L'horoscope du 17 juillet 2017

publié le 17/07/2017 à 06:25

Bélier

Ce n'est pas un début de semaine des plus calmes pour le 3e décan, en plein remue-ménage. Mais vous serez beaucoup moins dans le stress en fin de semaine. Les planètes avancent, heureusement, et vont entrer en Lion. Surtout les deux qui intéressent le plus le Bélier, à savoir le Soleil et Mars, les planètes de Feu. Pour l'instant, seuls les natifs du 1er décan recevront directement leurs joyeux et distrayants influx... mais le 3e sentira la détente s'amorcer.



Taureau

Votre planète, Vénus, domine en ce début de semaine et il n'est pas exclu que votre compte en banque se porte bien ou que vous fassiez une agréable acquisition. En général vous aimez les beaux objets, les meubles, les tableaux et vous êtes de ceux qui vont souvent chiner le week-end. Vous avez très bien pu dénicher une jolie pièce hier... Mais aujourd'hui vous vous posez des questions : est-ce que vous ne l'auriez pas payé au-dessus de son prix ? L'important n'est-il pas que cela vous appartienne ?

Gémeaux

Si vous êtes du 2e décan, soyez vigilant aujourd'hui encore, autant dans le domaine financier que dans celui des sentiments. Vous êtes vulnérable en ce moment. La faute à la dissonance Vénus/Neptune qui est exacte aujourd'hui mais va se défaire dans les prochains jours. Ne faites pas de choix, ne prenez pas de décision avant vendredi, cela vaut mieux pour vous (né autour du 4 juin surtout). Mais vous pouvez aussi avoir une intéressante prise de conscience, un voile pouvant se lever.

Cancer

On peut encore vous souhaiter bon anniversaire jusqu'à samedi, où le Soleil entrera en Lion. Mais la semaine risque d'être très remuante et contrariante pour vous. En effet, le Soleil restera en désaccord avec Uranus jusqu'à son entrée en Lion samedi et il peut y avoir de la révolte dans l'air. Que ce soit contre quelque chose d'établi et dont vous ne voulez pas, contre un de vos supérieurs, voire contre un parent (selon votre âge). Vous serez dans la rébellion.

Lion

Mars et le Soleil arrivent chez vous cette semaine et feront dissonance avec Uranus. Né au tout début du signe, ne vous étonnez pas si rien ne va dans le bon sens. Les choses ne se passent pas comme prévu et vous allez certainement avoir envie de changer vos plans. Ou on va vous obliger à les changer. En revanche, 2e décan, Vénus sera en bonne harmonie avec vous toute la semaine et cela facilitera les rencontres amicales, autant que les agréables projets (vacances ?)

Vierge

Il vous est nettement conseillé de lâcher prise, de vous détendre, d'ailleurs vous le sentirez vous-même car vous vous stresserez trop souvent pour des bricoles. L'idéal serait de partir en vacances quelque part, ou de rester tranquillement chez vous et de vous distraire afin d'empêcher votre machine à penser d'être trop envahissante. 2e décan, ce lundi est encore propice aux mauvais choix, déjà faits ou à venir, aussi ne vous laissez pas mettre de poudre aux yeux.

Balance

L'ambiance changera dans la semaine et vous serez nettement mieux. Pour l'instant, ceux nés après le 18 octobre ont l'impression que leur vie est toute chamboulée. Cela ne date pas d'aujourd'hui mais les changements et retournements de situation que crée l'opposition d'Uranus sont accentués depuis quelques jours et certains ne savent plus où ils en sont, quelle direction prendre, ou encore s'ils doivent se rebeller ou attendre que cela passe. Soyez en accord avec vous-même...

Scorpion

Un début de semaine sympathique, les relations avec les autres seront très chaleureuses, il y aura une invitation ou une proposition inattendue, 3e décan. Vous vous mêlerez volontiers à la foule, ce que vous n'aimez pas trop d'habitude, mais s'il s'agit d'une fête vous ne bouderez pas votre plaisir. Né au tout début du signe, vous êtes déjà sensible à l'opposition d'Uranus qui va insister, pendant deux ans, pour que vous changiez un vieux schéma relationnel pour un nouveau.

Sagittaire

Vous avez tiré les bonnes cartes, vous vous en rendrez compte dans la semaine car vous aurez soudain moins de contraintes et un exaltant sentiment de liberté. Cela ne concernera que les natifs du 1er décan pour l'instant, le 2e décan ayant encore à gérer la dissonance Vénus/Neptune dont nous avons déjà parlé et qui les incite à faire de mauvais choix, alors qu'ils sont persuadés du contraire. Et si les mauvais choix sont déjà faits ils s'entêtent, ne veulent pas reconnaître leur erreur.

Ce week-end aura un caractère remuant, vous aurez besoin de changer d'air. Mais vous serez aussi très dur, voire agressif, dans votre volonté de défendre vos idées. Evidemment, les départs en vacances seront nombreux et avec la Lune dans votre secteur des voyages, nul doute que ça se passera bien. Mais du point de vue psychologique, vous supporterez mal qu'on remette votre autorité en cause et il peut y avoir des échauffourées, même avec des inconnus.

Très réceptif et hyper-sensible, vous prêterez à vos proches des intentions qu'ils n'ont pas. Essayez de ne pas vous monter le bourrichon tout seul dans votre coin. Si vous avez l'impression que... ceci ou cela, ne vous faites pas trop confiance car vous serez un peu parano aujourd'hui. Rassurez-vous, nous le sommes tous à certains moments et c'est justement quand on est un peu à fleur de peau. On a tendance à tout prendre de travers et à voir/sentir des choses qui sont exagérées.

Balance

Les autres, ou votre conjoint, seront seuls responsables de vos humeurs, bonnes ou mauvaises. Protégez-vous, et ne leur donnez pas autant de pouvoir sur vous. Beaucoup de Balance ont fait un bon travail ces dernières années, en apprenant à ne plus dépendre des autres (ou de leur conjoint) ce qui a été libérateur. Mais quelques membres du signe, et surtout ceux de la fin, ont encore ce travail à faire qui consiste à assouplir, à relâcher certains de vos liens.

Scorpion

Vous pouvez être le plus flegmatique de tous, mais quand vous vous y mettez il vous arrive d'être dans l'hyper-activité. Rien n'arrêtera votre besoin d'action aujourd'hui et il est possible que vous parveniez à venir à bout de tout le courrier que vous aviez mis de côté, ou que vous fassiez de grands rangements dans la maison. Peut-être de ceux qui précèdent un départ en vacances ? Côté coeur, le 2e décan est toujours sous l'influence d'une Vénus un peu trop possessive et jalouse.

Capricorne

Serrez les dents, les poings, tout ce que vous voulez 3e décan, la conjoncture est déroutante si vous êtes né après le 15 janvier. Ça se calmera en fin de semaine. Faute de combattants puisque le Soleil, comme Mars, seront entrés en Lion et ne seront plus en mauvaise posture par rapport à votre 3e décan. En revanche, né en décembre, dans les premiers jours du signe, vous aurez du flair pour l'avenir ; vous saurez saisir toutes les occasions d'évoluer, si ce n'est pas déjà fait.

Verseau

Pour vous aussi la conjoncture peut se révéler imprévisible et remuante si vous êtes du tout début du signe, né entre le 19 et le 23 janvier. Mais vous ne détesterez pas ! Vous avez horreur d'avoir l'impression de stagner et là, ce sera le contraire peut-être même que ça avancera trop vite... Et c'est sans parler des influx que vous recevrez l'année prochaine en mai ; ils seront encore plus remuants que ceux de cette semaine, bien qu'assez semblables. Cela peut vous rappeler 1975/76.

Poissons

Vénus est fâchée avec Neptune depuis quelques jours, ne prenez aucune décision et surtout ne vous laissez pas entraîner sur des chemins de traverse, 2e décan. Cela dit, l'aspect est exact aujourd'hui, surtout pour ceux qui sont nés autour du 4 mars et il pourrait s'agir d'une prise de conscience, en rapport à une erreur que vous avez commises, un mauvais choix que vous avez fait et dont vous êtes aujourd'hui un peu prisonnier. Vous n'avez plus votre libre-arbitre ?