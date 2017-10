L'horoscope du 16 octobre 2017

publié le 16/10/2017 à 08:04

Bélier

Vous faites partie de ceux qui sont gâtés par la conjoncture, surtout né en mars. Vous pourriez faire une rencontre, plutôt du genre professionnel et très utile à vos affaires. Maintenant, il n'est pas impossible aussi que vous ayez un coup de coeur pour un collègue, un fournisseur, quelqu'un que vous voyez très souvent. Mais, avec vous, ça ne dure jamais très longtemps sauf si on vous résiste. Ce qui pourrait arriver à partir de dimanche, toujours pour les natifs du mois de mars. Vous adorez qu'on vous résiste, c'est un vrai challenge pour vous.

Taureau

On reparlera de la nouvelle Lune de jeudi, qui semble importante pour le 3e décan. Vous avez pris le temps mais vous pourriez décider de vous débarrasser d'un gêneur. Quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche d'être tranquille intérieurement et dont vous n'avez pas le contrôle apparemment. Cela peut aussi correspondre à une attitude qui se retourne contre vous de manière répétitive et qui cessera le jour où vous aurez accepté de voir ce qui se passe et qui vient de vous.

Gémeaux

Une conjoncture très flatteuse pour les natifs de mai qui passeront la semaine à recevoir des compliments sur leur physique ou qui séduiront tout ce qui bouge. Vous pourriez même entamer un agréable flirt, ou vous acheter un joli vêtement qui vous ira comme un gant. En revanche, si vous êtes du 3e décan, vous êtes plus ou moins poussé au changement dans le domaine du boulot car vous avez des difficultés à vous entendre avec l'un de vos supérieurs. Mais c'est peut-être provisoire ?

Cancer

Progressivement, vous serez moins sensible, susceptible, ce qui fait que vos relations avec votre entourage seront meilleures. La rencontre Mercure/Jupiter y participera. C'est à partir de demain, je vous en donnerai le détail dans votre horoscope de demain. Mais vous pouvez vous réjouir si vous êtes du 1er décan, ça plane pour vous ! Peut-être pas côté coeur où vous pourriez vous imaginer que vous allez récupérer quelqu'un, ou revoir l'un de vos ex. Mais ne croyez pas votre imagination.

Lion

Si ce lundi est mi-figue, mi-raisin, le reste de la semaine devrait être très agréable. Mais vous serez peut-être un peu trop franc du collier ou exigeant avec vos proches. Toutefois, il suffira de corriger cette tendance pour que tout aille bien. Même le 3e décan, contrarié par Mars et quelques problèmes matériels, aura son moment dans la semaine, grâce à l'opposition du Soleil et d'Uranus. Vous sortirez une idée de votre chapeau et elle ne sera vraiment pas mauvaise ! Au contraire...

Vierge

2e décan, né autour des 3, 4, 5 septembre, il va falloir faire preuve de lucidité et accepter d'ouvrir les yeux sur une situation dont vous savez qu'elle n'a que trop duré. Il peut être question de votre vie affective et des mauvais choix que vous faites en la matière... Mais il peut aussi s'agir de vos choix professionnels, pas toujours dictés par les bonnes raisons. Chercheriez-vous à impressionner et donc à trop en faire ? C'est peut-être ce à quoi Neptune vous pousse.

Balance

Vous recevez à présent de très bons influx de Vénus. De quoi vivre une semaine pleine de mouvements et d'émotions, accentuées par la nouvelle Lune. Elle aura lieu jeudi, mais sera active à partir de mardi. Bref, une semaine très riche pour les natifs du 1er décan, alors qu'elle sera beaucoup plus remuante et stressante pour ceux du 3e décan qui reçoivent l'opposition d'Uranus. Elle sera actualisée par le Soleil qui transite le 3e décan de votre signe. Un choix, ou un conflit inévitables.

Scorpion

Ce sera bientôt à vous de recevoir les planètes, d'ailleurs Mercure sera chez vous dès demain. Mais Vénus vous crée des soucis qui vous prennent la tête. Vie amoureuse ou financière. Pour la plupart, cela passera rapidement car les planètes sont rapides (le Soleil atteindra votre signe la semaine prochaine). Il semble malgré tout que le 1er décan sera le mieux servi cette semaine grâce à la future rencontre entre Mercure et Jupiter (dans votre signe), qui peut vous valoir un coup de chance.

Sagittaire

Le temps s'éclaircit et si Jupiter a créé quelques tracasseries, la conjoncture est top pour le 1er décan. Vous avez un projet, acceptez de ne pas tout contrôler de A à Z. Car c'est le problème avec Jupiter en Scorpion, il y a des choses qui échappent à votre contrôle et qui sont assumées par d'autres, l'un de vos collègues ou associés. Mais vous craignez qu'un des aspects de ce projet ne soit à reprendre, et vous n'avez pas tort. Cependant, cela ne vous concernera pas tous.

Capricorne

Vous prendrez une initiative ou une décision, natif du 3e décan, qui risque d'être à contre-courant ou même de choquer vos proches. Mais vous serez sûr de vous. En effet, si Uranus est en dissonance et vous pousse dans vos retranchements depuis un bon bout de temps, Mars est de votre côté toute cette semaine (né après le 14 janvier surtout) et vous incite à aller au bout de votre pensée et à la transformer en action. Vous avez longuement hésité, mais vous êtes sûr de vous.

Verseau

Les natifs de janvier recevront toute la semaine de bons influx qui accentueront leur confiance en eux, mais aussi celle qu'on leur donne. On peut vous faire une offre, que vous vous empresserez d'accepter (du moins je l'espère) car Jupiter étant au zénith de votre zodiaque, conjointe à Mercure, vous ne pouvez que réussir et satisfaire ceux qui vous font confiance. Le 3e décan aura également une bonne inspiration, ou un coup de pouce du destin, mais c'est probablement quelque chose que vous attendez depuis un certain temps.

Poisson

Il est possible que vous songiez à faire un emprunt, et pas forcément à la banque, plutôt à un ami. Mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, 2e décan. 1er décan, vous pouvez y aller car ce sera temporaire et il est même possible que vous n'ayez pas à emprunter, que cet argent vous tombe du ciel en quelque sorte (dans la semaine). Mais si vous êtes du 2e décan, avec l'opposition de Neptune, vous risquez de vous retrouver dans une situation compliquée avec celui ou celle à qui vous emprunterez.