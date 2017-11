L’horoscope du 18 novembre 2017

publié le 18/11/2017 à 08:22

Bélier

La nouvelle Lune a des accents mystérieux et même ésotériques pour le 3e décan, qui pourrait chercher des solutions très inédites au problème qui lui est posé. Nous avons vu qu'Uranus a pu vous surprendre en vous imposant quelque chose, une épreuve parfois, et vous comprenez à présent qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'agir. 2e décan, vous êtes toujours très gêné par la dissonance Mars/Pluton si vous êtes né vers le 7 avril, une épreuve peut bouleverser votre vie. 1er décan, une accélération la semaine prochaine.

Taureau

Vous avez le choix, avec la nouvelle Lune, de vous dévouer à l'autre ou de penser à vous, surtout 3e décan. Il se peut que les autres prennent un peu trop de place. Vous êtes géré par Vénus, comme la Balance, et souvent vous donnez beaucoup ou attendez trop de l'autre, en particulier de votre conjoint, mais vous êtes insatisfait. 2e décan, né autour du 4 mai, une invitation pourrait vous faire plaisir ; un tête-à-tête ou au contraire une mondanité. 1er décan, vous êtes toujours tracassé par une injustice.

Gémeaux

Une nouvelle Lune qui vous invite, pour la énième fois cette année, à vous poser des questions sur votre avenir professionnel et sur un éventuel changement, 3e décan. Vous en avez fait des allers et retours depuis que l'idée vous est venue qu'il faudrait que vous changiez de boulot ! Un jour oui, un jour non, vous avancez et reculez. 2e décan, vous êtes toujours en discussion un peu vive si vous êtes né autour du 7 juin. Trouvez un compromis. 1er décan, né fin mai, un ennui au boulot ?

Cancer

Vous aussi vous vous posez des questions sur vos progressions professionnelles, un changement à la tête de l'entreprise étant, à vos yeux, une mauvaise chose. Vous ne savez pas quoi faire, si vous devez rester ou partir, la décision vous appartient 3e décan et la nouvelle Lune pourrait vous donner un éclairage différent. 2e décan, né vers les 5, 6 juillet, un bon week-end grâce à Vénus et au bien-être qu'elle vous procure. 1er décan, Jupiter continue à vos prodiguer ses bons soins.

Lion

Avec la nouvelle Lune, les natifs du 3e décan montreront leurs biscoteaux et sauront comment les utiliser pour faire respecter leurs acquis et leurs droits. Vous ne recevez pas encore les influx de Jupiter mais ça doit quand même être dans l'air : vendre un bien ou en acquérir un pourrait être l'événement des mois à venir. 2e décan, sans vous en rendre compte vous aurez un ton un peu trop autoritaire pour parler à l'un de vos proches. 1er décan, déménagement ou travaux, mais c'est peut-être derrière vous.

Vierge

Vous vous êtes trouvé un nouveau centre d'intérêt 1er décan, ou alors vous avez pu multiplier vos activités. C'est encore en cours si vous êtes né début septembre. Jupiter vous envoie de bons aspects jusqu'au 25 novembre, il faut en profiter car c'est le job de la planète que de vous procurer de bonnes occasions. 2e décan, né vers les 6/7 septembre, prévoyez de bons moments avec l'un de vos proches ce week-end. Ou un déplacement. 3e décan, la nouvelle Lune vous redonne le moral (né après le 19/9).

Balance

Vous ne serez sensible à la nouvelle Lune, 3e décan, que si vous avez un problème d'argent à régler. Dans ce cas, vous trouverez une solution qui fonctionnera. Il est possible que vous songiez à mettre quelque chose en vente car vous avez besoin de vous renflouer, vous ou votre entreprise. A mettre en place en décembre. 2e décan, né autour des 10, 11 octobre, vous n'avez pas de solution pour l'instant, tout semble bloqué, alors que le 1er décan peut considérer que les ennuis financiers sont terminés.

Scorpion

Votre 3e décan est à l'honneur avec la nouvelle Lune, elle vous dit de vous adapter en souplesse aux situations nouvelles et d'être plus en harmonie avec autrui. Vous êtes quelqu'un qui pense beaucoup, vous êtes souvent absorbé et donc indifférent en apparence. Soyez plus attentif à votre entourage proche. 2e décan, né autour du 6 novembre, Vénus est conjointe à votre Soleil et ajoute à votre gentillesse, à votre envie de vous faire aimer. 1er décan, normalement tout baigne !

Sagittaire

C'est bientôt à vous 1er décan, le Soleil entrera mercredi prochain dans votre signe et vous retrouverez votre énergie intacte, de même que l'envie d'avoir envie. Mais à mon avis il vous manque encore un peu de motivation et d'énergie ces jours-ci. Cependant, il se peut aussi que vous ne voyiez pas le jour parce que vous êtes investi dans la préparation d'un projet. 2e décan, l'amour ne vous réchauffe pas beaucoup ces temps-ci, mais ça changera quand Vénus sera chez vous le 1/12. 3e décan, reposez-vous ce week-end.

Capricorne

La nouvelle Lune est stimulante pour vous, 3e décan. Et surtout pour le projet qui est source de tensions depuis des mois, mais vous devriez recevoir un coup de main. En tout cas vous en avez besoin et ce n'est pas le moment de laisser votre orgueil prendre les commandes. Au contraire, vous devez lui tordre le cou et demander ! 2e décan, né les 6, ou 7, vous êtes furieux qu'on vous ait refusé quelque chose et qu'on vous mette des bâtons dans les roues. 1er décan, l'amitié est votre roue de secours.

Verseau

Vous pourriez grimper une marche dans votre boulot, vous dit la nouvelle Lune, mais ce n'est pas simple, 3e décan, vous baignez dans les jalousies et les rivalités. La conjoncture vous voit malin, rusé, mais il ne faut pas attaquer vos adversaires de front, ce n'est pas la bonne tactique ; dites-leur ce qu'ils ont envie d'entendre ou méprisez-les. 2e décan, né autour du 5 février, une bonne conjoncture pour aborder une discussion un peu difficile où vous aurez le dernier mot. 1er décan, bientôt le Sagittaire et ses projets.

Poissons

Une belle nouvelle Lune pour le 3e décan qui a subi et subit encore les outrages de Saturne. Une porte de sortie honorable pourrait vous être offerte sous peu. En effet, Saturne est en train, tout doucement, de quitter le zénith de votre thème (Sagittaire) pour entrer bientôt en Capricorne où elle sera moins dérangeante. 2e décan, né autour du 4 mars, il y aura du romantisme dans l'air aujourd'hui, mais point trop n'en faut ! 1er décan, né fin février, vous pourriez penser que vous êtes les rois du monde.