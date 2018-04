L'horoscope du 17 avril 2018

publié le 17/04/2018 à 06:26

Bélier

Vous serez gourmand aujourd'hui, gourmand de tout, de bons petits plats, d'argent, et si c'est votre anniversaire, vous serez très surpris par un cadeau. Il est vrai que le Soleil va bientôt quitter votre signe et qu'il est en conjonction avec Uranus jusqu'à vendredi et même plus (mais nous serons alors dans le Taureau). Aussi les inattendus sont au programme, tout comme certaines découvertes scientifiques ou un traitement révolutionnaire contre une maladie.

Taureau

Dans votre signe, la Lune rencontre Vénus, ce sera donc une journée pleine de charme et de plaisirs pour le 3e décan. Des satisfactions amoureuses ? En effet, Vénus s'oppose aussi à Jupiter et cela peut être symbolique d'une rencontre dans beaucoup de cas, et même d'un mariage à venir. Toutefois, il est vrai que certains sont en train d'affronter un partenaire sur le terrain juridique, mais cela peut autant être un associé ou adversaire professionnel que votre conjoint.

Gémeaux

Vénus étant valorisée aujourd'hui, vos amours ou votre argent seront au premier plan de vos préoccupations. Vous vous inquiéterez, mais pas très longtemps. Vous avez l'art de chasser les soucis quand ils deviennent trop encombrants à votre goût ; on sait que vous aimez vous sentir léger, ne pas avoir trop d'obligations... C'est le 3e décan qui est le plus concerné par la conjoncture, alors que Mercure envoie de bons influx au 1er décan : vous changerez d'air très bientôt (vacances ?).

Cancer

La rencontre de Lune et de Vénus sera du gâteau pour ceux du 3e décan, favorisés depuis hier. Vous pourriez éprouver des sentiments totalement indestructibles, même si la relation est négative ! Et ils peuvent autant être réels que s'adresser à quelqu'un que vous voyez souvent mais qui ne sait pas ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. Le problème, c'est que le pouvoir de votre imagination surpasse parfois celui de la réalité et que vous croyez très fort à vos productions imaginaires.

Lion

Il y a des chances pour que vous ayez confirmation d'un contrat ou d'une proposition qui vous a été faite, 3e décan. Un accord est dans les tuyaux, grâce à la présence de Vénus au zénith de votre thème et à sa conjonction du jour avec la Lune. Mais ne vendez pas la peau de l'ours... 1er décan, les bons influx de Mercure seront plus actifs demain, avec la Lune en Gémeaux, et il est possible que vous ayez la l'opportunité de vous évader, d'être ailleurs pendant quelques jours.

Vierge

Comme promis, la conjoncture est d'une grande douceur, en tout cas pour vous et pour votre 3e décan. Les soucis sont loin derrière vous et ne reviendront pas. Au contraire, vous allez pouvoir avancer pendant plusieurs années et stabiliser votre situation, que vous soyez seul ou accompagné, vous serez satisfait de votre sort. Du moment que la Vierge peut travailler, ou se rendre utile, comme c'est le cas, elle est heureuse et équilibrée. Prenez le temps de savourer !

Balance

L'important aujourd'hui sera d'être productif, surtout 3e décan. Vous en aurez des retombées très positives, peut-être grâce à ce que cela peut vous rapporter. N'hésitez pas à vous lancer à fond, même si vous vivez par ailleurs des moments un peu difficiles : la Balance n'est pas épargnée cette année, qu'il s'agisse de problèmes familiaux (avec un parent ou un enfant) ou d'un déménagement à organiser. 2e décan, né après le 9, il y a une décision à prendre, ne traînez pas trop.

Scorpion

3e décan, une agréable période s'annonce grâce à la présence de Vénus face à vous. Une vie sociale plus active vous permettra de faire quelques rencontres. Parmi elles peut-être trouverez-vous l'amour, si ce n'est pas déjà fait ! En effet, dans votre signe, Jupiter pourrait favoriser vos sentiments et vous donner une meilleure image du couple. En tout cas, cette sympathique conjoncture sera active jusqu'au 24 avril. 2e décan, ne soyez pas trop cassant dans votre manière d'exprimer vos volontés.

Sagittaire

Vous êtes très bien servi, 3e décan, par la rencontre Soleil/Uranus qui est la dernière en Bélier. Né après le 20 décembre, libérez-vous de vos contraintes. Ou de celles auxquelles vous ne vous êtes pas encore attaqué ! N'hésitez pas aussi à faire du nouveau dans n'importe quel domaine, c'est ce que préconise ce bon aspect d'Uranus. Mais il est sur le déclin car la planète abordera le Taureau le mois prochain et ce sont alors vos méthodes de travail qui seront en question.

Capricorne

Ça commence à sentir bon pour vous ! Le Soleil entre vendredi en Taureau et aujourd'hui Lune et Vénus s'associent pour vous faire aimer davantage la vie. Vous aurez une sensation de printemps, de renouveau, surtout si vous êtes du 3e décan. Les uns parce qu'ils pourront enfin se débarrasser d'un problème gênant (travail, finances), les autres parce que la rencontre Lune/Vénus peut aussi booster vos sentiments et vous voir davantage attaché à l'autre.

Verseau

Vénus étant en position de force aujourd'hui, les natifs du 3e décan pourraient faire un petit retour sur le passé et se sentir nostalgiques, mais agréablement. Vous ne serez pas triste, au contraire, vous vous direz que vous avez vécu de très bons moments. Toutefois, il n'est pas exclu que d'ici le 24, vous retrouviez quelqu'un de votre passé, un ou une ex. par exemple, et que les sentiments que vous avez éprouvés remontent à la surface. Vous en serez plutôt troublé.

Poissons

Les bons influx dont je vous parlais hier sont aussi pour ceux du 3e décan. Vénus et Jupiter accentuent votre complicité avec une personne de votre entourage. Quelqu'un avec qui vous vous êtes découvert des affinités et avec qui vous passez de bons moments. Apparemment, ce n'est pas ambigu, cela reste dans le registre de la relation affectueuse et non amoureuse. Quoique, chez certains Poissons très imaginatifs, cela pourrait tourner autrement. Mais que dans leur tête.