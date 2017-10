L'horoscope du 17 octobre 2017

publié le 17/10/2017 à 07:58

Bélier

Si Jupiter en Scorpion ne joue pas un rôle positif, vous pourriez recevoir un papier officiel vous réclamant une somme que vous auriez dû payer depuis longtemps. Ou alors votre comptabilité a été mal faite et elle se trouve rejetée... Mais si Jupiter exerce son influence de manière positive, il se peut que vous receviez une sorte de passeport, qu'on vous donne une autorisation, ou encore que vous soyez enfin en possession d'un diplôme que vous avez passé il y a quelque temps.

Taureau

Mercure et Jupiter s'opposant à votre 1er décan, soit on vous fera une offre difficile à refuser, soit vous recevrez un courrier ou des nouvelles qui vous tracasseront. Mais il est aussi possible, comme Mercure est très rapide (une journée ou deux pour chacun) que vous ayez une sérieuse discussion à propos de quelque chose que vous avez trouvé injuste ; un poste qui vous est passé sous le nez par exemple. Cela dit, il ne vous a peut-être pas semblé aussi intéressant que ça sur le moment...

Gémeaux

C'est dans le domaine du travail au quotidien que Mercure et Jupiter vont influer. Une querelle avec un collègue ou un confrère devra être vidée si vous êtes né en mai. Mais vous pouvez aussi, cela dépend de votre thème natal, avoir cette explication avec quelqu'un que vous voyez tous les jours et pas forcément dans le secteur du travail. Cela peut être celui du soin, géré par le Scorpion (comme le travail) : quelqu'un qui vous dispense des soins et dont vous critiquez le comportement.

Cancer

Une conjoncture dont vous me donnerez des nouvelles, tant elle est valorisante pour les natifs de juin. Vous serez fier de vous, certains ayant leur quart d'heure de gloire. Ça ne sera pas pour tout le monde, et puis Mercure est très rapide, sa conjonction avec Jupiter, qui est en cause, ne durera pas plus de deux ou trois jours pour chacun... Mais sur le moment, vous devriez quand même éprouver une profonde satisfaction, notamment si vous êtes du tout début de votre signe (21 au 27 juin).

Lion

Votre foyer pourrait s'agrandir, soit parce que vous avez trouvé un logement qui vous convient mieux et que vous déménagez, soit parce qu'un nouveau venu s'y intègre. L'arrivée d'un enfant peut être en cause, de même qu'un mariage dans la famille et donc l'arrivée d'une " pièce rapportée ". Mais vous pourriez aussi faire des travaux chez vous si vous avez une maison et y rajouter une pièce, par exemple. Soyez prudent et faites bien toutes les démarches préalables.

Vierge

Cela faisait longtemps que ça n'avait pas senti aussi bon pour vous, surtout si vous êtes né en août et début septembre. Votre activité se développe et se diversifie. Mais né autour des 3, 4, 5 septembre, Neptune est toujours opposée à votre signe et vous devez faire attention aux faux-semblants, aux mirages et à tout possible mensonge... Neptune s'en ira en début d'année prochaine et vous ne la reverrez plus de toute votre vie (c'est une planète très lente, de 150 ans pour faire le tour du zodiaque).

Balance

En Scorpion Mercure est symbole de lucidité et de sens logique. Pour vous cela s'applique dans le domaine très concret des finances. Un retour à l'équilibre ? Si besoin est, bien sûr, car si vous avez des planètes chez votre voisin Vierge (Vénus ou Mercure) vous avez un sens inné de l'économie et ne dépensez pas à tort et à travers, selon vos humeurs. Cette Mercure du Scorpion est également positive pour trouver de bonnes solutions à tout problème pratique.

Scorpion

Mercure rencontre Jupiter dans votre signe et ce sera l'occasion pour chacun d'obtenir un important rendez-vous, ou de recevoir une aide : un bon conseil ou de l'argent. Mais plusieurs autres interprétations sont possibles : il y a des vacances en fin de semaine, vous pourriez effectuer un petit déplacement, par exemple. Une démarche peut également être d'actualité et dans ce cas, avec Mercure dans votre poche, vous saurez vous y prendre pour obtenir exactement ce que vous désirez.

Sagittaire

Si Mercure disparaît dans l'ombre de votre signe, c'est pour mieux doper votre intuition, et aussi pour accentuer une tendance peu fréquente à vous faire du souci. Des détails seront le plus souvent l'objet d'un grossissement à la loupe, et il peut y avoir une question de santé pour certains. Mais, étant donné que Mercure est très rapide, ses influx ne vous seront pas destinés plus d'une journée ou deux d'ici le 5 novembre. Attention aussi aux lapsus et aux erreurs d'écriture ou de lecture.

Capricorne

En bonne position et conjointe à Jupiter, Mercure dope votre sens de l'anticipation et si une bonne idée passe par là, vous saurez tout de suite ce qu'elle peut donner. C'est-à-dire que vous verrez loin et que vous aurez la certitude d'être sur la bonne voie. Cela peut autant s'appliquer dans votre vie personnelle que dans votre vie privée. Plus prosaïquement, vous pouvez également anticiper quelque chose d'agréable, comme les vacances de la fin de cette semaine !

Verseau

En Scorpion, Mercure est éclairée par Jupiter et il se peut, si vous êtes de janvier, qu'une proposition fasse tilt. Quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Dans le domaine du travail en premier lieu ; ce pourrait être une suggestion qui vient " d'en haut " et qui est relayée par votre supérieur direct. Un coup de chance ? Pas vraiment, c'est plutôt un aboutissement, une forme de justice par rapport à un travail de longue haleine et votre expérience, votre expertise sont enfin reconnues.

Poissons

Une jolie conjoncture pour votre travail, ceux du 1er décan ayant la possibilité d'effectuer une formation. Il est d'ailleurs possible que l'offre vous ait déjà été faite et vous devriez la saisir car cela vous permettra d'avancer à toute vitesse et même de grimper des échelons. Vous pouvez vous ouvrir d'importants horizons, ou alors ajouter une 2ème activité à celle que vous avez déjà. Et si vous n'aviez pas d'emploi, vous en trouverez un par un heureux concours de circonstances.