L'horoscope du 14 février 2018

publié le 14/02/2018 à 06:14

Bélier

Vous ne vous compliquerez pas la vie : si vous êtes amoureux vous ferez une belle mise en scène destinée à impressionner, sinon vous n'y penserez même pas ! Ce n'est pas le genre de chose qui vous impressionne et si vous êtes célibataire (1er décan en particulier) vous veillerez à ne pas faire de nostalgie, à ne pas vous retourner sur le passé et songer à ces St Valentin d'antan où vous étiez heureux avec votre chéri/e. Enfin, il faut espérer que vous réagirez comme ça !

Taureau

Pour vous l'amour est aussi essentiel que l'air que vous respirez, mais la St Valentin ne sera pas une fête pour vous cette année. Elle vous cassera les pieds ! Surtout si vous êtes du 1er décan ou du 3ème car il y a de la remise en question dans l'air et en ce moment, vous n'avez pas vraiment envie de faire la fête. En revanche, le 2e décan sacrifiera à la tradition mais sans en avoir l'air, en proposant à l'autre quelque chose d'inédit, qui sera totalement différent de ce que font les autres.

Gémeaux

Toute occasion de faire la fête vous plaît et quelles que soient les circonstances vous montrerez à l'autre combien il ou elle est important à vos yeux. Surtout si vous êtes du 1er décan puisque Vénus est au zénith de votre ciel en ce moment. Ce sera peut-être moins joyeux pour certains natifs du 2e décan, toujours à cause de la dissonance entre Mars et Neptune qui fragilise et déséquilibre votre vie en vous rendant influençable et en vous mettant parfois à la merci de l'autre (né vers le 4 juin).

Cancer

Vous pouvez être d'un romantisme exacerbé, le 1er décan en fera la démonstration. Mais pour d'autres Cancer, la St Valentin prendra des allures de corvée ! Probablement parce que vous n'êtes pas amoureux, ou que vous êtes célibataire et que vous regarderez tout cela avec un certain dédain. Toutefois, on ne peut pas dire que le 1er décan sera sur un petit nuage, n'oubliez pas qu'il reçoit l'opposition de Saturne et qu'il y a un gros souci dans l'air, une question sans réponse...

Lion

Si vous n'êtes pas très romantique, vous êtes un sentimental et votre façon de montrer que vous aimez sera d'envoyer des fleurs ou de faire un joli cadeau. Vous appréciez les cadeaux qui surprennent, lire l'étonnement dans les yeux de l'autre vous ravit ! Vous pouvez aussi lui préparer une surprise, une sortie imprévue ou dans un endroit où vous n'êtes jamais allés ensemble (2e et 3e décan). Pas sûr que le 1er décan passe une si bonne journée ou soirée que les autres.

Vierge

Si vous avez décidé d'organiser quelque chose pour la St Valentin, vous vous emploierez à ce que tout soit parfait. Ça marchera, mais que pour le 1er décan. Parce que le 2e décan a vraiment une dissonance pas facile à gérer, celle que Mars forme avec Neptune, les deux planètes étant mal disposées à votre égard. Vous êtes dans le brouillard, vous n'avez plus vos repères habituels et il est possible que vous fassiez un peu n'importe quoi, ou que vous laissiez l'autre diriger votre vie.

Balance

Quelques soucis empêcheront ceux de fin septembre d'avoir le coeur à la fête mais pour les autres ce sera une journée spéciale, pleine d'amour et de fantaisie. La St Valentin est une fête qui peut être importante à vos yeux, en tout cas si vous êtes en couple, et vous vous arrangerez pour que l'autre soit content, et même parfois pour qu'il soit surpris pas ce que vous aurez organisé. A moins que ça ne soit vous qui ayez une amusante surprise... Une bonne soirée en tout cas !

Scorpion

Vous vous en cachez le plus souvent, mais vous êtes totalement romantique, sentimental, un grand tendre qui peut passer de l'indifférence à l'adoration. En fait, vous êtes ambivalent, un jour vous aimez et le lendemain vous faites comme si l'autre n'existait pas... En cette St Valentin, si vous avez quelqu'un, soyez le Scorpion qu'on aime tous et qui est capable d'une formidable sensibilité : faites ce qu'il faut pour montrer vos sentiments.

Sagittaire

Vous qui voyez toujours tout en grand, si vous fêtez la St Valentin ça ne sera pas un petit dîner organisé à la va-vite. Vous en ferez un mémorable tête-à-tête. Enfin, surtout si vous êtes du 1er décan : vous trouverez un cadre cosy, romantique et chaleureux et ferez tout pour que l'objet de votre flamme se sente bien. Quand vous le voulez, vous savez vous y prendre pour emmener l'autre dans un univers auquel il/elle ne s'attend pas, mais qu'il désirait sans le savoir. Vous, vous le saviez.

Capricorne

Peut-être que la nouvelle Lune de demain vous mettra déjà la tête à l'envers, surtout si vous êtes de décembre. Votre tendresse mêlée de nostalgie sera touchante. Mais aurez-vous vraiment le coeur à fêter la St Valentin ? Ce serait étonnant, vu la présence de Saturne chez vous. Mais Vénus est en bonne harmonie, aussi ferez-vous ce qu'il faut pour que l'autre sache que vous pensez à lui/elle. Les autres Capricorne seront carrément indifférents à la fête des amoureux...

Verseau

La fête de la St Valentin, vous la fustigez parce que vous n'en appréciez pas l'aspect commercial. D'ailleurs vous ferez tout le contraire de ce qu'on attend de vous. Et si vous êtes amoureux vous expliquerez à votre cher/e et tendre que pour vous c'est la St Valentin tous les jours, que vous n'avez pas besoin d'une fête pour vous rappeler que vous l'aimez. Les natifs du 24 janvier, qui reçoivent des influx de Vénus, seront peut-être un chouïa plus romantiques que les autres.

Poissons

Le grand romantique que vous êtes ne laissera pas passer la fête des amoureux sans faire un petit cadeau à son/sa chérie, l'oublier serait un sacrilège ! Vous aimez l'amour et le fêter est tout naturel pour vous, vous en feriez presque une obligation et si jamais votre partenaire s'en fiche un peu, vous lui remonterez les bretelles car vous n'imaginez pas qu'il ou elle ne soit pas sur la même longueur d'ondes que vous. Surtout né le 22/2, Vénus est " sur " votre Soleil !