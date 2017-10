L’horoscope du 19 octobre 2017

publié le 19/10/2017 à 06:16

Bélier

On vous pousse à agir, on vous met la pression, c'est tout juste si on ne vous torture pas 3e décan, mais vous avez les moyens de réagir, ne vous en privez pas. De toute façon l'aspect va se terminer puisqu'Uranus quittera le Bélier en mai prochain et que vous ne la reverrez plus. Si elle vous a incité, ou tout simplement donné envie de prendre ou reprendre votre liberté ou d'effectuer un virage à 180°, considérez que c'est faisable, que la conjoncture ne peut que vous y aider.



Taureau

Une nouvelle Lune peu passionnante, mais qui peut être en rapport avec un lent redémarrage dans votre travail, surtout si l'activité a été ralentie quelque temps. L'opposition de Jupiter pourrait d'ailleurs vous obliger à faire feu de tout bois pour être davantage productif et les bons influx de Mars y participent également en vous donnant envie de vous investir à fond dans votre travail. Mais on ne sait pas comment Jupiter agit dans votre thème, en positif ou en négatif (tracasseries).



Gémeaux

La nouvelle Lune, qui touche votre 3e décan, est hélas éclipsée par Saturne et Mars, les 2 planètes étant mal disposées. Du coup, vos amours pourraient être à la peine ! Il faut dire qu'avec Saturne vous n'avez plus aucun plaisir, pour le moment, et qu'avec Mars il y a des rapports de force, voire des engueulades et que vous ne savez pas quoi faire pour que cela change. Vous avez l'impression que votre couple va au clash et il est possible que vous ne vous trompiez pas.



Cancer

Vous continuez à être gâté par la conjoncture, autant par Mercure que par Jupiter si vous êtes né en juin en tout cas. Vous pourriez être sur un très bon " coup ". Mais cela pourrait être déjà fait ! Tous les natifs du 1er décan sont concernés par un climat chanceux ou qui semble propice à des facilités ou des reconnaissances. Des activités concernant les arts ou la créativité en général, voire la beauté ou le luxe pourraient être parmi les propositions qu'on vous fait.



Lion

La nouvelle Lune vous est très favorable et même s'il n'y a pas d'événement concret, vous serez dans une ambiance gaie, chaleureuse et où vous vous épanouirez. Evidemment, cela ne durera pas, comme tous les bons moments, mais cela vous fera un bien fou et vous donnera le moral. Surveillez tout de même vos échanges, vous risquez d'être trop affirmatif et d'empêcher les autres d'avoir un avis différent du vôtre. Vous serez un peu trop centré sur vous-même.



Vierge

Vous pourriez être surpris par la nouvelle Lune mais difficile de savoir si c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens, si vous allez gagner ou dépenser une somme. Vous me direz qu'on ne parle que d'argent en ce moment, mais il est vrai que la Balance gère vos gains, vos acquisitions, et que la nouvelle Lune exalte le climat Balance. Mais il peut aussi y avoir une forte demande amoureuse, d'autant plus que Vénus occupe aussi la Balance. Avec de mauvaises réponses pour le 3e décan.

Balance

Elle se tient dans votre 3e décan, malmené par une opposition d'Uranus qui, je vous le rappelle, vous demande de modifier vos relations avec les autres, surtout côté couple. Vous vivez probablement une situation que vous rejetez, qui est une contrainte pour vous, mais à l'origine il y a un choix que vous avez fait et que vous devez absolument réviser de manière à pouvoir faire d'autres choix, plus adaptés à la personne que vous êtes devenue.

Scorpion

Né après le 18 novembre, vous bénéficiez d'un bon aspect de Mars, qui peut vous être très utile pour vous sortir d'une situation embrouillée où vous vous êtes mis. C'est la nouvelle Lune qui est créatrice de situations troubles, alors à vous d'agir, de prendre le taureau par les cornes et de trouver la bonne manière d'en sortir, une façon de faire qui ne vous serait pas habituelle. 1er décan, quoi qu'il se passe ces jours-ci, sachez que l'humour sera la meilleure des parades.



Sagittaire

La nouvelle Lune met l'accent sur les aides à donner ou à recevoir. C'est la quintessence de la période Balance, les relations amicales étant aussi au menu. Une petite fête pourrait être un programme, un anniversaire par exemple, à moins que des amis ne vous proposent quelque chose de totalement inédit et qui, évidemment vous plaira beaucoup car il y aura l'excitation de la découverte. Mais 3e décan, né après le 19 décembre, un conflit est à l'ordre du jour.



Capricorne

Ce sont encore vos réussites qui sont en vedette, et si vous avez un objectif en ligne de mire, la nouvelle Lune vous dit que c'est le moment de donner un coup de collier. Vous pouvez accélérer, vous en avez les moyens grâce à un bon aspect de Mars et donc à votre puissance de travail, en particulier si vous êtes du 3e décan. Toutefois, la nouvelle Lune est reliée à Uranus et il est sûr que vous avez un cap à franchir : né après le 16 janvier, vous n'avez plus que quelques mois pour le faire.

Verseau

La nouvelle Lune étant reliée à Uranus, votre planète, il semble qu'un projet ou un changement va très bientôt se concrétiser. Vous avez jusqu'en mars 2018. Il peut s'agir d'un changement d'environnement, d'entourage, et cela vous changera également les idées. Cela dopera votre machine à penser qui sera encore plus productive que d'habitude. C'est le 3e décan qui est le plus concerné, mais tous les Verseau peuvent ressentir cette conjoncture a minima.



Poissons

Mercure et Jupiter sont toujours en harmonie avec les natifs de février et ils ont probablement l'occasion de faire remarquer leurs compétences dans le travail. Vous pourriez recevoir des félicitations pour ce que vous avez fait et même, pour certains, recevoir une sorte de médaille. Vous êtes verni ! En revanche, né après le 14 mars, ce n'est pas le nirvana, Saturne freine les uns alors que Mars secoue les autres un peu trop fort. Vous ne pouvez pas avancer sous cette conjoncture.