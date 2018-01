L'horoscope du 15 janvier 2018

publié le 15/01/2018 à 06:10

Bélier

1er décan, si Saturne vous fait des misères, le Verseau qui va prendre les commandes dans la semaine vous dit que vous allez bénéficier d'une aide providentielle. Probablement d'ordre amical ; d'ores et déjà, tournez-vous vers vos relations ces jours-ci, elles peuvent vous aider à trouver un job si par hasard vous avez perdu le vôtre. 2e décan, né le 9 avril : Pluton peut vous inciter à repartir de zéro, surtout si vous êtes né en 1979, 1980. 3e décan, né autour du 12 avril, ne vous occupez pas des jaloux et des envieux.

Taureau

3e décan, avec Mars et Jupiter face à vous, il se peut que vous soyez dans une colère noire, une attaque injuste risquant de jeter une ombre sur votre réputation. Il va falloir vous défendre, mais surtout ne réagissez pas instantanément et demandez conseil avant toute chose, à quelqu'un de professionnel qui pourra vous guider. 2e décan, une semaine plutôt plaisante, vos rendez-vous seront productifs en fin de semaine (surtout vendredi) ; vous ferez très fort ! 1er décan, un petit succès inattendu ?

Gémeaux

L'arrivée du Soleil et de Vénus en Verseau fera votre miel cette semaine si vous êtes né en mai. Vous vous sentirez plus libre que jamais et vos idées feront florès. Votre créativité et votre fantaisie plairont, surtout si vous êtes du début du signe, 21, 22, 23 mai. N'hésitez pas à utiliser votre fameux humour pour convaincre vos interlocuteurs. 2e décan, vous n'avez pas de planète de votre côté, faites ce que vous avez à faire sans vous préoccuper du regard des autres. 3e décan, des contrariétés avec des collègues ?

Cancer

L'alliance entre Jupiter et Pluton est exacte et elle peut vous permettre de voir enfin clair dans une relation où vous avez perdu tout contrôle, surtout né vers le 12 juillet. L'autre est tout-puissant et use de son pouvoir sur vous, que ce soit au travail ou à la maison, et vous ne vous croyez pas capable de mettre un terme à cette situation, mais c'est faux. 2e décan, un rendez-vous ou un échange en fin de semaine (vendredi, samedi) s'avérera très positif, vous ferez forte impression. 1er décan, tout passe, tout casse, tout lasse...

Lion

3e décan, né après le 15 août, fuyez la parano, même si vous avez des raisons de penser qu'on vous en veut. Mais au fond, n'est-ce pas vous qui vous en voulez ? Peut-être que vous avez pris une mauvaise décision ou que vous avez forcé un proche à faire quelque chose qu'il ou elle ne voulait pas faire et vous avez un vague sentiment de culpabilité ? 2e décan, rien de nouveau, sauf peut-être une invitation ou une réunion à assurer dans la journée de jeudi. 1er décan, une proposition, une offre (vendredi) ?

Vierge

La rencontre Lune/Saturne/Mercure d'aujourd'hui va dans le bon sens, elle vous incite à vous construire ou parfois de vous reconstruire une bonne image de vous. Elle a pu être altérée dans le passé par la dissonance de Saturne et vous avez mis du temps à remonter la pente. Mais c'est fait, en tout cas pour ceux du 1er décan. 2e décan, c'est en 2019 que vous aurez droit à ces bons influx de Saturne, qui vous remettront sur le droit chemin. 3e décan, si vous êtes un commercial soyez offensif ces jours-ci.

Balance

Vous vous sentirez mieux dans votre peau 1er décan, dès que le Soleil et Vénus entreront en Verseau ce jeudi. Ce sera peut-être provisoire, mais vous apprécierez. Il est vrai que la dissonance de Saturne, dont nous parlons souvent, a des effets un peu angoissants ou dévalorisants. Et vous vous angoissez surtout pour une histoire d'argent. 2e décan, une semaine un peu austère pour certains, et avec un possible retour de quelqu'un du passé. 3e décan, ça sera plus facile en fin de semaine.

Scorpion

Chez vous, Jupiter est en accord avec Pluton, il n'y a pas mieux pour faire fortune ou pour vous enrichir spirituellement, surtout 3e décan né au début des années 90. Vous pourriez aussi vous découvrir une passion, quelque chose qui mobilisera votre puissance de travail ou votre volonté d'apprendre, et ce pendant des années. 2e décan, Mercure et Neptune décupleront votre intuition en fin de semaine ; surtout, suivez votre instinct. 1er décan, l'état de santé d'un proche pourrait vous soucier.

Sagittaire

Cultivez ce qu'il y a de meilleur en vous, votre optimisme et votre volonté de vous élever. Ce mois de janvier est morose, on a tous besoin de votre joie de vivre. Certes, elle n'a pas été au rendez-vous pour le 3e décan en 2017, mais les dissonances sont terminées et vous avez une autoroute devant vous. 2e décan, rien de très excitant cette semaine, profitez-en pour faire un point sur vos finances. 1er décan, vous serez tout excité par l'arrivée des planètes en Verseau après jeudi.

Capricorne

La nouvelle Lune de cette semaine éclaire votre 3e décan, elle a lieu mercredi mais elle est déjà active et vous annonce une importante évolution, si né après le 16/1. Nous en reparlerons mercredi, mais vous êtes pile dans les rayons d'Uranus, planète du changement. Vous pouvez aussi changer d'avis de manière assez radicale. 1er décan, Mercure vous facilite la tâche jusqu'à jeudi, votre travail et vos contacts au travail seront plus intéressants. 2e décan, vous aurez Mercure et une très forte intuition après jeudi.

Verseau

C'est votre semaine, Vénus entre dans votre signe jeudi, suivie par le Soleil samedi et c'est de bon augure pour vos amours ou votre argent, natif du 1er décan. Mais sachez que les influx d'Uranus sont en préparation et qu'ils bouleverseront un peu ce qui était établi, que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle. 2e décan, rien de très exaltant, juste un rapide aspect de Mercure après jeudi, et encore, il risque de vous mettre dans l'erreur. 3e décan vous êtes très mécontent, au bord de la vraie colère.

Poissons

Mercure se détache de Saturne, mais cela n'empêchera pas les natifs de février de donner toute leur place à la réflexion et à des comportements raisonnables. Saturne va longuement insister sur la nécessité d'apprendre une certaine rigueur et elle va vous aider à l'appliquer dans votre quotidien pour lutter contre votre manque de limites. 1er décan, Mercure vous aidera à mieux exprimer vos idées lors de vos rendez-vous ; vous resterez clair et concis. 3e décan, Mars vous autorise toutes les audaces.