L'horoscope du 21 avril 2018

publié le 21/04/2018 à 06:16

Bélier

Ça boume pour le 1er décan, Mercure a repris du service et vous allez pouvoir vous déplacer ou obtenir les documents dont vous avez un urgent besoin. Vous les aurez d'ici mercredi prochain, apparemment. C'est moins cool pour le 2e décan, à cause d'une opposition entre Lune et Mars à laquelle vous serez sensible. Il y aura de l'orage dans l'air avec votre boss ou un parent et c'est une histoire d'argent qui sera en cause, semble-t-il. Préparez vos arguments.

Taureau

C'est un bon week-end pour prendre la route, les petites routes, celles où vous pouvez flâner en admirant le paysage et en goûtant les produits locaux. Avouez que c'est le meilleur moyen pour vous de voyager et d'arriver à destination content de votre voyage... Le seul problème que vous pouvez rencontrer c'est une difficulté à communiquer avec l'un de vos proches, et c'est le cas déjà depuis plusieurs jours.

Gémeaux

Il y a une opposition Lune/Mars en fin de journée, elle risque de vous mettre en colère mais surtout contre vous-même ; vous aurez trop dépensé, vous n'aurez pas su vous mettre de limites et vous vous en voudrez. Cela dit, vous pouvez aussi avoir trop mangé, certains étant plus gourmands que d'habitude. En fait vous aurez besoin de vous offrir un petit plaisir et ce sera selon vos goûts et vos moyens.

Cancer

Dans votre signe, Lune et Mars s'opposent, vous risquez d'être de fort mauvaise humeur dans la soirée et d'en vouloir à tout le monde, 2e décan. Mais c'est probablement à vous que vous en voudrez le plus, seulement ce n'est pas facile à admettre ! Vous n'avez peut-être pas écouté des conseils de bon sens qu'on vous a donnés et vous le regrettez amèrement. Vous avez pu, aussi, zapper une intuition qui pourtant était bonne.

Lion

Si vous le pouvez, restez tranquillement chez vous, vous avez besoin de repos, de reprendre votre souffle. Écoutez votre corps et demain sera un autre jour. Peut-être allez-vous partir en vacances, demain ou même aujourd'hui dans la journée et dans ce cas, essayez de ne pas tout prendre en charge, de ne pas tout régenter, déjà ça, ça vous fera des vacances ! Certains, nés vers le 11 août, pourraient avoir un travail à terminer aujourd'hui ou demain.

Vierge

Vous n'avez aucune raison de vous méfier, ni de douter de ceux qui vous entourent. Vous serez bien accompagné ce week-end, par de vrais amis. Vous ne donnez pas facilement votre confiance, mais quand c'est fait, c'est fait. Toutefois, il suffit de pas grand-chose, surtout en amour, pour que le poison du doute s'infiltre en vous. Chassez-le, vous êtes dans une période où la confiance peut et doit régner, d'un côté comme de l'autre.

Balance

Le temps sera votre pire ennemi aujourd'hui, vous aurez l'impression de ne pas pouvoir venir à bout de vos tâches, alors que vous y arriverez très bien. Il suffit de bien vous organiser et de ne pas promettre ceci ou cela à vos enfants ou à votre conjoint avant d'être sûr que vous aurez le temps de le faire. Je sais, vous voulez toujours être gentil avec votre entourage, vous n'aimez pas leur dire non, mais cela vaut mieux que de ne pouvoir répondre à leurs attentes.

Scorpion

Vous avez une mauvaise réputation injustifiée, vous n'êtes pas pire que les autres et vous en ferez la preuve en étant le signe le plus positif du zodiaque. C'est juste pour aujourd'hui, mais c'est déjà ça ! Il est vrai que vous avez plus tendance à être pessimiste d'habitude et à vous montrer négatif, mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui ! Cela dit, c'est peut-être parce que vous êtes sur le point de partir en vacances.



Sagittaire

C'est le monde à l'envers parce que c'est vous qui serez un peu négatif aujourd'hui. Vous ne verrez que ce qui ne va pas et non l'inverse. D'habitude vous êtes le signe le plus positif du zodiaque, mais la Lune en Cancer, opposée à Mars ne sera pas très encourageante et vous aurez l'impression que tout va de travers. Mais rassurez-vous, ça ne sera qu'une vague impression qui passera rapidement. Surtout que demain sera très différent...

Capricorne

Mars est dans votre signe et vous rend plus exigeant que d'habitude. Cependant, veillez à ne pas y aller trop fort, on pourrait se fâcher avec vous. Vous le sentez très bien quand vous exagérez, mais votre orgueil vous empêche le plus souvent de faire marche arrière. C'est pourtant ce que vous devrez faire aujourd'hui, surtout si vous êtes né vers le 9, 10 janvier ; en tout cas si vous ne voulez pas être à l'origine d'un conflit.

Verseau

Ce n'est pas que vous ne voulez pas, mais plus on vous impose de faire ceci ou cela, moins vous en avez envie. Et on vous en demandera trop aujourd'hui. Il n'est même pas sûr qu'on vous le demande explicitement, mais vous sentirez ce qu'on attend de vous et ça vous donnera envie de ne rien faire ou de faire tout le contraire. De plus, il est vrai que la présence de Mars en Capricorne ne vous donne pas du tout envie d'être dans l'action.

Poissons

Vous continuez à avoir les faveurs du ciel sauf que ceux de février ne doivent pas prêter de l'argent à un proche sans avoir bien réfléchi auparavant. Soit vous lui faites une reconnaissance de dette (mais pas pour 20 euros, évidemment), soit vous savez d'ores et déjà que vous ne reverrez pas cet argent et vous le donnez en faisant une croix dessus. Si vous avez les moyens tant mieux, mais sinon il faudrait peut-être revoir votre stratégie, non ?