L'horoscope du 19 avril 2018

publié le 19/04/2018 à 06:44

Bélier

Attention, Lune et Neptune sont en bisbille, vous risquez de faire des lapsus, de révéler des secrets ou encore de vous raconter une trop belle histoire. Surtout si quelqu'un vous plaît : avec Lune/Neptune, vous risquez d'imaginer des choses qui n'existent pas, notamment si vous êtes né autour des 4, 5, 6 avril. Mais il se peut aussi que vous soyez lassé de vous-même, probablement d'un comportement que vous avez du mal à contrôler et qui vous nuit.

Taureau

Né en avril, votre célèbre pragmatisme se double en ce moment d'une forte intuition. Écoutez ce que vous disent vos petites voix sur certaines personnes. Votre première impression était la bonne et si vous ne l'avez pas écoutée, vous le regrettez aujourd'hui. Cela dit, vous pouvez aussi avoir quelques difficultés avec l'un de vos enfants qui ne vous parle pas, qui reste très fermé sur lui-même ; un des symptômes de l'adolescence, qui cependant ne doit pas trop durer.

Gémeaux

Dans votre signe, Lune et Neptune se regardent de travers, évitez de croire tout ce qu'on vous dit ; info ou intox, il faudra vous poser la question, 2e décan. Vous connaissez cet aspect de Neptune qui vous pourrit la vie dans pas mal de domaines car il provoque de l'insécurité, une grande difficulté à trouver une stabilité. Vous avez peut-être du mal à trouver un travail en CDI, ou quelque chose qui vous plaît vraiment et ne vous donne pas envie de prendre vos jambes à votre cou.

Cancer

Des influx porteurs de tensions, mais uniquement pour la fin du signe. Pour les autres, c'est une de ces journées où vous n'aurez pas envie de grand-chose. Le travail, la routine, et même parfois une mauvaise nuit, pas reposante, pourraient vous contrarier, mais très momentanément. Par ailleurs, né autour des 10 et 11 juillet, Mars s'oppose à vous et vous invite à mettre votre orgueil dans votre poche, même si vous estimez que vous êtes mal traité.

Lion

La dissonance Lune/Neptune pourrait vous faire croire un instant en un impossible rêve. Essayez de le poursuivre, on ne sait jamais comment une idée évolue. C'est très rare, mais il arrive qu'un rêve se transforme en réalité parce que c'était plus qu'un rêve, c'était prémonitoire... Et il n'est pas exclu, si vous êtes né autour du 8 août, que vous ayez une sorte de prémonition aujourd'hui. Cela dit, vous ne manquerez pas malgré tout de garder les pieds sur terre.

Vierge

Plus que d'autres, 2e décan, vous serez sensible à la mésentente entre Lune et Neptune, et c'est dans le domaine relationnel que cela aura un impact. Né autour du 8 septembre, vous avez affaire à un/e partenaire affectif ou professionnel qui cherche à avoir une emprise sur vous, ou en tout cas une forte influence. Et jusqu'à récemment vous trouviez cela normal (ou presque). Mais à présent vous voyez clair et vous vous demandez comment vous débarrasser de cette encombrante relation.

Balance

Il y a comme un avant-goût de vacances, vous y penserez aujourd'hui car vous aurez besoin de vous évader et surtout d'avoir moins de responsabilités. Tout vous pèse en ce moment, surtout si vous êtes né autour des 2, 3 octobre. A moins que vous ne soyez obligé de vous investir à fond dans un travail qui n'a rien de facile, mais qui peut vous faire grimper un échelon. Il n'est pas exclu aussi que vous ayez un ou des examens à passer cette année, donc beaucoup de boulot en perspective.

Scorpion

Vous serez taquin et chercherez le conflit peut-être parce que quelqu'un vous a égratigné et que vous voudrez lui rendre la pareille mais d'une autre manière. Avec vous, c'est souvent œil pour œil, dent pour dent, c'est dans votre nature quand vous êtes un vrai Scorpion. Mais vous rendez les coups en tapant plus fort que les autres - et pas au même endroit - là où on ne s'y attend pas. Toutefois, attention aux retours de bâton ces temps-ci, vous n'êtes pas toujours en position de force.

Sagittaire

Né après le 19 décembre, vous recevez les derniers influx d'Uranus en Bélier. Leur but est de révéler un de vos talents, de vous rendre plus libre de vous exprimer. C'est probablement déjà fait car Uranus était aux mêmes positions tout l'été dernier et vous a probablement permis de découvrir qui vous êtes vraiment. Mais vous avez peut-être aussi eu envie de vous libérer d'un schéma affectif qui vous emprisonnait et vous l'avez fait sans aucun état d'âme.

Capricorne

Ou vous vous occupez trop de votre santé et prenez toutes sortes de potions ou alors vous vous en fichez totalement. Il n'y aurait pas un juste milieu ? Entre le trop, qui est une source d'inquiétude permanente et le pas assez, qui vous expose à découvrir certains maux trop tard, vous pouvez trouver un équilibre qui écartera tout danger. Vous avez souvent un besoin de pureté, et elle peut s'exprimer justement dans le trop ou dans le pas assez !

Verseau

Vous serez attiré par un bel objet ou un vêtement de marque mais réfléchissez bien avant de sortir votre carte bancaire ou votre chéquier. Est-ce un vrai besoin ? La question est là, car si vous n'en avez pas besoin et que votre compte en banque n'est pas au mieux de sa forme, cela vaut peut-être le coup de vous frustrer momentanément. Cela dit, le Verseau est un des rares signes à se faire des petits cadeaux quand il réussit quelque chose... C'est peut-être le cas ?

Poissons

Uranus est déjà en bonne harmonie avec vous, 1er décan, et ce sera encore plus vrai le mois prochain. Une formidable évolution vous est promise pendant 18 mois. En effet, quand elle est en bon aspect, Uranus a un côté libérateur, révélateur, et vous allez certainement vous découvrir un nouveau centre d'intérêt, ou faire de votre actuel centre d'intérêt, un métier dont vous pourrez vivre. Toutefois, Uranus vous demandera de prendre quelques distances avec certains proches.