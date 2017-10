L'horoscope du 18 octobre 2017

publié le 18/10/2017 à 07:57

Bélier

Né en mars, une opportunité pourrait vous être offerte, à moins que vous ne rencontriez quelqu'un dans votre travail avec qui l'entente sera immédiate. Cela peut être du registre amical ou, parfois, amoureux... En tout cas vous serez en phase avec quelqu'un d'ici dimanche et après, ce sera au tour du 2e décan. Par ailleurs, avec Mercure dans votre secteur financier, il pourrait y avoir une négociation ; sachez faire des compromis (on est toujours en période Balance).

Taureau

Fin du signe, né après le16 mai, Mars vous envoie des influx dynamiques qui sont une aide à la décision ; ne vous laissez pas influencer, suivez plutôt votre intuition. Evidemment, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai l'impression que vous serez dans le doute, surtout s'il s'agit d'un choix important... Mais, dans le fond, vous savez très bien ce que vous voulez et il ne faut pas vous embarrasser de principes ou d'idées préconçues. Un de vos proches pourrait être de bon conseil ; il/elle ne cherchera pas à vous influencer.

Gémeaux

Une bonne journée, comme une oasis au bout de ce mois d'octobre qui n'a pas toujours été brillant pour le 2e et le 3e décan. Mars vous a beaucoup contrariés, surtout en début de mois pour le 2e décan, à cause de sa dissonance déstabilisante avec Neptune, et il y a une dizaine de jours pour le 3e décan, à cause de sa dissonance avec Saturne qui vous a bloqué, physiquement ou moralement. Mais ce mois se terminera bien, avec l'entrée de Mars en Balance dimanche.

Cancer

Vous attendiez une visite, des nouvelles, le retour de quelqu'un ? Vous serez satisfait, natif du1er décan. Vous pourriez même retomber amoureux de quelqu'un du passé. Mais il se peut aussi qu'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps réapparaisse avec une proposition qui vous plaira beaucoup car elle vous permettra de faire ce que vous aimez, et même de briller dans votre activité. Il faut dire que Jupiter est très active en ce moment, et plutôt de manière chanceuse.

Lion

Les projets que vous faites en ce moment, 1er décan, vous enthousiasment dans un premier temps et vous paraissent ineptes quand vous avez passé la nuit dessus. Cela vous arrive de temps en temps, inutile d'en faire toute une histoire. C'est une sorte de sélection naturelle de vos idées, qui sont tout de même nombreuses et ne sont pas toutes viables. Faites confiance à Mercure en Scorpion, elle active votre esprit critique et vous aide à faire des coupes sombres dans tout ce qui vous vient à l'esprit.

Vierge

Votre argent devrait bénéficier de l'association entre Lune et Vénus, active aujourd'hui. Vous pourriez profiter d'une opportunité qu'il ne faut pas laisser passer. Parfois, vous pensez que vous " écrasez " les autres en vous précipitant pour accepter les propositions qui sont dans l'air, mais non. Vous êtes simplement plus rapide que vos collègues et vous ne leur marchez pas sur la tête. Ou si vous le faites, c'est parce qu'il est vital pour vous d'obtenir ce qui est proposé.

Balance

Jolie conjoncture, spécialement pour le 1er décan, avec une rencontre Lune/Vénus qui va vous valoir une gratification, une reconnaissance ou le sentiment d'être aimé. Un aspect qui ne se reformera pas avant l'année prochaine, en août 2018. Et pour continuer sur 2018, une boucle de Vénus la conduira à stationner dans votre 3e décan en novembre ; une occasion de faire une rencontre, ou de vivre quelque chose de très agréable, surtout né autour du 19 octobre.

Scorpion

Vous serez bien avec vous-même, et ce n'est pas donné à tout le monde. Mais vous serez aussi dans l'oblativité, dans le dévouement, et même peut-être dans le sacrifice. Peut-être que cela vous plaira parce que vous penserez que c'est la seule manière de vous faire aimer, ou de récupérer quelqu'un qui veut vous quitter. Mais, est-ce vraiment la bonne solution, c'est la question que vous devez vous poser. 1er décan, vous aurez les bonnes réponses.

Sagittaire

Ce sont vos projets qui sont dans la lumière aujourd'hui, 1er décan principalement. Vous pouvez vous lancer, en parler, chercher des partenaires, ça marchera. Jupiter n'étant pas active dans le bon sens cette année, vous devez vous créer vos chances vous-même, ne pas attendre qu'elles vous tombent du ciel. Travaillez, allez de l'avant, et vous aurez des résultats. Mais c'est encore difficile pour le 2e décan, qui peut être dans une situation très incertaine et depuis plusieurs mois.

Capricorne

La conjonction Lune/Vénus brille au zénith de votre zodiaque et si vous êtes de décembre, un petit succès peut vous valoir une récompense, peut-être financière. A moins que vous ne concluiez un accord, quelque chose qui vous rapportera ou rapportera à votre entreprise, celle pour laquelle vous travaillez. Mais si vous avez votre propre entreprise, le gain sera pour vous... En revanche, né autour des 6 et 7 janvier, vous êtes toujours dans une impasse.

Verseau

Prévoyez une bonne journée natif du mois de janvier. Si vos responsabilités vous pèsent et que vous avez peur de démériter, vous serez pleinement rassuré. Vous reprendrez confiance en vous l'espace de quelques heures et il est conseillé de ne pas écouter les critiques et autres remarques acides destinées à vous déstabiliser. Je vous rappelle qu'avec Jupiter en Scorpion vous risquez d'avoir affaire à des collègues ou même des proches qui seront jaloux de vous.

Poissons

La conjonction de Lune et de Vénus ayant élu domicile dans votre secteur des finances, il se peut que vous fassiez un bénéfice aujourd'hui, notamment 1er décan. Ça ne sera peut-être pas une grosse somme, mais ce sera déjà ça de gagné et vous en serez content. De plus, vous recevrez également de bons influx de Mercure qui vous inciteront à être raisonnable et à bien utiliser cet argent - quand vous l'aurez - ou à le placer judicieusement. C'est ce que vous aurez de mieux à faire...