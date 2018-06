L'horoscope du 19 juin 2018

publié le 19/06/2018 à 06:47

Bélier

1er décan, toujours très bien servi par Vénus et Mars. Mais n'oubliez pas que Saturne est en embuscade et peut faire très vite retomber votre enthousiasme. La planète est rétrograde, certes, mais elle vous impose tout de même de réfléchir, de ne pas agir trop vite, ni trop à l'instinct comme à votre habitude. 2e décan, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous aviez perdue de vue, ou d'un membre de la famille que vous ne voyez pas souvent.

Taureau

Le 2e décan tire bien son épingle du jeu, surtout né entre le 3 et le 8 mai. La journée ne se passera pas sans que vous receviez une agréable nouvelle d'un proche. On vous annoncera un événement qui vous fera plaisir, ou alors vous aurez droit à une visite... Mais vos rendez-vous professionnels seront eux aussi très bien aspectés et vous apporteront ce que vous en attendez. Il faut dire que vous serez peut-être plus souple, moins intransigeant que d'habitude...

Gémeaux

Vous serez souvent énervé, probablement parce que vous vous sentirez entouré de personnes qui font des promesses et ne les tiennent pas, ou alors à moitié. Il n'y a rien de pire pour vous mettre sur les nerfs car cela vous frustre et, comme tout le monde, vous avez du mal à supporter les frustrations. Mais comme vous avez de bons aspects par ailleurs et que c'est la Lune qui sera responsable de vos nerfs, cela ne durera que quelques heures (2e et 3e décan) et vous vous calmerez rapidement !

Cancer

Les bons influx dont je vous parlais hier sont encore plus forts aujourd'hui pour le 2e décan. Une bonne nouvelle ou une réussite devraient vous mettre en joie. C'est d'ailleurs la fonction la plus positive de Jupiter que de déclencher joie et enthousiasme... Et vous n'en avez pas terminé avec ses bons aspects, comme je vous l'expliquais hier. 1er décan, hélas Saturne continue à vous faire voir la vie sous des couleurs ternes et à vous interroger sur votre couple. Vous avez un choix à faire ?

Lion

Soyez le plus pragmatique possible aujourd'hui et si jamais un quelconque objet tombe en panne, n'essayez pas de le réparer tout seul. Demandez de l'aide. D'autant plus que vous ne saurez pas exactement de quoi il retourne, vous aurez du mal à identifier ce qui ne va pas. Soyez attentif aussi avec votre argent, il se peut que vous fassiez une erreur dans vos comptes ou que vous égariez votre portefeuille. Il est vrai que vous pouvez avoir la tête ailleurs avec Vénus dans votre signe !

Vierge

Pareil que pour les Gémeaux, vous serez un peu à fleur de peau et probablement parce que quelqu'un vous aura déçu en ne tenant pas une de ses promesses. Cela concerne ceux qui sont nés autour des 8, 9 septembre et qui ont, malheureusement, l'habitude de se retrouver dans de semblables situations. C'est ce qu'indique l'opposition de Neptune, qui parle aussi de dépendance, de relation toxique, de difficulté à rencontrer la bonne personne.

Balance

L'un de vos proches vous prendra la tête, surtout si vous êtes du 2e décan. L'un de vos enfants qui peut-être, remettra votre autorité en question. Restez ferme. Surtout s'il s'agit d'un adolescent : ils ont besoin d'un cadre en dépit du fait qu'ils clament leur besoin de liberté. 1er décan, les bons influx de Vénus devraient surpasser la dissonance de Saturne et vous permettre de goûter aux joies d'une amitié sur laquelle vous pouvez compter pour passer du bon temps.

Scorpion

Cela s'imposera à vous comme une évidence, vous devrez aider l'un de vos proches, soit sur le plan matériel, soit en trouvant la solution à l'un de ses problèmes. Vous êtes de très bon conseil en ce moment si vous êtes du 2e décan, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel d'ailleurs. S'il y a une dimension de consultant dans le métier que vous faites, vous devez briller par vos bons résultats. Il est même possible que certains obtiennent une récompense, une prime...

Sagittaire

Autant le 1er décan a tout pour lui ces temps-ci, autant le 2e est un peu dans la tourmente car il n'arrive pas à donner un sens à des événements qui se répètent. Neptune forme une dissonance avec vous et elle est opérationnelle aujourd'hui si vous êtes né autour des 8, 9 décembre : elle est activée par la Lune et vous penserez trop à ce qui vous préoccupe. Au point que vous serez " ailleurs " et qu'on risque de vous le reprocher au travail. Il faudrait que vous arriviez à comprendre pourquoi la situation se répète.

Capricorne

Vous vous sentirez en possession de tous vos moyens aujourd'hui et seuls ceux qui ne vous connaissent pas bien s'aventureront à vouloir discuter vos décisions. Mais vous aurez de solides arguments pour les renvoyer dans leur coin et vous tenir bien au-dessus des vaines querelles. Vous serez également plus bienveillant que d'habitude, plus affable et on vous trouvera sympathique. Ce sera bon pour vos affaires, surtout si vous êtes du 2e décan.

Verseau

Vous aurez tendance à vous angoisser pour des situations totalement hypothétiques, que vous anticiperez sur la foi d'une intuition un peu douteuse. Ne lui faites pas trop confiance aujourd'hui, il y a une opposition entre Lune et Neptune qui peut vous tromper pendant quelques heures ; vous pourriez faire un mauvais diagnostic d'une situation, peut-être aussi parce que vous serez influencé par quelque chose que vous aurez lu ou entendu.

Poissons

2e décan, vous êtes encore au top et on vous dira quelque chose aujourd'hui qui vous fera très plaisir tout d'abord, puis vous douterez de la sincérité de l'autre. Votre interlocuteur vous paraîtra soudain un peu trop flatteur, voire manipulateur et vous serez probablement déçu. Il est vrai que les aspects que vous recevez en ce moment peuvent vous faire " planer ", mais vous avez raison de vous méfier car on ne sait jamais, vous pouvez ne pas être tout à fait dans la réalité.