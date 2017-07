L'horoscope du 19 juillet 2017

publié le 19/07/2017 à 07:11

Bélier

Vous allez vite oublier le fâcheux épisode que vous venez de vivre, 3e décan. Mercure est bien disposée et vous permet de trouver aide et conseils, il suffit de demander. Croyez-moi, cela vous serait très utile de consulter quelqu'un de spécialisé, cela ne serait pas un aveu de faiblesse bien au contraire. Ce serait une preuve de courage que de vous affronter à vous-même car vous êtes parfois votre pire ennemi. A quoi bon terrasser ceux de l'extérieur, si vous gardez en vous le plus nuisible d'entre tous ?



Taureau

Vous n'êtes pas ennemi de la finance, au contraire. On constatera aujourd'hui encore combien vous pouvez être malin pour trouver le moyen de faire des bénéfices. Vos supérieurs devraient même écouter vos conseils en la matière parce qu'ils sont toujours pragmatiques et vont justement dans le sens que la plupart préconisent, celui des économies à réaliser. 3e décan, né après le 10, vous pourriez recevoir de l'argent qu'on vous doit depuis des lustres.

Gémeaux

Vous en avez vu de toutes les couleurs depuis quelque temps si vous êtes du 3e décan. A des degrés divers, bien sûr, et il va encore falloir vous montrer patient. Saturne va s'arrêter face à vous si vous êtes né autour du 12 juin, mais le 2e et le 3e décan dans leur ensemble pourraient en avoir des échos à travers ces fameux ralentissement qui sont la spécialité de cette planète. Saturne a toujours pour mission de vous obliger à prendre votre temps et à agir de manière réfléchie ; alors que vous êtes spontané de nature.

Cancer

Une journée idéale pour imaginer un projet pour la rentrée, ou pour organiser l'avenir immédiat dans votre tête... Du coup, vous serez à la fois présent et absent, une attitude qui ne réjouira pas vos proches qui sont habitués à plus d'attention de votre part. En même temps, ce sera un sas de décompression dont certains ont bien besoin, vu la période agitée qu'ils viennent de vivre et qui est seulement en train de se terminer. Rêvasser est une bonne manière de vous ressourcer.

Lion

Prévoyez une bonne journée car tout se passera exactement comme vous l'espérez, surtout 3e décan. Une proposition que vous ferez sera prise très au sérieux. Mercure se trouve en effet dans votre signe et forme une harmonie avec Saturne, planète de la rigueur, et si vous avez un rendez-vous aujourd'hui ou demain, vous en ressortirez satisfait. Même chose si vous avez une démarche à faire ou un petit déplacement à effectuer : tout marchera comme sur des roulettes.

Vierge

Prenez votre courage à deux mains, il va falloir assurer aujourd'hui et montrer combien vous êtes compétent et fiable. Alors évitez de vous montrer trop modeste ! Saturne vous incite à l'humilité (3e décan), Mercure aussi, mais il faudrait arriver à vous mettre davantage en valeur : savoir se vendre fait partie des qualités importantes dans le boulot. Ce n'est pas uniquement la valeur travail qui est considérée, même si vous pensez qu'au contraire on ne devrait juger les gens que sur elle.

Balance

Né avant le 20 octobre, vous serez bien dans votre peau, en confiance avec les autres et vous sentirez accepté par tout le monde. Né après le 20, allez, ça va s'arranger. En effet, Mars entre demain en Lion et au lieu de créer de fortes tensions, elle se mettra à votre service : 1er décan pour le moment et jusqu'au 5 août. En outre, voyages et vacances seront forcément évoqués, et certains pourraient même partir quelque part ces jours-ci. 2e décan, vous avez justement le vent en poupe !

Scorpion

La rencontre Lune/Vénus prévue demain vous donnera dès aujourd'hui un fort charisme, un magnétisme dont vous devez faire usage dans tous les domaines. Ne pensez pas qu'à séduire votre voisin ou voisine de palier, pensez aussi que c'est une arme efficace dans le boulot, non pas pour obtenir les faveurs de vos supérieurs (ce qui serait mal vu de vos collègues), mais pour faire passer vos idées ou obtenir qu'un client vous paye ce qu'il vous doit ; par exemple.

Sagittaire

La conjoncture vous est favorable si vous êtes né avant le 11 décembre. Les planètes sont à vos pieds et vous facilitent la vie parce que vous êtes des plus positifs. Né autour du 13, ça va se décoincer. Saturne est toujours conjointe à votre Soleil et vous empêche d'avancer, c'est vrai, mais aujourd'hui Mercure est en bon aspect avec elle (et avec votre décan) et vous devriez prendre conscience du chemin à suivre pour vous sortir de votre mauvais pas. Toutefois, il faudra probablement renoncer à quelque chose.

Capricorne

2e décan, deux possibilités. Vous êtes au travail et l'un de vos collègues pourrait vous draguer. Ou alors vous êtes en vacances et vous vous sentez tellement plus léger ! L'une et surtout l'autre solution vous font oublier vos responsabilités habituelles, et c'est pour vous la meilleure manière de débrancher et de vous reposer. N'hésitez pas à en rajouter en décidant de prendre les choses moins au sérieux, et en particulier des détails qui ne méritent pas que vous leur consacriez du temps et de l'énergie.

Verseau

Vous pouvez être content de la conjoncture et donc de vous, natif du 2e décan. Les choses ne peuvent pas mieux se dérouler qu'en ce moment, vous avez la baraka. Jupiter, planète de chance, y est pour quelque chose (né après le 4 février) car elle vous ouvre des horizons, autant dans le travail que dans votre vie privée. Mais comme sa nature est double, elle peut aussi vous inviter à vous occuper de questions qui vous ennuient beaucoup et qui ont à voir avec la paperasserie !

Poissons

2e décan, une réunion familiale ou d'anciens de l'école pourrait être au programme. Né vers le 4 mars, il apparaît que vous ne vous sentirez pas au niveau des autres. Ce sera dû à la présence de Neptune sur votre Soleil, laquelle amplifie de beaucoup votre tendance naturelle à ne pas vous voir tel que vous êtes. Mais cela peut aussi aller dans l'autre sens et vous donner une image un peu trop idéalisée de vous-même. Dans ce cas, attention à ne pas partir dans des délires...