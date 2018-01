L'horoscope du 16 janvier 2018

publié le 16/01/2018 à 06:22

Capricorne

Vous n'êtes pas d'un enthousiasme communicatif, mais aujourd'hui la conjoncture pourrait vous mettre en joie, surtout 2e décan. Un petit cadeau du ciel ? En tout cas, quelque chose vous fera plaisir, surtout si vous êtes né en fin de décan, vers les 9-10 janvier. Une amitié pourrait aussi beaucoup vous satisfaire. 3e décan, c'est une autre ambiance, probablement un peu plus électrique ; l'avenir vous fait peur. 1er décan, Saturne étant chez vous, ne soyez surtout pas pressé : construisez !

Bélier

Uranus est à la tâche, natif du 3e décan. Elle vous incite à regarder devant, à ne pas vous retourner sur le passé sauf pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Il est sûr qu'avec ce que vous vivez depuis quelque temps il y aura un avant/après, mais l'expérience que la vie vous a imposée était nécessaire pour votre développement personnel. 2e décan, travail, sérieux, rigueur et patience vous seront demandés aujourd'hui, ne rechignez pas. 1er décan, ça sera plus facile à partir de demain.

Taureau

On dit de Jupiter, valorisée ce mardi, qu'elle est un aimable tyran parfaitement égoïste. 3e décan, vous ne pouvez pas vous conduire autrement ces temps-ci. L'autre veut vous prendre quelque chose, ou vous imposer sa loi, et c'est totalement inacceptable à vos yeux. Mais parfois, il faut savoir vous résigner. 2e décan, vous êtes passé par là et ça reviendra en force cet été, préparez-vous. 1er décan, vous êtes à part, mais votre situation va beaucoup bouger d'ici mai.

Gémeaux

Jupiter n'est pas très généreuse cette année, elle le sera plus à la fin de l'année. Pour l'heure, votre travail peut être une source de tracasseries, 3e décan. Nous en avons déjà parlé, vous auriez envie de changer de job mais vous n'êtes pas persuadé que c'est le moment et vous ne pouvez pas agir de manière impulsive, il y a trop en jeu. 2e décan, besoin d'argent ? C'est un peu une constante ces temps-ci, surtout si vous êtes né début juin. Patience ! 1er décan, ça ira mieux demain.

Cancer

Ce n'est pas que tout va mal, loin de là, mais vous êtes face à un choix 1er décan, et dans certains cas il vous est imposé, dans d'autres c'est à vous de le faire. Ce n'est pas la première fois que cela se présente depuis avril dernier et je ne pense pas que le problème sera réglé avant le mois de mai. Soyez philosophe. 2e décan, ne donnez pas votre confiance sans avoir préalablement testé celui ou celle à qui vous vous intéressez (né autour du 4 juillet). 3e décan, vous êtes en train de prendre la bonne décision.

Lion

Né en juillet, est-ce que vous ne seriez pas dans un moment d'extrême perfectionnisme ? Du coup, vous êtes insatisfait puisque la perfection n'existe pas. Cela cache certainement quelque chose, derrière ce comportement il peut y avoir de la peur : celle de ne pas être à la hauteur des tâches qu'on vous confie, par exemple. 2e décan, le travail sera votre refuge aujourd'hui et rien ne pourra vous en détourner, quoi que vous fassiez. 3e décan, une décision difficile à prendre ?

Vierge

Né après le 16 septembre, 3e décan donc, vous avez de très bons outils et si vous êtes opportuniste, comme Jupiter vous le demande, vos désirs feront loi. Quoi que vous ayez décidé de dire, de faire ou d'entreprendre, vous atteindrez votre objectif grâce à votre persévérance et à une belle résistance face aux obstacles. 2e décan, né après le 5/9, il faut sortir de la fusion, de la dépendance ou d'une relation qui vous rabaisse et vous dévalorise. 1er décan, vous êtes en pleine restructuration.

Balance

3e décan, né après le 18 octobre, vous êtes encore dans le viseur d'Uranus qui vous impose de changer votre vision du couple et de la relation à l'autre en général. Cela fait des mois, voire des années que les demandes que vous adressez à l'autre ne peuvent pas avoir les réponses que vous souhaitez. Il faut donc en changer. 2e décan, des petits soucis pas graves avec l'un de vos enfants adolescents à partir de jeudi. 1er décan, vous devez déjà ressentir les influx valorisants du Verseau.

Scorpion

Né après le 15 novembre, Mars crée une sourde colère dont vous pouvez vous débarrasser, pas sur les autres mais en l'analysant pour la vider de son contenu. L'examiner sous toutes les coutures vous permettra de la vider des émotions qui la constituent car ce sont elles qui allume le feu. Toute émotion devra donc être rationalisée. 2e décan, n'oubliez pas d'appeler une personne à laquelle vous avez pensé et que vous n'appelez pas assez souvent. 1er décan, le savoir c'est le pouvoir !

Sagittaire

Saturne étant partie ailleurs, les natifs du 3e décan déploient leurs ailes mais ils doivent bien retenir la leçon de Saturne, à savoir qu'il ne faut pas voler trop haut. Souvenez-vous de l'histoire d'Icare. Le Sagittaire a de nombreux points communs avec ce personnage de la mythologie qui vit ses ailes fondre en trop s'approchant du soleil. 2e décan, n'exercez pas votre pouvoir tous azimuts, il doit être ciblé au profit de votre puissance de travail et non sur les autres. 1er décan, le rythme est trop lent pour vous.

Verseau

Comme souvent avec la Lune en Capricorne, vous serez un peu distrait, ou au contraire trop concentré pour vous apercevoir que le monde extérieur existe. Focalisé sur votre travail, sur une idée ou même sur un éventuel problème (3e décan), vous ignorerez involontairement ceux qui vous entourent. Ils vous poseront des questions, vous ne répondrez pas... 2e décan, tâchez de vous ressourcer un peu, vous vous stressez trop. 1er décan, né les 23, 24, Saturne soutient un projet.

Poissons

3e décan, vous avez la baraka, il faut absolument entreprendre, et même faire quelque chose de courageux, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Et la confiance sera l'élément-clé de votre démarche ou de votre entreprise. Pour une fois, vous n'aurez pas besoin de vous poser de question, vous saurez... 2e décan, l'amitié, ou une alliance professionnelle, sera au centre de vos pensées mais vous-même pourriez songer à aider quelqu'un. 1er décan, aucun souci à l'horizon.