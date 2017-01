L'horoscope du 16 janvier 2017

REPLAY - Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du 16 janvier 2017.

par Christine Haas publié le 16/01/2017 à 06:44

Capricorne

Vous aurez des difficultés avant de pouvoir mettre l'un de vos projets en route, ou de pouvoir travailler dessus. Il y a encore un temps de préparation semble-t-il. Cette semaine ne vous verra guère avancer, la faute à la dissonance que forment Mars et Saturne, qui sera exacte jeudi et vendredi. Mais c'est quand elle va vers son point précis qu'une dissonance est la plus active. Aussi, ce début de semaine vous verra chercher des solutions pour dépasser les obstacles.

Bélier

Vous n'en pouvez plus de la présence de Mars en Poissons, qui vous empêche d'être franchement à la manoeuvre. Mais elle entrera dans votre signe le 28 janvier. Et là, vous pouvez être sûr que vous aurez la main sur tout ! Et personne n'aura intérêt à se mettre en travers de votre route. Mais cette semaine, il est même possible que vous ayez un petit souci de santé si vous êtes du 3e décan et que vous ayez du mal à vous en débarrasser ; un virus qui s'accroche, une blessure qui ne guérit pas...

Taureau

Vous êtes à peu près le seul qui n'aura pas à se plaindre de cette semaine, les planètes vous sourient, et surtout Vénus qui vous donnera des idées coquines. En effet, la planète sera en phase avec le 2e décan et également avec Pluton, une planète réputée pour sa sensualité et son érotisme. Si vous êtes à deux, prévoyez une semaine... créative sur le plan sexuel. 1er décan, vous aurez raison de tous vos interlocuteurs, tant les arguments que vous développerez seront justes.

Gémeaux

Dur, dur, pour certains natifs du 3e décan car ça n'ira pas du tout comme vous l'avez prévu. Né autour des 14, 15 juin, vous n'obtiendrez pas ce que vous désirez si fort ! Quelque chose, un job ? peut vous passer sous le nez, sans que votre responsabilité soit engagée. Cependant, vous aurez probablement une nouvelle chance grâce à Vénus qui s'intéressera à votre décan la semaine prochaine. Pour l'instant, elle permet à ceux du 2e décan de se créer des occasions de succès.

Cancer

Vous êtes parmi les signes qui n'auront pas à souffrir de Mars et Saturne. Seuls ceux du 1er décan pourraient avoir une discussion où il leur faudra faire une concession. Vous n'aimez pas cela, mais ce sera la seule solution si vous voulez avoir gain de cause. 2e décan, Vénus sera en bonne harmonie avec vous toute la semaine et vous enverra des influx qui donneront plus de place à vos sentiments. Vous pourriez vous sentir plus amoureux que jamais, ou être l'objet d'un fort désir.

Lion

Vous n'aurez pas beaucoup d'échos de Mars et Saturne, mais la semaine ne sera pas folichonne. C'est le contexte Capricorne qui vous met les nerfs en pelote. Les autres vous agacent parce qu'ils ne font pas bien leur boulot, ou parce qu'ils se plaignent sans raison valable, ou alors vous avez un travail un peu ennuyeux à faire. Mais je vous promets que cela va commencer à bouger à partir de vendredi avec l'entrée du Soleil en Verseau, votre signe opposé mais complémentaire.

Vierge

Ce sont les autres qui vous mettent dans la mouise, natif du 3e décan. On se comporte mal avec vous, on vous malmène et vous ne savez plus où vous en êtes. La dissonance de Mars (opposée à vous) et de Saturne (en aspect de carré) ne peut que vous bloquer, surtout si vous êtes né autour du 16 septembre : l'aspect sera exact pour vous jeudi et vendredi, ce qui signifie qu'après il se défera et que si vous êtes un peu patient, les barrières se lèveront d'elles-mêmes.

Balance

Pas vraiment de problème à cause de Mars/Saturne, c'est juste que vous n'aurez aucune envie d'aller au boulot parce que l'ambiance du service ne vous plaît pas. Or, la Balance a besoin d'évoluer dans un climat harmonieux, où il n'y a pas de conflit, ni de course effrénée à la réussite. Et c'est pourtant ce qui pourrait se passer là où vous travaillez. Si vous pouviez faire votre boulot de chez vous, ce serait l'idéal, mais vous n'en aurez pas tous la possibilité.

Scorpion

La peur de manquer ou de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de vous sera un puissant moteur cette semaine pour le 3e décan. Vous ne laisserez rien passer, tout vous semblera indispensable à traiter et il faut dire que vous disposerez d'une belle énergie grâce à Mars en Poissons. Cependant, elle est en dissonance avec Saturne et cela risque juste de ralentir un peu les choses, de vous obliger à attendre que les autres se décident (par exemple).

Sagittaire

Saturne étant dans votre 3e décan, cette semaine ne sera pas à consigner dans vos annales ! Vous aurez beau écraser l'accélérateur, il y aura un frein plus puissant. Mais c'est surtout le 3e décan qui sera concerné par la dissonance Mars/Saturne dont nous avons déjà parlé mais qui sera active toute la semaine. Elle diminuera seulement après samedi et se terminera jeudi de la semaine prochaine. 1er décan, de bonnes nouvelles pour vous à partir de vendredi et du samedi de la semaine qui suit.

Verseau

Comme tout le monde, vous serez sensible à la dissonance de la semaine entre Mars et Saturne, un aspect qui a tendance à freiner, à bloquer et aussi à décourager. Vous en aurez des échos, même si vous n'êtes pas directement concerné. Et Saturne occupant un secteur de projet, Mars un secteur financier, on peut se demander si vous ne chercherez pas à faire rentrer une somme et s'il n'y aura pas quelque chose pour empêcher (provisoirement) que l'argent rentre.

Poissons

Une semaine sans grandes qualités pour le 3e décan, qui n'a pas intérêt à entreprendre quoi que ce soit. En revanche, tout roule facilement pour le 2e décan. En effet, Vénus passe la semaine chez vous et forme un bon aspect avec Pluton, qui a la réputation de créer un climat sensuel et érotique. Que ce soit dans la réalité ou dans vos fantasmes, vous aurez un fort désir pour quelqu'un, surtout si vous êtes né autour du 8 mars. Et si vous faites une rencontre, elle sera chaude !