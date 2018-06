L'horoscope du 17 juin 2018

publié le 17/06/2018 à 08:11

Bélier

Ce début d'opposition entre Vénus et Mars fera votre affaire, vous pourrez vous attirer les faveurs de quelqu'un ; ce sera presque trop facile à votre goût. Dans ce domaine de la conquête, la difficulté vous stimule, et si vous êtes natif de fin mars, comme Mars va stationner en regard de votre Soleil, vous aurez certainement une certaine résistance de la part de la personne qui vous plaît et ça peut marcher. Toutefois, méfiez-vous du retour de la dissonance de Saturne, mais pas avant octobre-novembre.

Taureau

Après sa perturbante dissonance avec Uranus, voilà que Vénus se fâche avec Mars. Né fin avril, c'est très orageux en vous et parfois autour de vous. Il est possible que vous vous en vouliez de quelque chose, mais il se peut également qu'on vous cherche, qu'on tente de vous faire sortir de vos gonds. En tout cas, il y a de la dispute au programme et c'est dans l'air depuis quelques jours. On sait que vous détestez les conflits et vous risquez d'en être très mécontent.

Gémeaux

Vénus entame une opposition avec Mars, mais les deux planètes vous veulent du bien, ce qui signifie que vous serez plus passionné et plus entreprenant. 1er décan, né fin mai et début juin, vous pourriez passer votre dimanche en bonne compagnie, avec quelqu'un qui vous intéressera au plus haut point. 2e décan, né autour des 4, 5 juin, une promotion est dans l'air mais il faut être patient et attendre que Jupiter (qui gère) reprenne une marche directe le 11 juillet.

Cancer

Né entre le 30 juin et le 3 juillet, Mercure est conjointe à votre Soleil, ce qui vous donne du répondant, de l'humour mais vous demande un effort avec un proche. En outre, en ce dimanche, il se peut que vous effectuiez des rangements, ou que vous vous occupiez de votre courrier qui traîne depuis des lustres. Ce serait une bonne chose car vous auriez, après, la conscience en paix et cela n'a pas de prix. Autre Cancer, la gourmandise sera votre pêché mignon aujourd'hui.

Lion

La Lune traverse votre 2e décan et se fâche avec Jupiter. Rien de très grave, vous vous tracasserez pour votre image, ce qu'on pense de vous sera un souci. Demandez-vous pourquoi cela a tant d'importance pour vous et pourquoi il faut toujours que votre orgueil passe avant tout. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, l'orgueil est très utile mais à petites doses. Or vous risquez d'avoir des ennuis, juste parce que vous estimerez que vous n'avez pas à lâcher prise.

Vierge

Je ne vous dis pas de ne rien faire, parce que c'est impossible pour la Vierge, mais de diminuer vos activités, que votre corps au moins puisse se reposer. Parce que votre tête, elle, ne se repose jamais : votre sentiment d'exister repose sur votre mental et son intense activité. C'est pourquoi vous avez souvent des problèmes de sommeil parce que pour s'endormir, il faut essayer de penser le moins possible et d'être davantage dans des sensations corporelles agréables.

Balance

N'anticipez pas trop, surtout dans le domaine de l'argent où vous aurez tendance à voir votre situation pire qu'elle n'est, en particulier né fin septembre. Ne faites aucune prévision d'aucune sorte si vous êtes né à cette date car vous serez influencé par Saturne (en dissonance avec vous) et vous ne verrez que le versant négatif des choses. Même conseil si le problème se pose avec l'un de vos enfants : n'anticipez rien, il ou elle peut changer d'avis s'il est en âge de décider de sa vie.

Scorpion

Votre aspect du jour, la rapide dissonance entre Lune et Jupiter, risque d'accentuer certaines émotions négatives et de vous voir légèrement parano. Ne vous laissez pas aller sur cette pente, n'accusez pas les autres de tous les maux, vous avez très bien pu être négligent dans le domaine relationnel et aujourd'hui on vous réclame l'addition. Et le problème risque de durer encore quelques semaines, le temps de reconnaître que vous avez mal considéré la situation.

Sagittaire

Un grand soleil pour tous, sauf né vers le 8 décembre : la dissonance Lune/Jupiter vous incitera à vous inquiéter pour votre santé ou pour celle d'un proche. En fait, votre planète, celle qui gère votre signe, occupe votre signe d'ombre depuis octobre dernier et certains ont probablement eu des soucis avec leur santé. Il faut dire quand même que vous n'êtes pas un grand adepte de la diététique et que vous mangez et buvez parfois trop. Et votre corps se fâche !

Capricorne

Né fin décembre, Mercure s'oppose à vous, mais juste pour aujourd'hui. Vous aurez une explication à demander à un proche et une concession à faire. Ce qui est souvent difficile pour l'orgueilleux Capricorne, mais pour la bonne entente en famille ou en couple, il faut savoir de temps en temps donner la priorité à l'autre et à ses désirs ou ses besoins. Vous semblez parfois les ignorer et votre partenaire a le sentiment de ne pas avoir d'importance à vos yeux !

Verseau

Né en janvier, il se peut qu'une histoire de coeur vous déstabilise car vous ne comprenez pas ou ne voulez pas comprendre ce que l'autre attend de vous. Si vous vous sentez privé de liberté, ça ne va pas pouvoir durer longtemps comme ça... Mais l'autre peut également être un peu trop passionné, alors que vous vous interrogez encore sur vos propres sentiments. Pour les couples, c'est une configuration qui vous oppose l'un à l'autre.

Poissons

Dans les prochains jours, vous pourrez vous estimer chanceux 2e décan. Vous obtiendrez une forme de reconnaissance ou réussirez un genre d'examen. Ce sont surtout ceux qui sont nés après le 4 mars qui sont concernés, mais tout le décan en aura forcément des échos car il s'agit un bon aspect entre Mercure et Jupiter, et Jupiter possède un très large rayonnement. 1er décan, ne laissez pas vos proches vous mettre tout sur les bras, les tâches doivent être partagées.