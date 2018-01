L'horoscope du 17 janvier 2018

publié le 17/01/2018 à 06:20

Capricorne

La NL se fait dans votre 3e décan et elle est drôlement électrique, avec de l'inattendu au programme, et sur le plan personnel un fort besoin d'avoir plus de liberté. Ce n'est pas nouveau, ce sont toujours les influx d'Uranus qui sont en question et qui sont décuplés par le fait qu'ils sont en relation avec la nouvelle Lune. En outre, Vénus est prise dans cette dissonance et indique que le choix à faire peut avoir un écho dans votre vie affective, avec votre partenaire probablement.

Bélier

La nouvelle Lune vous indique que vous êtes en pleine révolution, que ce soit sur le plan personnel ou plus probablement sur le plan professionnel. Ça bouge ! Mais on ne peut prédire dans quel sens parce qu'avec Uranus c'est le règne de l'imprévisible, de l'inattendu, du retournement de situation ; 3e décan surtout. Cependant, chacun à votre niveau et quel que soit votre décan, vous serez sensible à cette ambiance hasardeuse qui est l'apanage de cette nouvelle Lune.

Taureau

Même si elle forme un aspect de tension, la nouvelle Lune est bonne et parfois très bonne pour ceux du 3e décan. Vous vous sentez prêt à faire un pas en avant. Un revirement par rapport à vos idées ou vos pensées habituelles. Vous n'allez pas révolutionner la planète, ce n'est pas votre genre, mais certaines habitudes. Pour quelques Taureau, ce sera une ouverture vers un ailleurs, le projet de partir à l'étranger, dans un pays où vous serez totalement dépaysé. Pour un voyage perso, parfois initiatique.

Gémeaux

Un peu perturbante sur le plan psychologique cette nouvelle Lune, surtout pour le 3e décan qui fait des allers et retours dans sa tête à propos de son avenir. Il y a un projet à la clé, qui vous occupe depuis longtemps et qui parle de changer de boulot (né après le 15 surtout). Vous aurez accepté ou renoncé d'ici le mois de mai. Ce qu'il y a c'est que vous avez peut-être un confort, des habitudes là où vous êtes actuellement et vous avez peur de ce que vous demanderait ce changement en termes de temps et d'investissement personnel.

Cancer

Plus que d'autres, vous êtes sensible à cette dérangeante nouvelle Lune, parce que vous ne savez plus si vous devez poursuivre ou abandonner un objectif. Il y a eu tellement de changements, de retournements de situation et voilà qu'il s'en présente encore un. Mais c'est peut-être le dernier, en tout cas né autour du 17 juillet. Vous êtes cependant à l'abri de Saturne pendant toute l'année, aussi peut-on affirmer que quelle que soit la décision que vous prendrez, vous n'aurez pas à la regretter.

Lion

Une lunaison qui risque d'accentuer le sentiment d'ennui qui vous plombe un peu, 3e décan. Vous espérez la passion, la flamme, un renouveau qui vous transporte. Si vous êtes né après le 18 août c'est peut-être déjà fait, mais pour la toute fin du signe c'est encore à venir et à mon avis cela se fera d'ici le printemps prochain. C'est un changement, une évolution dans votre vie, une étape différente et que vous avez souhaitée ; a priori, elle ne vous est pas imposée, sauf si votre ascendant dit le contraire.

Vierge

La conjoncture est bonne pour vous et de toute manière rien ne peut aller mal pour les natifs du 3e décan, grâce aux bons influx de Jupiter qui sont en formation. Ils sont même déjà là pour beaucoup d'entre vous et si vous êtes né vers les 17, 18, 19 septembre il pourrait même y avoir un changement intérieur très positif. Il se peut que vous ne voyiez plus la vie et les autres par le petit bout de la lorgnette, en vous focalisant sur des détails que vous jugez négatifs. Vous prenez davantage les gens comme ils sont.

Balance

En tension avec Uranus et avec votre 3e décan, la nouvelle Lune pourrait vous convaincre de tourner enfin la page que vous hésitez à tourner depuis des mois, voire des années pour certains. C'est un problème relationnel qui est en question, on en a déjà beaucoup parlé, là il faut probablement prendre une décision et vous y tenir. Le problème étant que vous passez par des hauts et des bas, des moments où vous êtes persuadé que ça va s'arranger et d'autres où vous constater que non, ça ne va pas le faire.

Scorpion

Elle vous regarde avec gentillesse et amusement cette nouvelle Lune, pourtant venue du Capricorne. Elle dope votre humour sardonique et parfois très noir ! Vous ferez rire autour de vous, mais certains ne comprendront pas que c'est de l'humour et prendront ce que vous direz au pied de la lettre. Dans d'autres domaines, cette nouvelle Lune sera favorable à vos échanges commerciaux ou même privés, vous serez plus ouvert, tout en gardant malgré vous une certaine réserve.

Sagittaire

La Lunaison peut vous donner le courage d'affronter ou de révéler la part d'ombre qui est en vous 3e décan, c'est-à-dire ce que vous ne montrez jamais aux autres. Mais, alors que cela ne vous a pas gêné pendant des années, à présent vous constatez que cela crée des problèmes, comme vous en avez eus au printemps et au dernier trimestre 2017. Saturne vous a obligé à tout intérioriser et à présent, vous n'avez qu'une envie c'est de pouvoir enfin être totalement vous-même.

Verseau

Vous ne verrez pas grand-chose de la nouvelle Lune du jour puisqu'elle se cache dans l'ombre de votre signe. Elle peut indiquer que vous faites un bilan. Un bilan de l'année écoulée, qui n'a pas donné ce qu'elle devait donner, qui n'a pas tenu les promesses de Jupiter car celle-ci était en dissonance avec Pluton (les forces de résistance). Mais c'est en train de s'arranger et certains du 1er décan et du 2e ont déjà pu le constater car Jupiter en Scorpion est axée sur votre réussite, vos succès.

Poissons

La Lunaison met l'accent sur la fraternité, sur l'entraide et sur tout ce qui peut vous permettre d'oublier vos problèmes : vous occuper des autres en fait partie. Vous avez besoin de donner, de vous dévouer, mais vous en retirez quelque chose de positif pour vous : vous vous oubliez, et ne songez plus à vos propres soucis. Une nouvelle Lune qui est également sympathique sur le plan amical car vous pourriez renouer avec un certain proche que vous aviez perdu de vue.