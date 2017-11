L’horoscope du 19 novembre 2017

publié le 19/11/2017 à 08:04

Bélier

La dissonance Mars-Pluton est encore active pour le 2e décan, surtout né après le 5 avril. Elle n'est plus aussi forte mais vous vous vous sentez impuissant malgré tout. Mars est votre planète maîtresse et tout aspect venant ou partant d'elle compte beaucoup pour votre signe. La dissonance se terminera mercredi. 1er décan, peut-être avez-vous pu, sous l'influence de Jupiter, mieux organiser vos horaires et donc votre temps de travail ? 3e décan, rêver, imaginer, vous fera du bien aujourd'hui.

Taureau

Si vous avez un hobby, artistique ou autre, il sera productif aujourd'hui, ce que vous ferez vous apportera une satisfaction intime, bonne pour votre santé. Il est nécessaire d'être content de soi de temps en temps (pas tout le temps), c'est une question de synchronicité avec soi-même qui est très positive (1er décan aujourd'hui et début du 2e, c'est-à-dire né avant le 7 mai). Concentrez-vous sur ce que vous faites. 3e décan, une réunion familiale ou d'une association que vous fréquentez ?

Gémeaux

2e décan vous serez un peu perturbé intérieurement car vous serez hésitant sur la suite à donner à votre envie de fuir une situation qui ne vous satisfait pas. La situation est probablement professionnelle, mais elle peut aussi être familiale surtout si vous avez pris un parent âgé en charge (né vers les 1er, 2 juin notamment). Côté professionnel, il y a des promesses qui ne sont pas tenues... 3e décan, votre travail quotidien pourrait vous permettre de ne pas penser à ce qui ne va pas (né après le 17 juin).

Cancer

2e décan, né après le 7/7, Mars-Pluton vous révèlent quelque chose de votre relation à l'autre. Un schéma dont vous ne voulez peut-être pas prendre conscience. Il implique en effet, de votre part, une forme de soumission à l'autre, qui n'est que la répétition d'une soumission plus ancienne que vous n'avez jamais contestée. 1er décan, Jupiter est en train de partir mais elle vous laisse de quoi faire toute l'année ! 3e décan, le Soleil redore votre image jusqu'au 22 et vous redonne foi en vous-même.

Lion

C'est tout bon aujourd'hui pour la moitié du signe, c'est-à-dire né avant le 8 août. Vous vous sentez en totale harmonie avec vous et avec le monde en général. Quelque chose vous valorise aux yeux des autres et c'est le meilleur euphorisant qu'un Lion puisse avaler. En outre, vous aurez l'impression de plaire, d'être séduisant. Né après le 12 août, vous recevez une légère dissonance solaire, rien d'important, mais elle vous met en porte-à-faux avec vous-même ou avec un parent.

Vierge

Il y a mieux comme conjoncture pour un dimanche, surtout 2e décan. Vous êtes de nouveau face à une décision à prendre concernant une relation sans avenir. Notamment si vous êtes né autour du 4 septembre. Mais il se peut aussi que vous vous soyez fait arnaquer par quelqu'un et que vous en payiez les conséquences à long terme. Mais n'avez-vous pas votre part de responsabilité ? 1er décan, rien à signaler, ça va... 3e décan essayez de ne pas voir le verre à moitié vide.

Balance

Vous êtes encore sensible à Mars-Pluton, 2e décan né après le 8 octobre. Cela se termine mais vous êtes toujours face à certaines angoisses très anciennes. Votre angoisse de l'abandon par exemple... Toutefois, Mars étant dans votre signe et donc " active ", c'est vous qui pourriez avoir envie d'abandonner quelqu'un ou quelque chose, avec toute la culpabilité que cela suscite en vous. 1er décan, pas de gros souci, 3e décan le problème d'argent devrait être réglé la semaine prochaine.

Scorpion

Soyez prudent si vous jouez à des jeux d'argent, il y a une rapide dissonance qui risque de vous pousser à trop miser et à mal miser. Notamment 2e décan. Lune et Neptune ne sont pas amies et il se peut que votre instinct vous trompe, ce qui n'arrive pas souvent, c'est vrai. Mais aujourd'hui, prudence. 1er décan, Jupiter vous envoie des influx jusqu'au 25, après quoi les questions d'argent ne seront plus au 1er plan. 3e décan, ambiance de fête et jolis cadeaux pour votre anniversaire.

Sagittaire

La Lune se trouve chez vous aujourd'hui et si vous êtes né avant le 7 décembre, ce dimanche sera un peu prise de tête, la situation n'étant pas sous contrôle ; en tout cas si vous êtes né autour du 3 décembre. On dirait même que vous laissez les choses aller à vau l'eau, alors que vous devriez reprendre le contrôle. 2e décan, né après le 7, et surtout vers le 9, quelqu'un semble s'opposer fermement à l'un de vos projets ou veut prendre le pouvoir sur vous. 3e décan, évitez les sports violents si possible.

Capricorne

La dissonance Mars-Pluton est encore active jusqu'à mercredi et si vous êtes né en fin de 2e décan, on s'oppose fermement à une décision que vous avez prise. Cela fait plusieurs jours et ce n'est pas la première fois que votre jugement ou vos décisions sont bloqués et pour des raisons qui demeurent toujours très mystérieuses. 1er décan, on fait acte de solidarité pour vous ou c'est vous qui portez secours à l'un de vos proches amis. 3e décan, né les 14/15 janvier, vous aussi vous recevez des coups de pouce.

Verseau

L'amitié et ses joies étaient déjà en vedette hier, et ce sera encore dans l'air aujourd'hui. Vous passerez une bonne journée, en bonne compagnie 1er décan. Comme d'habitude vous saurez donner les bons conseils et rassurer les plus anxieux, alors que vous-même n'êtes pas un modèle de sérénité. 2e décan, né vers le 8 février, à votre tour de pouvoir faire preuve de franchise ; mais n'y allez pas trop fort tout de même ! 3e décan, aujourd'hui c'est en famille qu'il y aura des jalousies.

Poissons

Vous avez besoin de vous sentir libre en ce moment, mais il y aura une ou des obligations aujourd'hui qui vous feront sentir que non, vous n'êtes pas libre. Cela dit, c'est la façon dont vous vivez les choses qui domine, car la réalité est peut-être toute autre et votre voisin ne vivrait pas les choses de la même manière. Cela concerne le 1er décan ainsi que le 2e si vous êtes né avant le 7 mars. Pour le 3e décan, cette journée pourrait vous permettre de vous évader, réellement ou en pensée.