L'horoscope du 18 juillet 2017

publié le 18/07/2017 à 07:34

Bélier

Si vous êtes du 2e décan, il est très possible que vous parveniez à trouver un accord, ou un terrain d'entente dans un conflit qui vous oppose à l'un de vos concurrents. Et même, parfois, à un partenaire affectif qui cherche à vous faire des ennuis depuis plusieurs mois. Vous avez peut-être trouvé la parade ? C'est le moment de la mettre en action. D'autant plus que Mars (action, volonté) entamera un bon aspect avec vous à partir de ce jeudi ; rien ne vous semblera impossible.



Taureau

Vos intérêts ont la vedette avec l'harmonie Vénus/Jupiter, qu'ils soient matériels ou autres vous les défendrez envers et contre tous, notamment natif du 1er décan. Mars va bientôt vous envoyer un aspect dynamique qui vous donnera la rage, et même davantage : vous pourriez être très offensif pour défendre vos privilèges, vos acquis, et même votre statut. Il risque en effet d'être menacé par la prochaine arrivée d'Uranus dans votre 1er décan, sa mission étant de faire le ménage.

Gémeaux

Vénus s'allie à Jupiter, ce qui est réjouissant en apparence. Mais la réalité est que Vénus est déviée par Neptune, 2e décan, et que vous êtes encore plus dans le flou. Cela peut autant se jouer côté sentiments que dans le domaine de l'argent, comme nous l'avons vu hier. Mais on peut aussi vous avoir fait une promesse de boulot, et vous commencez à vous douter qu'elle ne sera pas tenue ; vous pouvez même en avoir des preuves, en particulier né autour du 4 juin.

Cancer

Une harmonie Vénus Jupiter va en réjouir plus d'un d'ici jeudi et en ce qui concerne votre signe, elle aura un impact sur l'argent que vous pourriez retirer d'une vente. Ou sur l'achat d'un bien immobilier... Quoi qu'il en soit, c'est d'argent dont il sera question et par extension de confort, de bien-être. En outre, le Lion étant sur le point de prendre les commandes avec l'arrivée de Mars (jeudi) et du Soleil (samedi), il se peut que vous ayez plusieurs achats conséquents à faire, ou de l'argent à emprunter.

Lion

Vous serez sensible à l'entente Vénus/Jupiter, les deux planètes vous veulent du bien. Mais il se pourrait que vous soyez très séduit par quelqu'un qui n'est pas libre. Toutefois, le Lion apprécie les défis et cet aspect vous donnera la niaque pour exercer vos charmes sur ceux qui vous plaisent. Nés autour des 8, 9, 10 août, vous êtes les plus concernés et vous pourriez aussi avoir l'immense plaisir de lire ou d'entendre des remarques positives et encourageantes sur vous et sur vos actions ou productions futures.

Vierge

Pour ses derniers jours en Cancer, le Soleil forme un aspect dynamique avec Uranus et si vous êtes du 3e décan, une solution pourrait être trouvée à votre problème. Je vous rappelle que vous recevez une dissonance de Saturne qui, la plupart du temps agit comme un frein, comme un blocage. Mais vous serez plus conscient cette semaine de la nécessité de lâcher prise si vous vous refusez à faire quelque chose, et cela pourrait libérer des énergies qui auront un effet cathartique.

Balance

Grâce aux bons influx de Vénus et de Jupiter, qui est dans votre 2e décan, vous pourriez voir un projet ou un espoir que vous caressez se concrétiser très vite. Cela concerne surtout ceux qui sont nés autour des 8, 9, 10 octobre, cependant je pense que le 1er décan en profitera également mais a minima. En revanche 3e décan né après le 20 octobre, vous êtes toujours très angoissé par la dissonance Soleil/Uranus qui produit de fortes tensions en vous, et avec l'un de vos proches.

Scorpion

Il semble que l'entente entre Vénus et Jupiter n'aura pas vraiment de pouvoir sur vous, en revanche c'est vous qui chercherez à tout prix à avoir le pouvoir sur l'autre. Ce sera essentiel pour votre bien-être, mais il n'est pas sûr que vous soyez conscient de cette emprise que vous voulez exercer. Méfiez-vous de votre instinct de possession, votre partenaire pourrait en avoir assez à un moment à un autre. Né les 23, 24, 25 octobre, c'est même peut-être ce qui est en train de se passer.

Sagittaire

Vénus sort à peine des griffes de Neptune, aussi pourriez-vous être séduit par quelqu'un, 2e décan. Ne foncez pas tête baissée, vous n'avez pas les idées claires. Neptune a pour effet de tout embrouiller ou de vous mettre en relation avec des personnes qui vous embrouillent en vous faisant croire qu'ils ou elles sont folles de vous. Pour certains d'entre vous, c'est un schéma d'enfance qui se répète, l'un de vos parents ayant cherché à faire de vous quelqu'un que vous n'étiez pas.

Capricorne

C'est très probablement dans le travail que vous constaterez les effets positifs de l'harmonie Vénus/Jupiter. 2e décan, une belle progression vous est promise. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs, mais ce qui est différent des autres fois où vous avez reçu cet aspect, c'est que Neptune fait partie de la conjoncture et que cette planète ouvre tout grand des portes qui vous semblaient à jamais fermées. La conjoncture peut aussi vous valoir de nouvelles relations, apparemment très influentes.

Verseau

La conjoncture vous donnera forcément le sourire, 2e décan. Ce que vous attendiez, ce que vous espériez est en train de se concrétiser, côté coeur ou boulot. Cela dit, l'aspect est rapide (celui que Vénus envoie à Jupiter) c'est donc un moment de joie, de satisfaction qui vous attend mais qui ne va pas durer très longtemps. Il se peut aussi que l'une de vos idées (ou un travail) obtienne un plus grand succès que ce que vous pensiez au départ et on vous en félicitera.

Poissons

Vénus se trouvant encore dans les rayons perturbants de Neptune, 2e décan, évitez de vous faire tout un roman dans votre tête. Ne considérez que la réalité des faits. Tout ce que votre imagination produira doit être critiqué par vous et si vous ne vous en sentez pas capable, cela doit être confronté à la critique de vos proches. Mais l'aspect perd de sa puissance et il est possible qu'il ne vous influence plus vraiment. Restez tout de même vigilant face à ceux qui veulent vous entortiller.