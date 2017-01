L'horoscope du 13 janvier 2017

Écoutez ou réécoutez L'horoscope de Christine Haas du 13 janvier 2017.

par Christine Haas publié le 13/01/2017 à 06:33

Bélier

Si vous avez un important contact à prendre ou si vous devez voir votre boss dans les prochains jours préparez bien ce que vous direz, ce sera pris très au sérieux. Mais vous-même prendrez très à cœur ce qu'on vous dira, parfois trop : tâchez de relativiser, surtout si vous êtes du 1er décan (jusqu'au 23 janvier). Et si vous êtes du 2e décan, la fin du mois ne sera pas facile car la dissonance Mercure/Pluton vous obligera à affronter une vérité, ou des révélations (cf. décembre).

Taureau

Une bonne prise ! Avec Mercure en Capricorne vous aurez l'esprit affûté et les échanges seront intéressants avec vos proches ou avec des clients étrangers. Vous aurez du bagout et pourrez étaler votre science, même si vous n'aimez pas trop vous mettre en avant (sauf ascendant Lion). Il sera également question d'un voyage dont vous discuterez la destination avec votre partenaire ; ou avec vos enfants si vous comptez partir au ski en février.

Gémeaux

Si vous aviez demandé un crédit il y a quelque temps, ou un étalement de paiement, la réponse a tardé mais vous devriez l'avoir dans les prochains jours, 1er décan. Vous êtes le seul, avec une partie du 2e décan à avoir reçu les précédents influx de Mercure, qui datent de la mi-novembre et comme Mercure a occupé et occupe de nouveau votre secteur financier, il en sera forcément question. Le 1er décan ne devrait pas trop s'angoisser cependant.

Cancer

Opposée à vous comme en fin d'année dernière, Mercure vous donne l'occasion de trouver un accord convenable, avec un partenaire, professionnel ou affectif. C'est quelque chose qui a déjà été discuté en novembre (pour le 1er décan) et qui va donc revenir sur le tapis. Vous y avez probablement beaucoup réfléchi, l'autre aussi, et vous trouverez un terrain d'entente. Ce sera moins facile en fin de mois pour certains natifs du 2e décan, déjà éprouvés en décembre.

Lion

Un problème de communication risque de vous contrarier momentanément, mais vous l'avez déjà affronté et avez pu constater qu'il fallait mesurer vos propos. Evidemment, ce n'est pas facile pour le Lion qui est souvent très péremptoire et ne laisse pas trop son interlocuteur prendre le dessus. Vous pourriez avoir, par exemple, une discussion un peu difficile avec l'un de vos collaborateurs ou un proche qui fait partie de votre quotidien, essayez de ne rien imposer : négociez !

Vierge

Une bonne conjoncture pour ceux du mois d'août, pour l'instant, vous serez rapide et efficace dans votre travail, ce qui vous vaudra quelques compliments. Qu'ils vous fassent rougir ou non, vous aurez quand même du mal à les accepter et vous demanderez si ce n'est pas de la flatterie. Souvent la Vierge a du mal à considérer qu'elle peut avoir de la valeur aux yeux des autres, et même quand elle en a la preuve, il lui arrive de douter.

Balance

Mercure Capricorne n'est pas votre amie, elle vous fait tout prendre trop à cœur, sans remettre en question ce qu'on vous dit et qui peut être dicté par la jalousie ! Il peut en effet y avoir de la rivalité et ce sont parfois des choses dont vous n'êtes pas conscient et vous ne comprenez pas pourquoi vous vous sentez agressé. Prenez du recul et réfléchissez avant d'accorder du crédit à ce qu'on vous dit ; vous serez surpris ! Toutefois, fin du 2e décan, la fin du mois ne sera pas facile.

Scorpion

Mercure sera une bonne assistante jusqu'au 23 janvier pour le 1er décan. Vous serez bien entouré au travail, et si vous avez des rendez-vous, vous impressionnerez. Vous direz ce qu'il faut, au bon moment, et on ne pourra qu'être en accord avec vous. Toutefois, les petits déplacements pourraient aussi être au programme, que quelqu'un vienne pour vous rencontrer ou que c'est vous qui alliez à la rencontre d'un proche que vous n'avez pas vu depuis longtemps.

Sagittaire

Si vous avez une acquisition à faire ces temps-ci, Mercure vous aidera à ne pas acheter n'importe quoi et à n'importe quel prix. Vous devrez être raisonnable. Mais ce n'est pas un mot qui colle avec le Sagittaire ! Vous vous ferez violence, car si vous vous écoutiez, vous achèteriez sans attendre et sans réfléchir. Mais cette méchante Mercure représente à la fois votre raison et les personnes autour de vous qui vous incitent à être raisonnable. Vous êtes cerné !

Capricorne

Une proposition datant de la mi-novembre pourrait revenir au premier plan, natif de janvier. Vous y avez bien réfléchi et vous êtes prêt à donner votre réponse. Mais vous avez pu, vous aussi, faire une proposition, une demande, une démarche quelconque et vous aurez donc la réponse dans les prochains jours, Mercure étant dans votre 1e décan jusqu'au 23 janvier. Il peut également y avoir un petit déplacement au programme d'ici le 23 (uniquement 1er décan).

Verseau

Mercure ne formant aucun aspect pour l'instant, elle ne vous gênera pas, sauf qu'elle peut accentuer votre côté distrait et parfois gaffeur. Au moins vous ferez rire, et comme vous avez de la distance, que la plupart d'entre vous ne se prend pas au sérieux, vous rirez avec les autres de vos petites bévues. Cela dit, Mercure ne va pas rester très longtemps en relation avec vous, prévoyez une journée ou deux, pas plus, d'ici le 23 janvier pour les natifs du 1er décan. 2e décan, ce sera une autre affaire.

Poissons

On appréciera vos idées, alors oubliez votre timidité et votre volonté de ne pas vous faire remarquer. Au contraire, attirer l'attention pourrait vous servir. De plus, votre intuition fera des merveilles si vous l'écoutez, en particulier si vous êtes de février. Un projet pourrait également avoir été dans l'air il y a quelque temps et vous n'en aviez plus eu de nouvelles. Dans ce cas, il y aura du nouveau dans les prochains jours, on vous en reparlera.