L'horoscope du 18 juin 2018

publié le 18/06/2018 à 08:21

Bélier

Une vie plus intense, plus passionnante pour ceux qui reçoivent les influx de Vénus et Mars, c'est-à-dire les natifs de fin mars. Vous vous sentez très valorisé, que ce soit parce qu'un de vos projets a été accepté, ou parce que vous avez réussi quelque chose. Mais il se peut aussi que vous parveniez à conquérir quelqu'un qui vous plaît depuis un certain temps, ou que vous ayez du plaisir grâce à l'une de vos créations qui rencontre le succès. Ceci étant à moduler en fonction de votre ascendant et... de l'influence de Saturne.

Taureau

L'orage est toujours là pour ceux de fin avril, mais les mieux lotis cette semaine sont ceux de début mai nés avant le 6. Il y a une opportunité à saisir, une proposition sur laquelle vous devrez peut-être réfléchir pendant quelques semaines. Des événements sympathiques en tout cas et qui auront de vraies répercussions un peu plus tard, après le 11 juillet, car pour l'instant Jupiter est rétrograde, elle ne peut donc donner sa pleine mesure. Toutefois, les procédures judiciaires sont encore d'actualité pour certains.

Gémeaux

Cela ne vous déplaira certainement pas, Vénus et Mars sont toute la semaine en phase entre elles et avec vous. Une amourette stimulera fortement votre libido. Mais il y a bien d'autres interprétations : vous pouvez aussi vous découvrir une passion pour quelque chose de scientifique, et avoir des échanges très intéressants et enrichissants avec un spécialiste. Vous pouvez également vous réconcilier avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et vous le retrouverez avec plaisir.

Cancer

Comme prévu le 2e décan est le champion de la semaine, dans votre signe Mercure s'allie avec Jupiter et vous donne raison sur toute la ligne, dans tout domaine. A chaque discussion vous aurez des arguments qui laisseront l'autre sans voix et vous pourrez faire passer tous les messages que vous voulez. En outre, cette ambiance agréable est apparemment durable puisque Jupiter entame une station chez l'ami Scorpion, et en phase avec le Soleil des natifs des 5, 6, 7 juillet, parfois deux jours avant/après.

Lion

Vous êtes parmi les plus concernés par l'opposition Vénus/Mars, surtout né entre le 28/7 et le 4/8. Disputes et réconciliations sous la couette sont d'actualité. Cela dit, vous pouvez aussi avoir un choix difficile à faire ou être quasiment harcelé par quelqu'un qui vous veut exclusivement pour lui ou pour elle. Né les premiers jours d'août, la situation risque de durer... Il est possible aussi que vous songiez à une rupture mais que vous soyez terriblement hésitant.

Vierge

Vous faites aussi partie des élus de la semaine, 2e décan. L'un de vos projets ou un espoir pourrait se concrétiser bientôt, il faut juste être encore un peu patient. En effet, vous aurez certainement des nouvelles de ce projet ou de cet espoir en début de semaine, mais il y aura encore un délai à respecter à peu près jusqu'à la mi- juillet. Par ailleurs, né au début du signe (24, 25, 26 août), Uranus va vous aider à faire évoluer en douceur vos idées et opinions ; vous vous affirmez en beauté !

Balance

Une bonne semaine pour ceux de septembre et début octobre, pourtant ennuyés par Saturne. Mais il y a une promesse de plaisir qui effacera toutes les ombres. Votre planète, Vénus, sera en effet en harmonie avec vous, Mars aussi et vous pourriez très bien avoir un petit coup de coeur, quelqu'un vous apparaîtra soudain sous un jour très séduisant et occupera vos pensées. Ce qui empêchera les pensées négatives de se manifester ; les influx positifs feront barrage !

Scorpion

Vous êtes bien servi par les astres, 2e décan, Mercure et Jupiter sont vos alliées, le camp du bien est de votre côté, vous remporterez bientôt une victoire, par exemple. Ou on vous donnera raison dans un conflit avec l'administration... En tout cas, votre bonne volonté pourrait être reconnue, votre honnêteté aussi, en particulier si vous êtes né autour des 6, 7, 8 novembre. Mais Jupiter étant rétrograde, il se peut que vous deviez attendre une confirmation officielle.

Sagittaire

La semaine sera marquée par les agréables influx de Vénus et de Mars, votre besoin de vacances ou de prendre vos distances avec quelqu'un sera peut-être exaucé. Pour ce qui est des vacances, elles ne seront probablement qu'évoquées ou préparées entre mercredi et vendredi, des journées où le futur sera au premier plan. Certains natifs de début décembre pourraient avoir un projet de grande randonnée dans un endroit totalement improbable où très peu de gens vont. Par exemple.

Capricorne

2e décan, Mercure sera face à vous toute la semaine et on vous accordera à peu près tout ce que vous voulez, mais soyez conciliant et acceptez les compromis. De toute manière vous serez content de ce que vous obtiendrez car Mercure sera en harmonie avec Jupiter, elle-même très positive en ce qui concerne vos espoirs et autres projets. Toutefois, quelqu'un peut vous apporter une aide considérable, sur le plan financier ou sur celui des idées (né autour des 4, 5 janvier).

Verseau

Espérons, natif de janvier, que Vénus adoucira Mars qui se trouve conjointe à votre Soleil et que cet aspect prendra un tour positif dans votre vie amoureuse. Les deux planètes s'opposeront toute la semaine pour ceux qui sont nés entre le 24 et le 30 janvier : soit vous serez dans une phase de rupture, ou en tout cas de grosse dispute, soit c'est la passion qui sera au premier plan, avec une notion d'anxiété, l'amour et l'engagement pouvant vous faire un peu ou même très peur.

Poissons

Je rappelle au 2e décan qu'il fait partie des plus chanceux cette semaine, toutefois la présence de Neptune chez vous ne doit pas vous faire oublier le monde réel. Vous pourriez en effet partir dans un rêve, dans une utopie, ou rencontrer quelqu'un qui vous semble idéal au premier regard... A moins qu'on ne vous parle de quelque chose, un emploi par exemple, qui ressemble de très près à ce que vous recherchez, mais méfiez-vous des apparences (né autour du 7 mars).