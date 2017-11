L'horoscope du 14 novembre 2017

publié le 14/11/2017 à 06:13

Bélier

Bien reliée à vous, Mercure n'est pas en phase avec Neptune et vous risquez de croire à un baratin qu'on vous fera. Restez méfiant au moins jusqu'à demain. Cela dit, le sujet est peut-être derrière vous puisque Mercure et Neptune sont en bisbille depuis deux ou trois jours. Il n'empêche, conservez votre esprit critique, 1er décan. 2e décan, né vers les 7, 8 avril, la dissonance Mars-Pluton vous met depuis quelque temps déjà dans une situation d'impasse. Il n'y a rien à faire pour le moment. 3e décan, né après le 16/4, heureusement Saturne vous rend raisonnable !

Taureau

On vous veut, on vous fait des déclarations d'amour insensées, des promesses renversantes, mais est-ce dans le domaine amoureux ou dans celui du boulot ? Les deux sont possibles : une association qui semble très favorable d'un côté, une rencontre amoureuse tout aussi enthousiasmante de l'autre (1er décan). 2e décan, votre libido pourrait être en pleine forme ces jours-ci (né autour du 6 mai). 3e décan, une invitation au menu ? Pour une fois, ne fuyez pas les mondanités.

Gémeaux

Vous ferez ce qu'il faut pour plaire, pour valoriser vos qualités et marquer des points dans une compétition. Tout cela pour un job qui pourrait éventuellement vous plaire. Cela concerne surtout ceux des derniers jours de mai, qui sont chanceux en ce moment côté boulot. 2e décan, né autour des 2, 3 juin, soyez encore très vigilant et n'écoutez ce qu'on vous dira que d'une oreille, cela pourrait être mensonger. 3e décan, né après le 17/6, Saturne ne va plus vous ralentir très longtemps. Patience.

Cancer

2e décan, ces jours-ci sont très orageux dans votre relation de couple ou avec un membre de la famille. Vous avez l'impression qu'on cherche à vous contrôler, et c'est peut-être vrai car vous recevez une opposition de Pluton qui vous rend impuissant face à l'autre. 1er décan, c'est tout le contraire, vous vous sentez libre, libre d'aimer comme vous le voulez : né les derniers jours de juin, vous avez les meilleures cartes en main. 3e décan, votre travail vous cause du souci (né après le 18/7).

Lion

Vous serez un des meilleurs communicants du zodiaque aujourd'hui ; on peut même dire que vous en ferez des tonnes, mais vous n'aurez pas à le regretter. 1er décan, on marchera à votre baratin et vous-même pourriez être abusé par un beau parleur. 2e décan, vous aurez une sorte de radar pour détecter les gros mensonges, parce que vous sentirez que vous avez affaire à une ou des personnes pas très honnêtes. 3e décan, quel que soit votre projet, Saturne vous incite à tout bien préparer, même si ça prend plus de temps que prévu.

Vierge

Sans aucune dissonance, bien au contraire, les natifs du 1er décan sont dans une période où la vie leur paraît bien plus légère et même amusante pour certains. Vous rencontrez des personnes intéressantes qui ont toujours quelque chose à vous apprendre. Une complicité pourrait naître avec l'une d'entre elles. 2e décan, une histoire d'argent se complique alors qu'elle ne devrait pas. Mettez-y de l'ordre. 3e décan, bientôt Pluton vous révélera que vous disposez de forces insoupçonnées.

Balance

Mars et Pluton vous pourrissent peut-être la vie, 2e décan, mais Pluton va bientôt s'intéresser au 3e décan et vous fichera la paix. 2018 sera bien meilleure. Certes, la fin du décan (11, 12 octobre) en aura encore des échos, mais dans l'ensemble c'en sera terminé de vos angoisses permanentes. Un travail sur vous-même ? 1er décan, la Lune est chez vous et vous rend hyper sensible à tout, mettez-vous une armure, ça vaudra mieux. 3e décan, né après le19/10, Saturne rétablit un équilibre perdu.

Scorpion

Vous resterez très en retrait aujourd'hui, vous serez préoccupé mais ce sont probablement d'agréables préoccupations liées à l'amour qui vous envahiront. 1er décan, Vénus est toujours chez vous, sur le Soleil de ceux qui sont nés vers le 31 octobre. Tout vous paraît magique sous cette conjoncture, à moins que la magie n'ait joué un petit rôle. 2e décan, côté amour tout est impec, mais côté forme c'est un peu moins bien ; l'amour vous rendrait-il malade ? 3e décan, ne vous mêlez pas des affaires des autres.

Sagittaire

1er décan, ce que cette journée vous réserve vous plaît, vous avez hâte de voir le temps passer et d'en arriver à ce moment que vous imaginez très agréable. Il peut s'agir d'un rendez-vous amical ou d'une rencontre programmée, mais vous ne savez pas exactement qui vous allez rencontrer ; ça s'est peut-être fait sur le Net. 2e décan, Mercure et Neptune sont toujours en bisbille, aussi soyez très prudent dans ce que vous dites et ne croyez pas les autres sans critiquer leurs dires auparavant. 3e décan, le Soleil vous affaiblit un peu, mais il vous calme en même temps...

Capricorne

Plus on vous confiera de responsabilités aujourd'hui, plus vous serez content. Allez savoir pourquoi, vous aurez besoin de sentir que les autres comptent sur vous. Cependant, vous avez d'autres bons aspects qui indiquent que vous pourriez être sur un projet dont dépend une partie de votre avenir et c'est très excitant, 1er décan. 2e décan, né après le 5 janvier, il y a toujours un conflit dans l'air et l'impression que vous ne pourrez jamais vous en sortir. 3e décan, né après le 15 janvier, vous refusez encore ce que la vie vous impose.

Verseau

Vous verrez grand, ou loin, mais pour cette fois vous ne serez pas dans l'utopie. Une chance vous est offerte si vous êtes né fin janvier et elle ne se représentera pas. Aussi est-il possible, comme elle comporte certaines contraintes, que vous hésitiez, que vous ne vous jetiez pas dessus comme vous le faites d'habitude. 2e décan, surtout ne vous engagez pas si vous n'êtes pas sûr de pouvoir aller jusqu'au bout de votre entreprise. On vous connaît ! 3e décan, vous fustigez le système tout en en profitant. Soyez logique !

Poissons

Vous avez de belles facilités en ce moment, natif de février, mais surveillez vos dépenses vous risquez d'être emporté par l'enthousiasme et d'aller trop loin. Vous ne tiendrez compte alors que du plaisir de l'instant présent, l'avenir vous vous en ficherez et les contingences matérielles aussi. Ce n'est pas très mature ! 2e décan, né autour des 4, 5, 6 mars, si on vous doit de l'argent, n'attendez pas qu'on vous rembourse, vous perdez votre temps : réclamez fermement. 3e décan, vous devez changer vos habitudes avec l'argent.