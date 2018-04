L'horoscope du 18 avril 2018

publié le 18/04/2018 à 06:35

Bélier

1er décan, vous disposerez d'un formidable sens de l'observation, mais attention à ne pas jouer les indiscrets, tant votre curiosité sera chatouillée aujourd'hui. Il se peut aussi que vous soyez très taquin, sans vous rendre compte que votre ou vos interlocuteurs n'apprécient pas trop. Mais vous aimerez rire et faire rire à leurs dépens... ce qui ne les amusera pas du tout. Essayez de rester délicat, surtout avec l'un de vos proches, très sensible en ce moment.

Taureau

3e décan, vous bénéficiez d'un bel aspect entre Vénus et Pluton, un aspect aussi favorable à vos bénéfices financiers qu'à vos désirs et vos plaisirs amoureux. Né autour du 12 mai, vous pourriez éprouver des sentiments très intenses et un fort désir pour votre partenaire, ou pour quelqu'un que vous avez rencontré. Mais certains d'entre vous cachent ce qu'ils ressentent, autant aux autres qu'à eux-mêmes. Vous pensez peut-être que personne ne vous comprendra.

Gémeaux

La Lune aborde votre signe, elle s'associe avec Mercure et comme le Bélier vous serez très curieux de voir comment un projet sera considéré par les autres. Vous avez une idée en tête et vous avez éventuellement besoin des autres pour la faire évoluer, ou tout du moins de quelqu'un qui vous montre quelques " trucs ". N'hésitez surtout pas à demander, natif du 1er décan, la conjoncture dit que vous serez satisfait de vos échanges aujourd'hui.

Cancer

Changement de cap avec la Lune en Gémeaux, vous serez plus soucieux qu'hier, même s'il n'y a pas de raison concrète : vous aurez besoin de ruminer. Certains pourraient s'isoler, pas pour bouder dans leur coin (enfin, il faut l'espérer) mais plutôt pour réfléchir tranquillement au choix qu'ils ont à faire (1er décan, en particulier, et né autour du 1er juillet surtout). On vous donnera une raison de plus de faire le choix auquel vous pensez depuis quelque temps.

Lion

Les idées et les arguments, rien de tout cela ne vous manquera aujourd'hui si vous êtes du 1er décan. Les échanges tourneront forcément en votre faveur. Surtout né autour des 28 et 29 juillet, saisissez les occasions qui se présenteront de partager vos idées ou même vos opinions sur un sujet précis. Vous serez sûr de vous et cela impressionnera favorablement vos interlocuteurs : ils seront d'accord avec vous. 2e décan, né après le 9 août, votre travail pourrait être un peu pesant en ce moment.

Vierge

Vous aurez l'impression de manquer de temps, surtout ne vous affolez pas parce que ça ne sera qu'une impression. Mais il est vrai que vous aurez beaucoup à faire et que vous pourriez vous sentir débordé de tous côtés. Toutefois, il suffira de bien vous organiser, de savoir quelles sont vos priorités et ce qui est secondaire, et tout se passera bien. La seule chose que vous ne pourrez pas éviter, ce sont les tensions intérieures et le stress. Mais rien de nouveau sous le soleil !

Balance

Né en septembre, il se peut que vous soyez en désaccord avec l'un de vos proches, mais vous saurez vous montrer convaincant et lui faire entendre raison. En effet, vous trouvez qu'il ou elle exagère et ne fait rien pour que les choses s'arrangent. Et si vous avez des problèmes avec un adolescent, il est sûr qu'il ou elle jettera plutôt de l'huile sur le feu, sa volonté étant de vous provoquer. Ce que font la grande majorité des adolescents pour pouvoir " couper le cordon ".

Scorprion

2e décan, né après le 9 novembre, inutile de vouloir vous faire entendre raison ou vous faire changer d'avis ! Votre répartie laissera les autres sans voix. Et surtout vous serez d'une grande fermeté, vous serez même un peu intransigeant, sans vous en rendre compte : Mars sera en harmonie avec vous et vous utiliserez sa capacité à trancher ou à être tranchant sans aucun état d'âme. Alors que si l'aspect était dissonant vous feriez l'effort de faire attention ; mais cela vous coûterait.

Sagittaire

C'est le 1er décan qui est en vedette aujourd'hui, une invitation pourrait vous être transmise, probablement pour une petite fête et cela vous réjouira. Vous aimez sortir, voir du monde, vous faire des relations ; c'est typique du chaleureux Sagittaire. Et si vous ne vous voyez pas ainsi, c'est que votre ascendant est plus " froid " ou que Saturne était dans votre ascendant, ou conjointe à votre Soleil, le jour de votre naissance (dernier passage de Saturne en Sagittaire en 1986, 87, 88).

Capricorne

Prévoyez un petit accrochage, rien de grave, avec l'un de vos collègues, chacun cherchant à avoir raison. Mais on peut se demander si l'autre sera de bonne foi ! Essayez de faire marcher votre flair, vous en avez plus que vous ne le pensez car votre secteur d'échanges occupe les Poissons, le signe le plus intuitif du zodiaque. Et si vraiment il/elle est de mauvaise foi, n'insistez pas : laissez tomber la discussion, c'est ce qui le/la contrariera le plus.

Verseau

Une journée sympa pour ceux de janvier, surtout nés vers les 25, 26, vous entendrez une bonne nouvelle, ou vous aurez les nouvelles que vous attendez. Ce sera en tout cas en relation avec l'un de vos proches (Mercure en Bélier) qui peut aussi vous dire qu'il ou elle va venir vous rendre visite à une date précise, quelqu'un qui habite peut-être loin de chez vous. 2e décan, né autour du 6 février, il est possible que vous n'ayez pas la pêche, très provisoirement.

Poissons

Si vous avez besoin de vous concentrer aujourd'hui, éloignez-vous de votre lieu de travail habituel et tâchez de vous isoler. Sinon vous serez trop distrait. Déjà que vous avez facilement la tête ailleurs... C'est surtout le 1er décan qui sera concerné, organisez-vous de manière à pouvoir faire tout ce qu'on vous a demandé de faire et une fois le travail accompli vous aurez la conscience tranquille lorsque vous retrouverez votre entourage familial.