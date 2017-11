L’horoscope du 17 novembre 2017

publié le 17/11/2017 à 06:31

Bélier

Ça ne doit pas être facile en ce moment, à cause d'une dissonance Mars/Pluton qui peut tous vous bloquer plus ou moins. Mais le 2e décan en pâtit plus que les autres. Surtout si vous êtes né autour des 7, 8 avril, nous en parlons souvent mais l'aspect de Mars donne plus de force à Pluton et vous pourriez être très découragé. 1er décan, vous continuerez à vous préoccuper de questions financières jusqu'au 25 sur le papier mais cela peut durer plus longtemps. 3e décan, toute expérience nouvelle est bonne à prendre.

Taureau

Lune et Vénus agiront comme un adoucissant sur vos relations et même si vous restez un tantinet rigide 2e décan, vous serez un peu plus accommodant. La rencontre de Lune et Vénus face à vous, en Scorpion, indique que vous saurez vous mettre en phase avec les autres. Mais vous pourriez aussi vouloir séduire... 1er décan, né fin avril, la vie n'est pas toujours juste et vous pourriez en faire l'expérience ces temps-ci. 3e décan, comme hier les invitations sont au premier plan.

Gémeaux

Mercure et Mars sont parfaitement alignées et si vous êtes du 2e décan, une discussion un peu musclée est à prévoir mais vous aurez le dessus semble-t-il. Ou alors ce sera un partout et la balle au centre... Mais ce n'est pas votre interlocuteur qui dominera, surtout que vous savez être conciliant quand il le faut. 3e décan, non le changement est pour plus tard, après décembre, mais il vous taraude sans cesse. 1er décan, les tracasseries ne dureront plus très longtemps (jusqu'au 25/11).

Cancer

Le 2e décan est en passe de récupérer les bons influx du 1er, et ils seront encore meilleurs pour tout vous dire. Le ciel indique un bel épanouissement sentimental. Ou alors grâce à l'arrivée d'un enfant. Et si vous êtes artiste, votre talent est en passe d'être reconnu, certains pourraient très bientôt avoir leur quart d'heure de gloire. 1er décan, au-delà du 25 novembre, essayez de conserver la confiance en vous que vous a donnée Jupiter ; elle est précieuse. 3e décan, votre travail est un vrai problème mais plus pour longtemps.

Lion

Ambiance familiale aujourd'hui pour le 2e décan, mais probablement pas qu'à la maison. Au travail aussi il y aura un climat bon enfant, une petite fête peut-être. A moins qu'il n'y ait une petite fête ce soir chez vous... Mais pas sûr que vous y participiez pleinement si vous êtes de ceux qui ont un souci à l'arrière-plan. 1er décan, comme je vous le disais hier, les questions qui vous ont agité depuis octobre (voire avant) sont sur le point d'être résolues. 3e décan, restez chez vous ce soir.

Vierge

Lune et Vénus vont égayer votre journée, tout ce que vous ferez sera agréable et nourrira votre curiosité, votre envie d'apprendre déjà bien sollicitée par Jupiter. C'est le 2e décan qui est concerné et qui va l'être encore plus après le 25/11. Jupiter vous permettra de diversifier vos centres d'intérêt ou vos activités. 1er décan, Jupiter est encore avec vous jusqu'au 25, mais elle a déjà fait son travail. 3e décan, oubliez vos soucis ce soir et concoctez-vous une bonne soirée avec vos proches.

Balance

Une manne financière pourrait commencer à vous tomber dessus, 2e décan, mais vous pouvez aussi, malheureusement, être bien plus dépensier que d'habitude. Il n'y a rien à faire, vous aimez les beaux objets, les beaux vêtements, les tableaux, tout ce qui réjouit le sens de la vue... Et vous aimez les posséder également ! 1er décan, une fois Jupiter partie (25/11) vous n'aurez plus beaucoup d'aspects. Enfin la paix et la sérénité ? 3e décan, un petit pêché de gourmandise pour ce soir ?

Scorpion

Une rencontre Lune/Vénus aujourd'hui, dans votre 2e décan. Vous serez très réceptif, branché sur les autres et en même temps vous aurez plein d'amour à donner. Sous forme de compassion pour les uns, de soins à votre enfant pour les autres, ou tout simplement en exprimant votre tendresse pour votre partenaire. 1er décan, Jupiter est toujours chez vous, positive pour les uns, plus ennuyeuse pour les autres ; des tracasseries administratives la plupart du temps. 3e décan, rien de spécial.

Sagittaire

Vous semblerez lointain, indifférent, mais vous serez probablement absorbé par vos affaires de cœur, 2e décan. L'autre prend beaucoup de place dans votre vie, parfois trop et vous vous sentez envahi. Cela peut être votre conjoint, comme cela peut être un parent avec qui vous entretenez une relation un peu trop fusionnelle. 1er décan, le Soleil apparaîtra chez vous mercredi prochain, un nouveau cycle, tout frais se mettra en place. Vous repartirez du bon pied. 3e décan, fuyez la routine si possible.

Capricorne

Vous serez sensible à la rencontre Lune/Vénus qui se fait dans votre secteur d'amitié et de solidarité. Vous êtes pragmatique, s'il y a une aide à apporter, vous le ferez. Ou vous vous organiserez pour que quelqu'un le fasse (2e décan) : vous n'êtes pas de ceux qui laissent tomber les amis qui ont des problèmes, bien au contraire. 1er décan, suivez le chemin que vous montre Jupiter, laissez votre instinct vous guider, il sait mieux que vous ! 3e décan, une soirée amicale au programme ?

Verseau

Vous pourriez croiser votre boss dans un couloir et il/elle ne manquera pas de vous féliciter pour la qualité de votre travail. Toujours agréable, n'est-ce pas 2e décan ? S'il ou elle vous fait une toute petite remarque, prenez-la en compte, mais ne voyez pas qu'elle au détriment des gentillesses qu'il/elle vous aura dites, d'accord ? 1er décan, grâce à Jupiter vous avez peut-être acquis une position plus élevée, vous êtes mis en avant dans votre entreprise. 3e décan, prenez vos responsabilités.

Poissons

Aujourd'hui, ce sont ceux du mois de mars qui auront un peu de magie dans leur vie, et s'il n'y en a pas assez, ils pourront rajouter leur petite touche de magie à eux. Né autour des 1er et 2 mars en particulier, vous pourriez ressentir un amour fusionnel, inconditionnel, mais dont vous savez peut-être qu'il est toxique pour vous. 1er décan, vous êtes toujours sous l'influence épanouissante de Jupiter, vous en profiterez jusqu'au 25/11. 3e décan, une fois Saturne partie, Pluton va vous requinquer.