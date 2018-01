L'horoscope du 18 janvier 2018

publié le 18/01/2018 à 06:20

Capricorne

Avec Vénus Verseau il serait bon que vous montriez davantage votre affection, à votre manière bien sûr, mais si on vous aime on saura décoder vos signaux. Vous êtes souvent un peu maladroit quand vous voulez montrer que vous aimez, et cela peut même sembler être le contraire. Il faut vraiment bien vous connaître pour savoir comment vous vous comportez quand vous voulez être plus démonstratif que d'habitude. 1er décan jusqu'au 26, 2e décan, du 26 au 3 février, 3e décan du 3 au 10 février.

Bélier

L'amitié, la fraternité, l'entraide sont les armes de Vénus Verseau pour vous faire aimer des autres. Mais vous pouvez aussi être sur un projet qui vous plaît beaucoup. La planète est rapide, à peu près une semaine dans chaque décan, mais vous la sentirez passer malgré tout. 1er décan jusqu'au 26 janvier, 2e décan du 26 au 3 février, 3e décan du 3 au 10 février. En vous montrant solidaire comme vous le ferez, vous aurez une bonne image de vous, ce qui marquera aussi ce transit.

Taureau

Impossible pour vous d'être satisfait du comportement de l'autre quand Vénus est en Verseau. Il ou elle manifeste une indépendance qui éveille votre suspicion. Le doute, le soupçon peuvent donc s'insinuer en vous rien qu'à voir comme il/elle se comporte et vous interprétez tout ce qu'il/elle fait dans le sens qui vous arrange. Mais qui n'est pas forcément la réalité ! La jalousie peut vous aveugler, vous focaliser sur des choses qui ne sont que le reflet de vos craintes, ne l'oubliez pas. 1er décan jusqu'au 26.

Gémeaux

Pour vous, Vénus en Verseau, c'est la liberté d'aimer qui vous voulez, comme vous voulez, en-dehors des cadres imposés. Vos amours seront turbulentes, elles devront choquer ou surprendre les autres. En outre, vous n'aimez pas l'idée de vous ranger, même si vous prétendez le contraire et avec Vénus en Verseau, si vous êtes en couple, vous essayerez de le sortir de la routine en pimentant votre relation et en faisant preuve d'une certaine fantaisie. En espérant que l'autre appréciera !

Cancer

Vous ne serez pas un grand adorateur de Vénus en Verseau, certes vous trouverez l'autre amusant, un peu différent, il vous intriguera mais vous fera peur aussi. Sa volonté d'indépendance étant provisoire puisque Vénus est rapide, ne vous mettez pas martel en tête, n'allez pas vous imaginer le pire. Néanmoins, certains natifs du 1Er décan peuvent être en pleine doute, en pleine remise en question à cause de l'opposition de Saturne et vous aurez du mal à pardonner à l'autre ses " fantaisies ".

Lion

Opposée à vous sur la roue du zodiaque, Vénus vous invite à traiter l'autre comme il/elle le mérite et avec les égards dus au rang que vous lui accordez. Toutefois, cette position de Vénus a plusieurs significations : une invitation peut être dans l'air par exemple, une réunion familiale ou professionnelle... Vous pouvez également rencontrer quelqu'un lors d'un événement amical et n'avoir d'yeux que pour cette personne dont la liberté d'esprit ou l'originalité vous attirera beaucoup.

Vierge

Vous serez surtout amoureux de votre travail pendant le transit de Vénus en Verseau ! Ou alors c'est quelqu'un de votre boulot qui vous fera craquer. Mais Vénus étant rapide (1er décan, jusqu'au 26 janvier), ce sera probablement un petit coup de coeur passager puis vous vous raisonnerez en vous disant que c'est impossible. Toutefois, si l'autre vous envoie plusieurs signaux, demandez-vous quand même si vous ne sous-estimez pas votre pouvoir de séduction.

Balance

Une jolie configuration pour de l'amour à profusion. Avant tout, vous vous aimerez vous-même et cela aura pour effet d'attirer magiquement les autres vers vous. Votre séduction sera une arme fatale et on aura du mal à y résister. Mais il n'y a pas que ça : cela peut aussi être la bonne période pour faire un enfant (1er décan pour l'instant et jusqu'au 26 janvier), ou alors vous aurez l'occasion d'être fier de l'un de vos enfants. Tout ce qui est artistique, créatif peut aussi être mis en avant.

Scorpion

Amour et rejet sont souvent vécus de concert quand Vénus est en Verseau. Comme par le passé, où vous adoriez votre famille tout en lui trouvant des tas de défauts. En fait, quand Vénus traverse ce signe - qui est celui de la famille dans votre zodiaque - elle vous fait revivre quelque chose du passé et qui est de l'ordre du sentiment, Vénus oblige. Il se peut aussi que vous retrouviez par hasard une personne que vous avez aimée dans le temps et que vous en soyez un peu remué, malgré tout.

Sagittaire

Pour vous, Vénus en Verseau est toute guillerette. Elle vous donne envie de vous amuser, d'étonner les autres et de remuer les consciences autour de vous. Ce sera votre plaisir, avec celui que vous retirerez de vos relations avec votre entourage proche ou des bénéfices que vous ferez dans vos affaires. Ce sera donc une bonne période pour des relations moins intenses et plus libres que celles qui sont amoureuses. Vous pouvez néanmoins vivre une amourette avec Vénus Verseau.

Verseau

Chez vous, Vénus n'est pas tout à fait elle-même, elle est bizarre, contradictoire, un jour elle aime, le lendemain elle ignore. C'est déroutant pour les autres, mais c'est en même temps assez passionnant, avec vous on ne risque pas de s'ennuyer. Bien sûr, votre coeur pourrait battre plus vite, vous pourriez avoir un coup de foudre, mais une amitié peut aussi prendre un autre chemin et ce sera alors une vraie découverte pour vous. Souvent, l'amour doit être une découverte pour le Verseau.

Poissons

Vénus se trouve dans l'ombre de votre signe, vous allez automatiquement cacher vos sentiments et même peut-être fuir l'amour de peur qu'il ne vous rattrape. Vous êtes parfois étranges, les Poissons, vous aspirez à l'amour fou, à l'amour passion qui vous saisit tout entier, mais il suffit que quelqu'un vous déclare sa flamme pour que vous preniez peur... Peut-être que vous voulez aimer et n'être aimé qu'à certaines conditions et c'est peut-être aussi pourquoi vous faites parfois de mauvais choix.