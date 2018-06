L'horoscope du 16 juin 2018

publié le 16/06/2018 à 08:06

Bélier

Vous ne manquerez pas d'atouts pour séduire, vous sentirez d'ailleurs que votre charme fait effet et vous l'utiliserez de manière assez habile, il faut le dire. Vous obtiendrez ce que vous voulez, surtout si vous êtes né en mars : la Lune, Vénus et Mars sont des alliées de poids qui indiquent que vous serez des plus persuasifs. Mais si vous voulez pouvoir aller au bout de votre entreprise de séduction il y a une chose à ne pas faire : exercer une pression sur vos interlocuteurs.

Taureau

Né en avril, vous êtes encore au centre de l'orage planétaire et, poussé dans vos retranchements, votre capacité à garder votre calme pourrait être dépassée. Cela dit ce n'est pas une situation nouvelle, mais elle est remise au goût du jour depuis que Vénus est entrée en Lion (mercredi). Aujourd'hui, il y a une rencontre entre la Lune et Vénus qui est reliée à Uranus, du coup l'ambiance ne sera pas du tout rassurante pour ceux qui sont nés au tout début du signe (21 au 24 avril).

Gémeaux

Une bonne configuration pour un bon week-end, vous serez très sollicité, il y aura du mouvement, vous n'aurez pas le temps de vous tourner les pouces. Ce qui est quand même un must pour le Gémeaux qui déteste se sentir inoccupé. En outre, vous serez dans un environnement qui vous plaira et vous vous adapterez s'il y a des changements de dernière minute. Ce sera votre principale qualité ce samedi : vous pourrez vous adapter à tout.

Cancer

La dissonance Mercure/Saturne est terminée, essayez de ne pas ressasser et de passer à autre chose 1er décan. Offrez-vous un petit plaisir aujourd'hui, cela vous aidera à vous sentir mieux (né fin juin surtout). 3e décan, vous êtes débarrassé de la dissonance d'Uranus, enfin presque. En effet, né le dernier jour du signe (22 juillet), la planète a avancé et est passée du Bélier au Taureau, mais elle est toujours un peu en dissonance avec vous. Ne vous étonnez pas s'il y a encore des tensions.

Lion

C'est un peu compliqué pour le 1er décan, la Lune active la dissonance d'Uranus et Vénus, et que ce soit côté coeur ou boulot, il y a des remises en question. Et parfois de fortes tensions parce que la situation vous angoisse et que vous voudriez bien prendre des décisions mais vous ne savez pas de quel côté vous tourner. Si vous avez un espoir, un projet, l'avenir est totalement aléatoire et là non plus vous ne savez pas ce que cela va donner ; un jour vous y croyez, le lendemain non.

Vierge

Ne vous occupez pas de ce qui se passe dehors, concentrez-vous sur votre vie intérieure et sur le travail que vous faites pour changer l'image qu'on a de vous. Et si vous pouviez vous reposer, vous ressourcer ce serait idéal. Cela concerne surtout le 1er décan, qui bénéficie de plusieurs soutiens planétaires, surtout si vous êtes né entre le 23 et le 26 août. Mais né début septembre vous êtes un peu trop sur les nerfs en ce moment et vous avez vraiment besoin de débrancher.

Balance

Ce sont vos amitiés, l'entraide et la solidarité qui sont au premier plan de ce week-end, avec une mention spéciale pour ceux de début octobre, hyper-actifs. Votre capacité à aider les autres est décuplée par la conjoncture et vous vous occuperez plus d'eux que de vous. Né autour du 2 octobre, il est possible que vous ayez une discussion un peu ardue avec un parent ou avec l'un de vos enfants. Chacun cherchera à imposer sa volonté à l'autre et vous ne vous comprendrez pas.

Sagittaire

La nouvelle Lune de mercredi dernier est toujours active pour ceux du 3e décan. Il vous est encore possible de recevoir une proposition ou de négocier un accord. Toutefois, les natifs du 1er décan ne sont pas oubliés par les astres puisque Vénus et la Lune leur envoient de bons influx ce matin ; ils pourraient même être un peu surprenants, mais dans le bon sens. Quant aux natifs de début décembre, ils seront tentés d'agir avant de réfléchir mais votre instinct pourrait être le bon !

Scorpion

C'est encore un peu chaud-bouillant pour ceux du tout début du signe, mais aussi pour ceux de début novembre. Vous réagissez à tout de manière exagérée. Il est vrai que si vous êtes né autour des 24, 25, 26 octobre, vous avez du grain à moudre et que vous êtes à fleur de peau. Une situation vous déstabilise complètement car vous n'êtes sûr de rien quant à l'avenir d'un contrat, d'un accord ou même de votre relation de couple. Cela dépend évidemment de votre thème natal.

Capricorne

Une question d'argent risque de vous préoccuper ce week-end, peut-être parce que vous chercherez une solution à un déficit ; or il n'y a pas de solution immédiate. Cela concerne, en principe, les natifs du 1er décan qui ont peut-être dû payer quelque chose en avance ou qui ont un projet qu'ils ont dû financer. Et tant que Saturne sera conjoint à votre Soleil, la vie ne vous fera pas de cadeau. Le temps est votre allié puisque Saturne quittera votre décan en décembre.

Verseau

Pour vous aussi, le week-end risque d'être électrique mais les influx de Vénus et Uranus diminuent. Vous continuez cependant à être un peu trop agité, surtout né fin janvier car Mars se trouve sur votre Soleil. Soit la planète était positive lors de votre naissance et vous avez une énergie à soulever les montagnes, voire un projet qui vous tient éveillé la nuit tant il vous excite. Mais il se peut aussi que vous ayez attrapé quelque chose, que vous ayez de la fièvre : soignez-vous sans attendre.

Poissons

1er décan, on vous demandera de rendre un service que vous n'aurez pas envie de rendre. Alors, expérimentez votre nouvelle force intérieure et sachez dire non. On vous connaît, vous avez beaucoup de mal à refuser quelque chose à vos proches car vous ne voulez pas déplaire, et vous vous collez parfois des obligations dont vous vous passeriez bien. Mais le 1er décan a tout compris semble-t-il et il ne se laissera pas faire par ceux qui veulent profiter de sa gentillesse.