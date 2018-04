L'horoscope du 20 avril 2018

publié le 20/04/2018 à 06:35

Bélier

Le Taureau est un signe très matériel et il n'est pas exclu que vous décidiez d'un achat d'envergure pendant la période. 1er décan, vous avez jusqu'au 1er mai pour vous décider à propos d'un objet, d'une voiture, d'un téléphone ou un ordinateur portable. Vous êtes parmi les signes les plus mobiles et vous avez besoin que la technique suive. C'est un bon investissement pour vous, vous n'aurez pas à le regretter. Mais comparez les prix, dit le Taureau (très économe).

Taureau

Bon anniversaire ! C'est chaotique si vous êtes né ces jours-ci, à cause de l'arrivée d'Uranus dans votre signe ; une nouvelle expérience va vous transformer. Ce sera positif pour les uns, moins positif pour les autres, c'est la vie qui décide. Ce qu'elle ne décide pas, c'est la manière dont vous allez réagir : plus vous serez positif, plus cette expérience vous enrichira et vous en apprendra beaucoup sur vous-même. Mais, dans un premier temps, vous serez dans la volonté de résister...

Gémeaux

Le Soleil en Taureau éclaire votre secteur 12, une sorte de bric-à-brac où vous rangez tout ce que vous déplaît et en particulier tout ce que vous refoulez. Mais avec Uranus qui y débarque le mois prochain et qui est déjà active, vous allez probablement pouvoir faire le ménage et voir plus clair en vous. 1er décan, Vénus débarque chez vous mardi prochain, ce qui mettra vos amours (ou votre argent) au premier plan. Avec beaucoup de questionnements au programme.

Cancer

La période Taureau est toujours positive pour votre signe qui espère en l'avenir, même si vous êtes encore face à un choix ou à une relation qui pose question. Ce n'est pas le nirvana pour le 1er décan et surtout ceux qui sont nés autour du 1er juillet, mais Saturne étant rétrograde vous serez moins contrarié par la situation qu'elle représente. Toutefois, vous continuerez à y réfléchir, à essayer de trouver des idées qui débloqueraient la situation. Lâcher prise ?

Lion

Le Taureau est au zénith de votre zodiaque et représente vos réussites, les buts que vous poursuivez, mais les influx de Jupiter vous mettent des bâtons dans les roues. Ça ne se passe pas toujours comme vous le désirez et surtout, une vieille affaire que vous pensiez oubliée pourrait refaire surface, notamment né entre le 10 et le 13 août. Et il n'est pas exclu que la justice s'en mêle. Mais Jupiter rétrograde et ne restera pas longtemps en dissonance avec ces natifs.

Vierge

C'est une très bonne conjoncture qui se met en place, vous pourriez avoir une promotion dans votre boulot, et même parfois changer pour un meilleur job. Il faut dire que sous cette conjoncture et grâce aux bons influx qu'Uranus va vous envoyer pendant 18 mois, vous n'aurez aucun obstacle sur votre route et si vous avez un projet, vous pouvez d'ores et déjà le mettre sur des rails, surtout né entre le 23 et le 27 août. Il se pourrait que vous alliez très loin ou très haut...

Balance

Vous avez nombre de points communs avec le Taureau, signe de Vénus comme le vôtre, mais vous êtes quand même moins possessif. En tout cas en temps normal ! Parce que sous le règne du Taureau vous pourriez développer de la jalousie, à moins que ça ne soit votre partenaire... Quoi qu'il en soit, surtout n'en rajoutez pas en tentant de vous justifier si l'autre vous accuse de quelque chose. Prenez la poudre d'escampette, ça lui coupera l'herbe sous les pieds.

Scorpion

Opposés à vous, le Taureau et Uranus vous envoient des influx qui placent votre relation avec l'autre au premier plan. Avec quelques remous pour ceux d'octobre. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois, cette opposition d'Uranus va durer à peu près 18 mois et elle doit vous permettre de changer votre façon d'être avec l'autre et surtout d'avoir des attentes plus adultes. Vous devez faire le ménage et oublier tout ce que vous avez hérité de l'adolescence (selon votre âge).

Sagittaire

Allez, courage, la période Taureau est la meilleure pour entreprendre un régime et parfois pour vous remettre au sport, souvent abandonné par manque de temps. Mais vous pensez déjà à vos vacances, à l'obligation de vous mettre en maillot de bain et donc à ces bourrelets disgracieux que vous avez envie de faire disparaître. Le régime BLM (bouffe la moitié) me semble le mieux adapté à votre nature excessive qui en veut toujours plus... En plus, avec un peu de sport au quotidien, vous serez nickel cet été.

Capricorne

Bonne période pour vous aussi, nonobstant la présence de Saturne chez vous. Celle-ci va recevoir de bons influx d'Uranus, 1er décan et votre vie va changer. En douceur, sans les habituels à-coups uraniens, tout simplement parce que la planète sera en bonne harmonie avec vous et avec Saturne. Par ailleurs, Mars et Jupiter entament un bon aspect et si vous êtes né autour du 11 janvier, prenez une ou des initiatives et ne vous occupez pas d'éventuels obstacles.

Verseau

Le Taureau a pris les commandes, il fait partie des signes sur lesquels vous êtes construit. Il représente la famille et surtout le clan amical, si important pour vous. Il n'y a que peu de Verseau pour refuser les relations et ce sont surtout les Verseau Saturniens qui se mettent à l'écart des autres. Le Verseau Uranien est, lui, un rouage essentiel, il est un messager entre le ciel et la terre, il prend soin de ses amis et leur apprend plein de choses qu'il ne s'applique pas toujours à lui-même.

Poissons

C'est assez chaud pour les Poissons de février, les astres se mettent en place de manière à ce que vous viviez de nouvelles et instructives expériences. Vous pouvez autant faire un travail sur vous-même qui va vous ouvrir des portes dans les mois qui viennent et qui vous donnera l'impression d'une sorte de renaissance. A moins que vous n'ajoutiez une corde à votre arc, un deuxième boulot par exemple qui vous permettra d'avoir un meilleur confort matériel.