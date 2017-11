L'horoscope du 16 novembre 2017

publié le 16/11/2017 à 07:15

Scorpion

Une conjonction Lune/Jupiter dans votre 1er décan ce matin est signe de bonne humeur, de jovialité et d'envie de participer, de profiter de tout ce qui fait plaisir. Bref, vous devriez être d'une humeur de rêve, surtout né fin octobre, début novembre. Seulement voilà, même si c'est le cas, vous trouverez cela suspect ! 2e décan, Vénus vient d'entrer chez vous : amours, délices et orgues... Vous pourriez avoir envie de vous engager sérieusement. 3e décan, Vénus est attendue chez vous le 24 novembre.

Bélier

La rencontre Lune/Jupiter s'adresse à votre 1er décan et a lieu dans un secteur financier de votre thème. Si vous cherchiez à vendre, cela pourrait être fait, ou sur le point de se faire. Mais ne désespérez pas si on se désiste au dernier moment, vous serez en terrain plus stable (émotionnellement) après la semaine prochaine. 2e décan, vous pourriez recevoir une somme que vous attendez d'ici le 24 au plus tard. 3e décan, vous pourriez avoir acquis un nouveau savoir, ou une meilleure connaissance de vous-même.

Taureau

C'est LA bonne journée si vous avez à transiger dans une affaire. Vous n'êtes pas toujours adepte de la conciliation mais, en la circonstance, c'est indispensable. Vous êtes peut-être en train de négocier quelque chose, 1er décan ? A moins qu'une proposition ne vous ait fait réfléchir et que vous deviez donner votre réponse. 2e décan, né vers le 5 mai, votre détecteur de mensonge intégré sera en alerte, mais ce sera sûrement une fausse alerte. 3e décan, un petit raout ce week-end ?

Gémeaux

Non seulement vous vous ferez du souci pour des événements mineur mais vous en augmenterez la réalité au point de vous croire au bord de la catastrophe. 1er décan, faites juste un petit pas en arrière, même si le diable se cache dans les détails ils n'ont pas l'importance que vous leur donnez. 2e décan, né autour du 6 juin, c'est une bonne journée pour séduire avec vos idées ou même avec vos paroles, toujours très convaincantes. 3e décan, né après le 16/6, le changement c'est maintenant ?

Cancer

Né fin juin, vous avez la baraka en ce moment et peut-être encore plus aujourd'hui. Vous pouvez tout tenter, avoir de l'audace, dépasser vos limites, ça marchera. C'est Jupiter qui vous donne ce courage, cette foi en vous-même et en vos capacités ; vous aurez cette force avec vous jusqu'au 25 novembre. 2e décan, né autour du 7 juillet, vous pourriez ressentir un blocage et encore plus si vous êtes né vers les 9 et 10. C'est l'autre, ou le monde extérieur qui vous barre la route. 3e décan, en mode rebelle ce matin ?

Lion

Une question liée à votre habitation revient sur le tapis si vous êtes de fin juillet. Soit vous avez envie de déménager, soit vous cherchez un acquéreur pour un bien. Cela dit, c'est peut-être bien avancé et il y aura une nouvelle étape aujourd'hui... Jupiter va bientôt quitter la zone de votre thème qui représente la maison, la famille. 2e décan, né vers le 8 août, pas besoin d'en faire des tonnes, vous serez convaincant si vous avez une idée ou un concept à vendre. 3e décan, une sorte d'allégresse vous donne des ailes ce matin.

Vierge

1er décan, et surtout né début septembre, la conjonction Lune/Jupiter fait avancer vos affaires et crée les meilleures conditions pour augmenter votre clientèle. Ou les responsabilités qui sont les vôtres au travail et dont vous avez besoin pour sentir que vous avez de la valeur. Pour vous, elle se calcule au niveau du boulot. 2e décan, l'harmonie Vénus/Jupiter vous touche si vous êtes né vers le 4/9, mais elle peut être trompeuse. 3e décan, la patience sera votre meilleur atout jusqu'en décembre.

Balance

Il sera question d'argent d'après la conjoncture, Lune et Jupiter pouvant se révéler chanceuses dans ce domaine car avec Jupiter c'est toujours " plus, plus, plus " ! Il est vrai que cela peut être interprété dans les deux sens : plus de rentrées donc, mais aussi plus de sorties parce que vous aurez envie ou besoin de dépenser (1er décan). 2e décan, né vers les 8, 9, vous avez de bonnes raisons d'être en colère ou de vous sentir fiévreux (un virus ?). 3e décan, quelque chose ou quelqu'un vous intrigue.

Sagittaire

Ce n'est pas souvent, mais vous resterez en retrait 1er décan, probablement parce que vous avez un travail à terminer et qu'il vous faut être seul pour vous concentrer. La concentration est un problème chez le Sagittaire, qui est souvent capable de passer d'une activité à une autre, justement parce qu'il n'est pas trop centré sur ce qu'il fait. 2e décan, né autour du 6 décembre, un rendez-vous ou une démarche sont au programme et se passeront bien. 3e décan, c'est toujours le même problème : conserver ou jeter ?

Capricorne

Que cette journée va être sympa pour ceux de fin décembre ! Vous recevrez un gentil coup de pouce du destin ou d'une relation, ou aurez une chance à saisir. Cela dit, tout dépend du rôle que joue Jupiter dans votre thème car elle règne sur votre secteur d'ombre. Mais la conjoncture peut au contraire vous mettre en lumière, 1er décan. 2e décan né vers le 7/1, gare à la dissonance Mars/Pluton qui s'installe pour une semaine, elle vous prive de vos moyens d'action. 3e décan, encore nerveux ce matin...

Verseau

1er décan, profitez des derniers influx de Jupiter, pas pour montrer que vous avez des biscoteaux et afficher insolemment vos réussites, mais pour prévoir la suite. C'est la meilleure manière pour que le soufflé ne retombe pas trop vite, en tout cas si vous êtes de ceux à qui Jupiter a permis de réaliser une de leurs ambitions. 2e décan, né vers le 4/2, vous avez un excès d'énergie, une bonne demi-heure d'exercice ne vous ferait pas de mal. 3e décan, Uranus et votre besoin de changement se réveillent ce matin.

Poissons

Ce sont encore une fois les natifs de février qui ont droit aux bons influx de Jupiter et à un traitement un peu spécial, que ce soit dans le boulot ou à la maison. Vous vous sentez respecté, honoré ou tout simplement en phase avec vous-même, ce qui ne peut que vous rendre heureux ; laissez les détails qui fâchent de côté. 2e décan, Vénus vous envoie de bons influx, confortables et rassurants, surtout si vous êtes inquiet des sentiments qu'on a pour vous. 3e décan, vous ne serez pleinement vous-même qu'après décembre.