.

Lion

Vous êtes prêt à relever tous les défis, à prendre tous les risques et si vous êtes au départ d'une compétition sportive, il y a des chances pour que vous soyez gagnant. Bref, Mars vous fera briller dans tout ce qui est rivalités, affrontements, initiatives à prendre ou travail à démarrer. Vous serez rapide et extrêmement efficace. Mais attention au côté négatif de Mars : colère, mots blessants, irritabilité, actions impulsives et désordonnées pouvant conduire à vous faire mal.

Vierge

Dans l'ombre de votre signe, Mars bride votre volonté et vous voit peu enthousiaste au travail. Peut-être parce que vous ne parvenez pas à aller au bout de vos entreprises. Ce n'est pas très habituel chez vous, mais en revanche si vous êtes en vacances, c'est une bonne conjoncture non seulement pour ralentir votre rythme, mais pour vous occuper de choses sans grande importance et qui vous détendront au lieu de vous stresser, comme c'est le cas le reste de l'année. 1er décan jusqu'au 5 août.

Balance

Vous mettrez votre énergie dans la réalisation du projet que vous avez élaboré pour vos vacances. Mais ne vous occupez pas plus des autres que de vous-même, svp ! Lâchez du lest, vos proches sont tout à fait capables de se prendre en charge (sauf jeunes enfants, bien sûr) et vous ne leur rendez pas service, ni à vous d'ailleurs, en leur mâchant le travail. Vous les infantilisez sans vous en rendre compte et les rendez finalement dépendants de vous. A la longue, c'est lourd !

Scorpion

Si vous travaillez, vous mettrez la gomme pour terminer un travail, ou au contraire pour en démarrer un. C'est le domaine où votre énergie sera le mieux employée. Parce qu'en famille, vous ne serez pas facile à vivre, il y aura toujours quelque chose qui vous contrariera. Heureusement, avec Mars tout passe et tout lasse rapidement et cela ne durera que deux ou trois jours pour chacun, le 1er décan étant sensible aux influx de Mars jusqu'au 5 août, le 2e décan par la suite.

Sagittaire

Vous serez tenté par l'aventure sous toutes ses formes, vous foncerez vers l'inconnu sans vous demander si ceux qui vous entourent ont les mêmes désirs que vous. Vous relèverez tous les défis, dans le domaine sportif ou professionnel, selon que vous êtes en vacances ou non. 1er décan, jusqu'au 5 août. Mais veillez à ne pas vous montrer trop sûr de vous et surtout, donc, à ne pas imposer vos désirs aux autres, sans en avoir discuté avant et avoir trouvé un terrain d'entente.

Capricorne

A présent dans un secteur qui parle de rivalités et de jalousies, Mars risque de vous empoisonner la vie car vous ne serez pas en confiance avec votre entourage. Et en particulier avec votre ami ou conjoint, à qui vous attribuerez des intentions qu'il ou elle n'a pas. Vous serez persuadé de lire en lui/elle comme dans un livre ouvert et ce sera peut-être vrai si vous êtes ascendant Scorpion ou Poissons, mais la plupart du temps vous risquez de vous tromper... 1er décan jusqu'au 5 août.

Verseau

Face à vous, Mars ne vous aidera pas côté ambiance au boulot ou en famille. Il y aura des polémiques et c'est vous, la plupart du temps, qui en serez responsable Peut-être que vos proches feront tout pour vous énerver, c'est possible, mais votre intérêt est d'aplanir les conflits et non de les amplifier. Le 1er décan sera sensible à Mars jusqu'au 5 août et cela durera deux ou trois jours pour chacun. Cela dit, vous pouvez aussi avoir un choix un peu délicat à faire…

Poissons

Les vacances seraient-elles en passe de se terminer ? En tout cas, Mars en Lion dirige votre énergie vers votre travail habituel, avec une future évolution à la clé. En effet, vous aurez très bientôt la chance de recevoir un bon aspect de Jupiter (à partir de mi-août mais il sera exact en octobre), et il n'est pas exclu que vous ayez une promotion dans votre boulot ou que vous entamiez une formation qui vous permettra de grimper un échelon et de mieux gagner votre vie.